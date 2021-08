Huawei FreeBuds 4: lahko udobje dobrega zvoka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poleg srebrne barve preizkušanca so slušalke Huawei FreeBuds 4 na voljo tudi v beli barvi. Foto: Ana Kovač

Če se vam zdi, da ste recenzijo teh slušalk pri nas brali že aprila, moramo posebej poudariti, da smo takrat pogledali slušalke, ki imajo v svojem imenu na koncu še črko i. Kakšne so še druge razlike med njimi?

Slušalke Huawei FreeBuds 4 tehtajo le po dobre štiri grame, skupaj s svojo škatlico, ki deluje tudi kot pomožni napajalnik, pa komaj 46 gramov.

Srebrne ali bele, ne "napadajo" ušesnega kanala

Slušalke FreeBuds 4 spadajo v višji srednji razred, kar takoj razkrije njihova cena. Glavne prednosti v primerjavi s cenejšo različico 4i so še boljše dušenje šumov, daljša avtonomija (čas med dvema polnjenjema) in zanesljivejše povezovanje prek povezave Bluetooth, ki zdaj podpira različico 5.2.

Proizvajalec obljublja (do) 22 ur poslušanja glasbe brez polnjenja, a tej vrednosti se lahko približamo le ob izklopljeni funkciji dušenja zvoka. Foto: Ana Kovač Slušalke Huawei FreeBuds 4 so na voljo v srebrni ali beli barvi. Oblika, ki smo jo že prej spoznali pri konkurenčnem proizvajalcu s sadežem v logotipu, pomeni, da bodo nekaterim pristajale kot ulite, drugi pa bodo nenehno imeli občutek (neredko upravičen), da jim bodo vsak čas padle iz ušesa.

Te slušalke se namreč naslonijo na uhelj in ne "zamašijo" ušesnega kanala, anatomija pa ni pri vseh enaka.

Slušalke Huawei FreeBuds 4 imajo obliko, ki je za nošenje prijaznejša kot pri slušalkah, ki se zasidrajo v ušesnem kanalu, a je zato učinkovito dušenje zvoka nekoliko drugačen izziv. Foto: Ana Kovač

Največ nastavitev prek aplikacije AI Life

Povezovanje s tri leta starim Huaweievim pametnim telefonom ni moglo biti preprostejše: ob vklopljeni povezavi Bluetooth na telefonu se že ob odprtju škatlice s slušalkama, kjer se sicer tudi polnita, vzpostavi povezava. Povezavo takoj potrdi tudi zvok, ki se predvaja prek slušalk.

Kljub svoji sijoči (srebrni) barvi in površini niti slušalke niti škatlica niso zbiralniki prstnih odtisov. Foto: Ana Kovač

Podobno kot pri modelu FreeBuds 4i se izvaja nastavljanje in upravljanje slušalk FreeBuds 4 prek Huaweieve aplikacije AI Life – velja tudi, če je povezani telefon drugega proizvajalca, a se v tem primeru lahko zgodi, da "zmanjka" kakšnega manjšega koščka funkcionalnosti.

Največ nastavitev slušalk omogoča aplikacija AI Life, a je marsikaj od tega mogoče doseči tudi brez nje. Foto: Srdjan Cvjetović

Nekaj osnovnih nastavitev in ukazov slušalke lahko sprejmejo tudi prek dotikov ustreznih delov slušalk ali s pritiskom nanje. Aplikacija ob tem za nekatere kombinacije dotikov in pritiskov na slušalko omogoča izbiro želene funkcije.

Nekatere funkcije je mogoče upravljati z dotiki in premiki na slušalkah. Foto: Ana Kovač

Odsotnost s sprejemljivim razlogom

Slušalke FreeBuds 4 imajo skoraj vse funkcije, ki jih imajo slušalke FreeBuds 4i – razen načina Awareness Mode, ki zaznava (pomembne) zvoke v okolici, kot so, na primer, napovedi v javnem prevozu.

Toda odsotnost te funkcije jim lahko odpustimo, ker so slušalke Huawei FreeBuds 4 zasnovane tako, da imajo že zaradi svoje oblike boljšo zaznavo okoliških zvokov. Po obliki so namreč zelo podobne Applovim slušalkam AirPods, to je brez silikonskega vršička, kar pomeni, da ušesni kanali niso povsem zaprti.

Najbrž ni naključje, da slušalke Huawei FreeBuds 4 oblikovno močno spominjajo na izvirne Applove slušalke AirPods. Foto: Ana Kovač

Težko merljivo, a nedvomno učinkovito

Česar pa cenejše slušalke s črko i zagotovo nimajo, je nov sistem dušenja šumov, poimenovali so ga Open-fit Active Noise Cancellation 2.0, ki omogoča prilagajanje dušenja šumov glede na zvočne razmere v okolici in, kot pravijo, celo obliki ušes.

Koliko je to učinkovito, pa je prepuščeno subjektivnemu doživetju vsakega uporabnika (in temu, kako lepo se slušalke prilegajo ušesu), a zagotovo lahko rečemo, da celo zelo hrupno okolje mestnega prometnega vrveža ni niti najmanj zmotilo pogovora.

Pogrešali pa smo možnost nastavljanja intenzitete dušenja šumov, kar je za uporabo v prometu skoraj nujno.

Nov sistem dušenja šumov, poimenovali so ga Open-fit Active Noise Cancellation 2.0, omogoča prilagajanje dušenja šumov glede na zvočne razmere v okolici in, kot pravijo, celo obliki ušes. Foto: Ana Kovač

Zaznava nošenje

Vzdržljivost akumulatorja je seveda odvisna od intenzivnosti uporabe in uporabe odstranjevanja šumov – vklop odstranjevanja šumov skrajša čas uporabe za dobro tretjino. Toda pri redni povprečni uporabi lahko brez zadržkov povemo, da je polnjenje potrebno vsak drugi dan. Že četrt ure v nosilni škatlici, če je v njej še kaj energije, bo slušalki vdihnilo še kakšno uro življenja, sicer pa bodo po dobri uri na vtičnici tako slušalki kot škatlica na vrhuncu moči.

Daljši avtonomiji pomaga tudi funkcija zaznave nošenja – če slušalke odstranimo iz ušes, bo predvajanje glasbe s povezanega pametnega telefona samodejno ustavljeno, ob ponovni namestitvi na ušesa pa se bo nadaljevalo.

Funkcija zaznave nošenja bo ustavila predvajanje glasbe, če slušalke umaknemo iz ušes. Iskanje tipke za pavzo ne bo potrebno. Foto: Ana Kovač

Samo štiri grame vsaka

S komaj štirimi grami mase so slušalke FreeBuds 4 zelo lahke (morda celo prelahke, saj lahko kar spregledate, da jih nosite) in prijetno nosljive. Ob dežju jih ne bo treba pospraviti, saj so odporne proti kapljicam po standardu IPX4.

Dež in prepotenost ob intenzivni vadbi slušalk ne bosta zmotila, saj so odporne na kapljice po standardu IPX4. Foto: Ana Kovač

V skupnem seštevku so slušalkam FreeBuds 4, kljub drugačni obliki, ravno slušalke FreeBuds 4i morda celo največja konkurenca – za bistveno nižjo ceno namreč ponujajo le nekaj manj dobrot, ki jih nekateri morda ne bodo niti pogrešali. Če pa to odmislimo, so slušalke Huawei FreeBuds 4 v svojem razredu vendarle zanimiva možnost.

Kaj nam je bilo všeč:

- zelo dobra kakovost zvoka,

- preprosto in zanesljivo povezovanje s pametnim telefonom,

- daljša avtonomija v primerjavi z modelom 4i.

Kaj nam ni bilo všeč:

- intenziteta dušenja šumov ni nastavljiva,

- slušalke Huawei FreeBuds 4i so slušalkam Huawei FreeBuds 4 morda kar najresnejši tekmec.