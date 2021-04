Huawei FreeBuds 4i: zelo dober zvok za odlično ceno

Aprila lani so predstavili slušalke FreeBuds 3i, niti pol leta pozneje so sledile slušalke FreeBuds Pro, zdaj pa so že predstavili in tudi začeli prodajati novi model FreeBuds 4i.

Ritem prihoda novih Huaweievih slušalk očitno ni utrpel nobene škode ali zamika (česar na svojo žalost ne morejo trditi za pametne telefone, ki trpijo zaradi ameriških blokad).

Na dan njihove predstavitve (6. april) so slušalke Huawei FreeBuds 4i začeli prodajati tudi v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Za prepolne torbice in premajhne žepe

Nove Huaweieve slušalke večinoma sledijo zasnovi svojih predhodnic. Ljubitelji jabolčne tehnologije (in morda še kdo drug) bodo tudi tokrat rekli, da so Huaweieve slušalke (in ne samo njihove) kopija Applovih airpodosov, a preden vsak pove svojo sodbo o tem, naj si najprej odgovori na vprašanje, kako ustvarjalen in drugačen pa si lahko pri (predvsem oblikovno) tako preprostem izdelku.

V primerjavi s prejšnjimi Huaweievimi slušalkami je škatlica še nekoliko manjša – dobrodošla novica za vse dame, katerih torbice so vedno premajhne za vse, za kar menijo, da morajo imeti pri sebi, in tudi za moške, katerih žepi so iz podobnih razlogov vedno premajhni.

Nove Huaweieve slušalke večinoma sledijo zasnovi svojih predhodnic. Foto: Ana Kovač

Najbolje se počuti v svoji družini

Slušalke FreeBuds 4i delujejo z vsemi androidnimi telefoni, razumljivo pa se najbolje počutijo v družbi pametnih telefonov iz svoje hiše.

Povezovanje s Huaweievim telefonom se je sprožilo že ob odpiranju škatlice s slušalkami, nato je bilo treba samo še z dotikom dvakrat potrditi na zaslonu pametnega telefona (da se ne bi priključil kdo neželen ali nepooblaščen).

V primerjavi s prejšnjimi Huaweievimi slušalkami je škatlica s slušalkami FreeBuds 4i nekoliko manjša. Foto: Ana Kovač

Ob povezavi s Huaweievim pametnim telefonom smo lahko izkoristili vse razpoložljive možnosti nastavljanja slušalk prek telefona, vključno z določanjem funkcionalnosti dvojnega dotika posebej za levo in posebej za desno slušalko.

Možnosti nastavljanja in prilagajanja slušalk Huawei FreeBuds 4i prek pametnega telefona Huawei Foto: Srdjan Cvjetović

Nismo pa našli možnosti, kako bi zgolj s slušalko, torej brez posega v povezani telefon in njegove nastavitve glasnosti, spreminjali jakost zvoka v slušalkah.

Določena funkcionalnost novih slušalk je na voljo tudi v povezavi z iPhoni, na katerih teče operacijski sistem iOS, a je vprašanje, koliko uporabnikov raznih iphonov bo to prepričalo – tudi zato, ker se je treba odpovedati nekaterim možnostim prilagajanja zvoka.

Povezovanje s Huaweievim telefonom se sproži že ob odpiranju škatlice s slušalkami, pri drugih telefonih pa je treba izpeljati običajen postopek povezovanja prek povezave Bluetooth. Foto: Ana Kovač

Že nekaj minut "kupi" nekaj ur

Ena od glavnih prednosti modela 4i v primerjavi s predhodnim 3i je večja vzdržljivost akumulatorja. Izkoristek bo za dobro tretjino večji z izklopljeno funkcijo odstranjevanja šumov (ANC, Active Noise Cancelling), a tudi z boljšim zvokom niti celodnevno poslušanje ne bo ovira (sicer pa, kdo si želi tako dolgega poslušanja razen morda na zelo dolgem medcelinskem poletu).

Energija iz škatlice čas neodvisnosti podvoji, a že pet minut povezave škatlice s priloženim USB-kablom, povezanim z računalnikom ali vtičnico, bo zagotovilo še kakšno uro ali dve dodatnih glasbenih užitkov.

Tri možnosti za (ne)dušenje zvoka

Slušalke pa niso samo za poslušaje glasbe, temveč tudi za pogovore – in ravno prej omenjena funkcija aktivnega dušenja šumov (ANC) bo poskrbela, da sogovornik ne sliši vetra ali kakšnega drugega nadležnega šuma ali zvoka, ki nas med pogovorom morebiti obkroža.

Vsega ne, veliko pa, sicer pa nekaterim niti ni všeč (in to v prometu niti ni varno), da odrežejo vse zvoke okrog sebe.

Dušenje zvoka (ANC) poskrbi, da med pogovorom na odprtem sogovornik ne sliši motečega hrupa, način zaznave zvokov pa poskrbi, da med poslušanjem glasbe vendarle slišimo vse zvoke okoli sebe, kar je še posebej pomembno, ko smo v prometu udeleženi kot pešci ali kolesarji. Foto: Ana Kovač

Če pa želite hkrati vendarle slišati vse dogajanje okrog sebe, vklopite način z zaznavanjem zvoka iz okolice, ki mu v angleščini rečejo Awareness mode.

Z daljšim pritiskom na katerokoli slušalko je mogoče preklopiti med temi načini, še prej pa lahko prek telefona tisti način, za katerega veste, da ga ne boste uporabljali, preprosto izklopite.

Vzdržljivost akumulatorja je ena od večjih prednosti slušalk Huawei FreeBuds 4i. Foto: Ana Kovač

Dež novim Huaweievim slušalkam ne bo delal preglavic, saj so vodoodporne po standardu IP54, a pozor: to nikakor še ne pomeni, da se z njimi lahko potapljamo ali plavamo.

Cena med glavnimi prednostmi

Nove Huaweieve slušalke bodo želele prepričati tudi s svojo ceno: priporočena redna maloprodajna cena za Slovenijo in večji del Evrope je 79 evrov, kar je občutno nižje kot pri njihovih najbližjih tekmicah.

Do konca aprila pa je ta cena še za deset evrov nižja. Sloveniji so namenili belo (uradno: keramično belo) in črno (uradno: kristalno črno) barvo, na nekaterih trgih pa bile na voljo tudi rdeče.

Kaj nam je bilo všeč:

- vzdržljivost akumulatorja,

- manjša škatlica v primerjavi s predhodnico,

- ugodna cena glede na lastnosti.

Kaj nam ni bilo všeč:

- kljub številnim možnostim prilagajanja in nastavljanja slušalk je uravnavanje glasnosti mogoče samo prek povezanega telefona.