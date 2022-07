FRITZ!Box 7590 AX: najboljše iz Nemčije

Po tem, ko je AVM podporo za najnovejši standard brezžičnih omrežij WiFi 6 prinesel najprej na nekatere svoje modele srednjega razreda (enega od teh smo preizkusili že lani), je nadgradnja prišla na vrsto tudi v njihovem (naj)višjem razredu. Tudi za model FRITZ!Box 7590, ki smo ga vzeli pod drobnogled že pred dobrimi štirimi leti (a je še vedno na trgu in še vedno med odličnimi).

Pri nas samo kot usmerjevalnik (če ponudnik interneta ne določi drugače)

FRITZ!Box 7590 AX je v svoji domovini Nemčiji na voljo že od pomladi, pred nekaj mesecev je dobil svojo mednarodno različico z nekaj dodatnimi jeziki v vmesniku, med katerimi še vedno ni slovenščine. Pri nas je za zdaj na voljo samo v maloprodaji – slovenski širokopasovni ponudniki, ki sicer imajo izdelke AVM v svoji ponudbi širokopasovnih modemov, ga nimajo v svoji ponudbi ali pa to zelo dobro skrivajo.

FRITZ!Box 7590 AX je v svoji domovini Nemčiji na voljo že od pomladi, pred nekaj meseci je dobil svojo mednarodno različico z nekaj dodatnimi jeziki v vmesniku, med katerimi še vedno ni slovenščine. Foto: Ana Kovač

V Sloveniji namreč (še vedno) ni "usmerjevalniške svobode", kar pomeni, da mora pri širokopasovnem priključku uporabnik namestiti širokopasovni modem, ki mu ga dodeli ponudnik. Tak širokopasovni modem ostaja last ponudnika, zato tu opisana naprava in njej podobne pridejo pri nas v poštev le kot (dodatni) usmerjevalniki.

Na prvi pogled ni (veliko) sprememb

Med prejšnjim 7590 in novejšim s pripono AX na videz ni nobenih razlik. Skoraj enaka podoba, če odmislimo, da ima novinec hladilne reže ob strani, enake dimenzije, enaka masa, enako število priključkov za povezane naprave, skoraj enak operacijski sistem FRITZ!OS (nekaj razlik je, čeprav si različice pri obeh sledijo z enako hitrostjo), enaka vključitev v ekosistem naprav istega proizvajalca.

Če FRITZ!Box 7590 AX ne bi imel ventilacijskih rež ob strani, bi bil skoraj povsem enak svojemu predhodniku. Foto: Ana Kovač

Zato so naši izhodiščni prvi vtisi o usmerjevalniku FRITZ!Box 7590 AX skoraj povsem enaki tistim o predhodniku, ki je bil pod lupo v prispevku na naslednji povezavi.

Skupne točke

Če niste prebrali zgornjih vtisov o predhodniku, naj le omenimo, da imata tako tisti z AX v imenu kot tisti brez štiri gigabitne omrežne vhode (LAN) in še enega WAN, dva vhoda USB s podporo standardu USB 3.0 (idealno za priklop zunanjega diska, ki je potem omrežni medijski ali podatkovni strežnik, ki mu lahko dodelimo tudi dostopnost iz širnega internetnega sveta) in dva analogna telefonska vhoda. Tehnologija Mesh poskrbi za optimalno izrabo in rabo omrežja.

Na zadnji strani je večina povezovalnih vmesnikov. Foto: Ana Kovač

Vsi "fritzi" obvladajo tudi nastavitev domačega telefonskega omrežja (klasični telefonski priključek ali internetna telefonija, tudi brezvrvični telefoni DECT), vključno z zelo nastavljivo telefonsko tajnico, internimi številkami in celo preprostim blokiranjem neželenih številk. To so le nekatere prednosti že omenjenega operacijskega sistema FRITZ!OS, na katerem delujejo vse naprave AVM.

Operacijski sistem FRITZ!OS sproti posodabljajo, a tisti, ki radi nastavijo kaj več in želijo še prej vedeti, kaj prihaja, lahko na straneh FRITZ!Lab za nekatere naprave, med katerimi je tudi FRITZ!Box 7590 AX, prenesejo novejše razvojne (beta) različice. Že res, da te še niso dokončno izpiljene, a na naših preizkusih niso povzročile niti najmanjše težavice.

Prek vmesnika USB je mogoče povezati zunanji disk, ki potem lahko deluje kot medijski in/ali podatkovni strežnik, tudi z dostopom od zunaj. Foto: Ana Kovač

Pomembna pridobitev: višja hitrost

Razlike med usmerjevalnikoma, ki imata oba številko 7590 v svojih imenih, so očem na prvi pogled skrite, a pomembne – podpora standardu WiFi 6 prinaša tudi višje hitrosti prenosa podatkov domačega omrežja po zraku.

Poglejmo številke: pri predhodniku smo lahko pričakovali do 2.500 megabitov v sekundi, pri novincu pa občutno več, do 3.600 megabitov v sekundi. Vse to je občutno več, kot imamo skoraj vsi na svojih priključkih v zunanji internetni svet.

Spletni vmesnik (na fotografiji) in mobilna aplikacija MyFRITZ! omogočata pregledno in preprosto upravljanje vseh funkcij naprave in omrežja, katerega del je. Foto: Srdjan Cvjetović

Kaj vse še v ozadju naredi WiFi 6

Standard WiFi 6 nima prednosti le pri mogočih hitrostih prenosa, temveč tudi pri optimizaciji upravljanja omrežja, zlasti kadar pri visoki stopnji zasedenosti omrežja več naprav omrežja tekmuje za isti kanal. Za kakšne razsežnosti gre, pa težko rečemo, ker nimamo laboratorijskih pogojev, kjer bi lahko natančno spremljali vse pomembne parametre in merili hitrosti vsake od obeh smeri.

Vsekakor pa smo se lahko prepričali o tem, da je bila umestitev naprave v omrežje z vsemi potrebnimi nastavljanji preprosta in hitra, delovanje nato zanesljivo. Spletni vmesnik in mobilna aplikacija za nadzor omrežja sta pregledna, še vedno pa si želimo, da bi osveževanje katerega od zaslonov skrbniškega vmesnika trajalo kakšno desetinko sekunde manj.

FRITZ!Box 7590 AX podpira brezžični standard WiFi 6, ki nima prednosti le pri mogočih hitrostih prenosa, temveč tudi pri optimizaciji upravljanja omrežja, zlasti kadar pri visoki stopnji zasedenosti omrežja več naprav omrežja tekmuje za isti kanal. Foto: Ana Kovač

Omenimo le še malenkost, da FRITZ!Box 7590 AX ne podpira več ISDN, kar niti ni težava glede na to, da (goli) ISDN tako ali tako nepovratno odhaja v pokoj kot odslužena tehnologija.

Sklepna beseda

Usmerjevalnik FRITZ!Box 7590 AX ni poceni, a je še vedno konkurenčen v svojem najvišjem razredu usmerjevalnikov. V Sloveniji smo ga zasledili za 323,75 evra, v Nemčiji in Avstriji pa ga je brez težav mogoče dobiti za 50 ali 60 evrov manj, četudi se tam omenja priporočena redna maloprodajna cena 319 evrov.

Spodnja stran usmerjevalnika/širokopasovnega modema FRITZ!Box 7590 AX. Foto: Ana Kovač

Ali je vreden tega denarja? Če imate doma le manjše število povezanih naprav in zgolj standardno hitrost zunanje povezave ter predvsem, če že imate kakšnega "fritza" ali drug usmerjevalnik, ki vam že dobro ali vsaj zadovoljivo opravi to, kar od njega pričakujete, je smiselnost nadgradnje za to ceno vprašljiva, ker glavnih prednosti tega silaka ne boste imeli priložnosti začutiti. Če pa imate doma ali v svojem manjšem podjetju višjo hitrost internetnega priključka in veliko naprav, povezanih v omrežje, zlasti če ob tem želite preprost in učinkovit način nastavljanja in upravljanja omrežja prek spleta in mobilne aplikacije, je odgovor nedvomno – da.

Kaj nam je bilo všeč:



-

- pestre možnosti nastavljanja, povezovanja, spremljanja in poročanja,

- primeren za povezovanje večjega števila raznorodnih komunikacijskih naprav in naprav pametnega doma,

- operacijski sistem in okolje FRITZ!OS. specifikacije , zmogljivost,- pestre možnosti nastavljanja, povezovanja, spremljanja in poročanja,- primeren za povezovanje večjega števila raznorodnih komunikacijskih naprav in naprav pametnega doma,- operacijski sistem in okolje FRITZ!OS.

Kaj nam ni bilo všeč:



- za nezahtevne domače uporabnike je preveč zmogljiv in zato cenovno prezahteven,

- spletni in mobilni vmesnik ter FRITZ!OS še niso spregovorili slovensko,

- ker v Sloveniji (še ni) "usmerjevalniške svobode", ga pri nas ni mogoče uporabiti tudi kot širokopasovni modem.