Ovitek za mobitele iPhone, na katerem lahko igramo tetris

Za mobitele iPhone obstaja ogromno ovitkov, a le redki so tako zanimivi, kot je Wanle Gamers Console For iPhone. Gre za ovitek, ki zares izstopa iz množice.

Posebnost ovitka Wanle Gamers Console For iPhone je v tem, da lahko na njem igramo nekatere klasične videoigre, kot na primer tetris.

Ovitek ima namreč vgrajen svoj zaslon in svoje tipke, prek katerih je mogoče igrati igre. Ovitek je na voljo v različnih barvah, pri čemer je najzanimivejša bela. V beli izvedbi namreč močno spominja na slavni Game Boy.

Ovitek Wanle Gamers Console For iPhone je na voljo za številne novejše mobitele iPhone. Med drugim tudi za zadnje tri – iPhone X, iPhone 8 in iPhone 8 Plus. Njegova cena je 24,95 dolarjev, kar je približno 20 evrov.

Ovitek Wanle Gamers Console For iPhone je na voljo za številne novejše mobitele iPhone. Med drugim tudi za zadnje tri – iPhone X, iPhone 8 in iPhone 8 Plus. Njegova cena je 24,95 dolarjev, kar je približno 20 evrov.

