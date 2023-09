V Turčiji so na kar 11.196-letno zaporno kazen – simbolično, seveda, v resnici gre za doživljenjski zapor – obsodili Faruka Fatiha Özerja, ustanovitelja in direktorja leta 2021 propadle borze za kriptovalute Thodex, ki je vlagatelje oškodoval za okrog 2,5 milijarde evrov. Turka, ki je denar strank kriptoborze prenesel na svoje račune in izginil, so lani spomladi ujeli in aretirali v Albaniji.

Faruku Fatihu Özerju so v Turčiji po poročanju lokalnih medijev sodili skupaj z 20 drugimi osebami, ki so bile na tak ali drugačen način vpletene v delovanje kriptoborze Thodex.

Zaporna kazen je bila izrečena v sedmih primerih, najslabše pa so jo odnesli Özer, njegova sestra in njegov brat – vsak od njih je bil obsojen na 11.196 let, deset mesecev in petnajst dni zapora, plačati pa morajo tudi kazen v višini slabih pet milijonov evrov oziroma 135 milijonov turških lir. Izrečene kazni so bile seveda simbolične, namenjene predvsem odražanju teže kaznivega dejanja, saj obsojena trojica ne bo živela tako dolgo. V praksi gre za doživljenjske zaporne kazni.

Prihod Özerja v Turčijo po tem, ko so ga albanske oblasti aprila letos izročile turškim:

Kako ljudem spodnesti tla pod nogami po šolsko

Propad borze s kriptovalutami Thodex je bil šolski primer tako imenovanega rug pulla, kar je v svetu kriptovalut pogovorni izraz za vrsto goljufije, pri kateri nekdo centralizira večjo količino sredstev vlagateljev, nato pa jih pobere in izgine, oni pa ostanejo brez vsega – oziroma, če prevedemo angleški izraz, povleče za preprogo in vlagateljem spodnese tla pod nogami.

Aprila 2021 je to storil Faruk Fatih Özer, takrat šef menjalnice kriptovalut Thodex, ki je imela sedež v Turčiji in je bila ena največjih v tem delu sveta. 20. aprila 2021 je bilo po pritožbah strank borze, da ne morejo dostopati do svojih sredstev, trgovanje na Thodexu v celoti zaustavljeno.

Thodex oziroma Özer je pred zlomom menjalnice aprila lani na račune znane ameriške borze s kriptovalutami Kraken prenesel za 125 milijonov evrov bitcoinov. Zakaj, ni bilo znano, po sesutju Thodexa pa se je mnogim začelo dozdevati, da je ta denar strankam svoje menjalnice preprosto ukradel tako rekoč sredi belega dne. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Vodstvo Thodexa na čelu z Özerjem je dva dni pozneje na Twitterju objavilo pojasnilo, da je bila borza žrtev kibernetskega napada. To je bila tudi zadnja komunikacija Thodexa oziroma Özerja s strankami. Özer je takrat zapisal, da je na poslovnem potovanju v tujini, kjer se je udeležil pogajanj s potencialnimi tujimi investitorji v Thodex, in da se bo v Turčijo vrnil v nekaj dneh. To se ni zgodilo, temveč je za skoraj leto in pol tako rekoč izginil z obličja Zemlje. Sumili so, da se je skril v Albaniji, kjer so ga konec aprila 2022 tudi našli in aretirali.

Preiskava, ki jo je opravilo analitično podjetje za področje kriptovalut Chainalysis, je pozneje pokazala, da so vlagatelji v kriptovalute z zlomom Thodexa izgubili 2,5 milijarde evrov premoženja. To je bilo okrog 90 odstotkov vsega denarja, ki se je v žepe goljufov leta 2021 prelil prek tako imenovanih prevar tipa rug pull. Ocena turških oblasti glede višine sredstev, ki so jih izgubili vlagatelji v Thodex, je bila sicer nekoliko nižja.

Özerja, za katerim je tiralico aprila 2021 razpisal tudi Interpol, je nato čakala izročitev Turčiji, ki so jo izvedli aprila letos. Že lani se je šušljalo, da bo tožilstvo za Özerja zahtevalo astronomsko visoko kazen v trajanju prek 40 tisoč let.