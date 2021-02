"Zelo natančno lahko napovemo, ali boste po okužbi umrli"

Zaradi bolezni covid-19 je po vsem svetu do zdaj umrlo že 2,34 milijona ljudi, virus pa jih je potrjeno prebolelo že več kot 100 milijonov. Prava številka je najverjetneje še nekajkrat višja, saj vsi tisti, ki so bolezen preboleli, niso bili testirani.

Zaradi bolezni covid-19 je po vsem svetu do zdaj umrlo že 2,34 milijona ljudi, virus pa jih je potrjeno prebolelo že več kot 100 milijonov. Prava številka je najverjetneje še nekajkrat višja, saj vsi tisti, ki so bolezen preboleli, niso bili testirani. Foto: Reuters

Oddelek za računalništvo univerze v Københavnu, prestolnici Danske, že od prvega vala epidemije bolezni covid-19 razvija algoritme za oceno tveganja posledic okužbe z novim koronavirusom pri ljudeh glede na njihove telesne lastnosti in zgodovino obolenj oziroma morebitne pridružene bolezni.

Foto: Pixabay

V študiji, ki je bila 5. februarja objavljena v prestižni znanstveni publikaciji Nature, zdaj trdijo, da lahko njihova umetna inteligenca z 90-odstotno natančnostjo oceni, ali bo oseba, ki še ni okužena z novim koronavirusom, v primeru okužbe in razvoja bolezni covid-19 umrla.

Pri hospitaliziranih bolnikih, obolelih za koronavirusno boleznijo, lahko njihov računalniški model z 80-odstotno natančnostjo oceni, ali bodo potrebovali predihavanje z ventilatorjem, navajajo v študiji.

Kdo je v največji nevarnosti?

Danski računalniški strokovnjaki so umetno inteligenco "urili" s podatki o skoraj štiri tisoč danskih bolnikih z novim koronavirusom. Največja dejavnika tveganja za smrt po okužbi s koronavirusom sta po njihovih ugotovitvah pričakovano visoka starost in previsok indeks telesne mase oziroma čezmerna telesna teža.

Velika večina ljudi, ki so umrli zaradi bolezni covid-19, je bila starejših od 65 let. Največ smrti je bilo v starostnih skupinah od 65 do 74 let, od 75 do 84 let in od 85 let. Foto: Reuters

Raziskovalci so še ugotovili, da je verjetnost za težji potek bolezni covid-19 oziroma smrt višja, če je bolnik moškega spola, če ima visok krvni tlak ali katero od nevroloških bolezni.

Med drugimi ugotovljenimi dejavniki tveganja si po pomembnosti nato sledijo še KOPB ali kronična obstruktivna pljučna bolezen, astma, sladkorna bolezen in srčno-žilna obolenja.

Kako so takšna predvidevanja uporabna v praksi

Osebe, pri katerih umetna inteligenca prepozna visoko verjetnost za smrt zaradi bolezni covid-19, bi morale imeti prednost pri cepljenju, so še zapisali avtorji študije. S tem bi se zmanjšalo tveganje za okužbo, potrebo po ventilatorju in nazadnje tudi smrt.

Raziskovalci so v študiji zapisali, da se dobro zavedajo, da umetna inteligenca za zdaj še ne more nadomestiti zdravnika, lahko pa jih malce razbremeni, hkrati pa dostop do zdravnikov omogoči več bolnikom. Foto: UKC Maribor

Raziskovalci se trenutno ukvarjajo s tem, da bi njihov računalniški model za predvidevanje verjetnosti za smrt po okužbi z novim koronavirusom čim prej postal sistemska rešitev, vključena v dansko javno zdravstvo.

Z uporabo umetne inteligence bi lahko danske bolnišnice namreč ves čas sproti predvidevale, koliko ventilatorjev bodo potrebovale za bolnike z najtežjimi poteki bolezni, so še zapisali v študiji.

Na Danskem so imeli v prvem valu epidemije zaradi tega namreč velike skrbi, saj niso bili prepričani, ali bodo imeli dovolj ventilatorjev za vse. Na koncu se je sicer izkazalo, da so bili strahovi (vsaj takrat) neupravičeni.

Od začetka pandemije bolezni covid-19 so na Danskem potrdili 202 tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 2.216 ljudi. Na Danskem je epidemije vrhunec dosegla 18. decembra lani, ko so v enem dnevu potrdili 4.508 okužb. Največ smrti v enem dnevu, 43, so medtem zabeležili 14. januarja letos.

