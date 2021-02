Zapleti pri otrocih, ki so novi koronavirus že preboleli

Imunski sistem pri otrocih okužbo z novim koronavirusom lažje obvlada, je pa več zapletov s poznejšimi čezmernimi imunskimi odzivi na virus. Najpogostejša sta večorganski vnetni sindrom in vnetje drobnih žil. Zaradi zapletov po okužbi so tri bolnike zdravili tudi na intenzivni negi.

Pediater Tadej Avčin je povedal, da je vedno več spoznanj, da okužbe z novim koronavirusom povzročajo različne avtoimunske zaplete. Ti se lahko pojavijo po okužbi z različnimi virusi, prav novi koronavirus pa po različnih mehanizmih povzroča cel spekter različnih avtoimunskih stanj, ki lahko prizadenejo različne organe. Ti avtoimunski zapleti se pogosteje pojavljajo pri otrocih.

Tadej Avčin prihaja z oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na pediatrični kliniki v Ljubljani, kjer obravnavajo neinfektivne imunsko posredovane zaplete po okužbi z novim koronavirusom.

Kot je dejal, se zdi, da imunski sistem pri otrocih lažje obvlada akutuno okužbo, ima pa več zapletov s poznejšimi čezmernimi imunskimi odzivi na ta virus. Dve najpogostejši stanji, ki ju opažajo na pediatrični kliniki, sta večorganski vnetni sindrom pri otrocih in vnetje drobnih žil po prebolelem covidu (težave z izpuščaji zlasti na prstih na nogah).

Kako novi koronavirus deluje na telo:

SARS-CoV-2 lahko aktivira imunski sistem na več načinov:

- lahko pride do nagle in izjemno hude aktivacije velikega deleža (več kot deset odstotkov) imunskih celic,

- sam virus lahko okvari določene dele celic tkiv in zaradi okvare pride do odmrtja tega dela, ki sproži vnetje,

- pri prepisovanju genetskega materiala virusa se tvorijo proteini, ki so navzkrižni z našimi lastnimi proteini in sprožijo nastanek avtoprotiteles.

V prvem valu nobenega primera, v drugem kar 26

Na pediatrični kliniki so prvega otroka z večorganskim vnetnim sindrom sprejeli sredi septembra. V prvem valu epidemije ni bilo nobenega takšnega primera. Pogosteje pa so se ti primeri začeli pojavljati po 31. oktobru, do konca decembra so skupno diagnosticirali 20 otrok, po novem letu pa še šest.

Težji potek pri enem otroku na tisoč okuženih

Pri štirih je bila okužba z novim koronavirusom predhodno potrjena, večina pa je bolezen prebolevala asimptomatsko. Vsi so imeli visoke vrednosti protiteles proti SARS-CoV-2. Delež otrok, ki se okužijo s SARS-CoV-2 in razvijejo večorganski vnetni sindrom, je izrazito majhen, znaša manj kot 0,1 odstotka. Manj kot eden od tisoč okuženih otrok bo doživel ta težji imunsko posredovan zaplet.

Kako zgodaj prepoznati ta zaplet?

Prvi simptom je visoka vročina, ki jo je težko zbiti ali pa se po zdravilih spet naglo dvigne. Prisotni so še slabost, utrujenost, glavobol, otroci imajo pogosto bolečine v trebuhu, nekateri imajo tudi drisko (ki pa ni vodilni simptom). Pri nekaterih otrocih se pojavita tudi bruhanje ter prizadetost kože in sluznic - pordeli očesni veznici in različne vrste izpuščajev po koži.

Pri večini je prizadeto srce

Od tretji do peti dan od začetka bolezni se pojavi najtežji zaplet. Pri okoli 90 odstotkih se pojavi prizadetost srca, ko pride do zmanjšanja krčljivosti srčne mišice, nekateri otroci pa imajo prizadete tudi žile, ki so pomembne za prehranjevanje srca. Ko pride do prizadetosti srca, postanejo otroci izrazito utrujeni in ta prizadetost srca lahko razmeroma naglo napreduje in lahko pride do življenje ogrožajočih motenj srčnega ritma ali izrazito težkega popuščanja srca, je še pojasnil Tadej Avčin.

Foto: Getty Images

Prizadeti so lahko tudi drugi organi

Prav tako lahko to pripelje tudi do prizadetosti drugih organov, kar je nekoliko redkeje, pojavi se pri tretjini ali četrtini vseh obolelih. Prizadeta so lahko jetra, trebušna slinavka, žolčnik, ledvice, pljuča (pri manj kot četrtini otrok). V laboratorijskih izvidih pogosto vidijo tudi motnje strjevanja krvi in motnje elektrolitov. Gre za večorgansko naglo prizadetost, je dodal Avčin.

Trije bolniki so se zdravili tudi na intenzivni negi

Zaradi izrazitejše prizadetosti so se trije bolniki zdravili tudi v intenzivni enoti, v nekaterih drugih državah, kjer prepoznava na primarni ravni ni tako nagla, pa so deleži otrok, ki so v intenzivni terapiji, bistveno večji. Če tega pri otrocih ne prepoznajo dovolj hitro, lahko pride tudi do prizadetosti centralnega živčnega sistema. Pri zdravljenju teh otrok uporabijo močna protivnetna zdravila, s katerimi želijo čim hitreje in čim prej zaustaviti vnetje. Dlje časa ko vnetje traja, večje so dolgoročne posledice. Pri nekaterih otrocih so morali uporabiti biološko zdravilo, ki še močneje zavre vnetje.

Ne vedo, kaj sproži vnetje po preboleli okužbi

Kot je dejal Avčin, znajo bolezen usmerjeno zdraviti, ne vedo pa, kaj točno sproži vnetje približno od dva do šest tednov po preboleli okužbi z novim koronavirusom. Te otroke, ki so jih zdravili, spremljajo, zato še ne morejo konkretno govoriti o dolgoročnih posledicah. Avtoimunski zapleti se pojavijo pri vseh otrocih in ni skupine, ki bi bila bolj nagnjena k njim, je še povedal Tadej Avčin.