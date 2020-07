Zelena francoska luč za Huawei pa morda le ni tako zelena

Francoski operaterji sicer lahko kupujejo omrežno infrastrukturo 5G kitajskega tehnološkega podjetja Huawei, a jih je, kot poroča Reuters, državna agencija za kibernetsko varnost ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) neformalno posvarila, da pripadajočih licenc ne bodo mogli podaljšati, ko bodo te potekle.

Uradne potrditve neformalnih namigov ni

Ker takšne licence izdajajo za obdobje od treh do največ osmih let, bi to pomenilo, da Huaweieva omrežna oprema po letu 2028 ali 2029 ne bo več dovoljena v francoskih mobilnih omrežjih pete generacije.

Isti vir še poroča, da francoskim mobilnim operaterjem, ki še ne uporabljajo Huaweieve opreme, odsvetuje prehod nanjo.

ANSSI navedb o tem, da licenc ne bi podaljšali, uradno ni ne potrdila ne zavrnila, ravno tako ni nobenega dokumenta, ki bi to potrdil ali zavrnil. Govorec predsednika vlade pa je dejal, da licence, ki jih zdaj podeljujejo, nimajo nobenega določila, ki bi njihovo morebitno podaljšanje bodisi predpostavljalo bodisi oviralo.

Kitajcem triletne licence, Evropejcem osemletne

Za uporabo omrežne opreme morajo v Franciji operaterji pridobiti številne licence, ki pokrivajo različne dele države. ANSSI svojih odločitev ne objavlja javno, a isti vir navaja, da so operaterji prejeli odločbe za velika mesta.

Generalni direktor francoske državne agencije za kibernetsko varnost (ANSSI) Guillaume Poupard Foto: Reuters

Večina licenc za Huaweievo opremo so izdali za obdobje treh ali petih let, medtem ko so za večino komunikacijske opreme evropskih proizvajalcev podelili licence za najdaljše mogoče obdobje, to je osem let.

Še osem let je prekratko, kaj šele tri

Zgolj triletna licenca bi za mobilne operaterje v praksi pomenila rdečo luč, ker povrnitev visokih naložb v omrežja 5G lahko traja veliko dlje.

Še osem let, kolikor je najdaljše trajanje posamezne licence, še ne jamči, da bo oprema do takrat amortizirana.

Omejevalna regulativa

Ta negotovost je skrb vzbujajoča predvsem za Bouygues Telecom in Altice Europe, dva (manjša) francoska operaterja, ki v svojih mobilnih omrežjih že uporabljata Huaweieve izdelke.

Bouygurs Telecom je eden od dveh francoskih telekomunikacijskih operaterjev, ki v svojih mobilnih omrežjih pete generacije že uporablja Huaweievo omrežno infrastrukturo in komponente. Foto: Reuters

Razmere dodatno zapleta francoska regulativa, ki nove licence za opremo omrežij 5G povezuje z obstoječo opremo za omrežja 4G.

Z drugimi besedami, če francoski operater za svoje omrežje 5G izbere drugega dobavitelja, mora zamenjati tudi obstoječo infrastrukturo za 4G.

Francoski mobilni operaterji so že večkrat poudarili, da bi jih takšna prisilna menjava že vgrajene infrastrukture pahnila v visoke stroške, ki jih sami brez državne pomoči ne bi prenesli.

Drugačen način, isti dolgoročni učinek

Čeprav je bilo za kratek čas videti drugače, bi se lahko zgodilo, da bo Francija ravnala podobno kot Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in dolgoročno izločila Huawei iz omrežij 5G – le način komunikacije in izvedbe je drugačen.

Bodo pa imeli operaterji v Združenem kraljestvu veliko več glavobolov kot njihovi francoski kolegi, kajti britanski operaterji so že zdaj veliko bolj odvisni od Huaweieve opreme. Toda največ glavobola bi lahko imel Huawei, ki nima preveč vzvodov, kako spremeniti te zanj neugodne odločitve in razmere.