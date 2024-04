Že vse od februarja 2022, ko je Rusija napadla Ukrajino, prebivalci iz ruskih sosed pospešeno kupujejo nepremičnine v državah v zahodnem delu Evrope. Med kupci stanovanj in hiš na Portugalskem, v Španiji in na zahodu Francije izstopajo predvsem Poljaki.

Strah pred ruskimi ozemeljskimi ambicijami žene mnoge prebivalce držav vzhodne Evrope k nakupu nepremičnine na zahodni strani celine, poroča CNN. Največje povpraševanje po stanovanjih in hišah na Pirenejskem polotoku in zahodu Francije prihaja iz Poljske, nepremičnine, ki so čim bolj oddaljene od ruske meje, pa iščejo tudi prebivalci baltskih držav.

Trg se odziva na dnevne novice

Po trditvah nepremičninskih posrednikov, s katerimi so se pogovarjali novinarji CNN, se povpraševanje na trgu nepremičnin spreminja glede na dnevne novice.

"Po govoru Donalda Trumpa februarja, ko je dejal, da lahko Rusija stori s katerokoli članico zveze NATO, kar hoče, če ta ne investira dovolj v vojsko, smo dobili nešteto klicev potencialnih kupcev. Prav tako po intervjuju Donalda Tuska, ki je dejal, da je Evropa v predvojnem obdobju," je za CNN dejala nepremičninska posrednica Agnes Marciniak-Kostrzew, ki že 25 let posreduje pri nakupih nepremičnin Poljakov na jugu Španije.

Kot kažejo uradni podatki, so Poljaki lani v Španiji zapravili rekordne vsote za nakupe nepremičnin.

Nauki invazije

Veliko Poljakov se za nakup nepremičnine v Španiji in na Portugalskem odloča tudi zaradi strahu pred lastno vlado. Bojijo se namreč, da bodo vpoklicani v vojsko, če se bodo varnostne razmere poslabšale. Po poročanju CNN pa kupci velikokrat kot argument za nakup drugega doma navajajo tudi nauke iz ruske invazije na Ukrajino. Ko so videli, kako so milijoni Ukrajincev bežali iz svoje domovine samo s kovčki, njihovo premoženje pa je ostalo na okupiranem ozemlju, so se mnogi odločili, da ni dobro imeti "vseh jajc v isti košari".