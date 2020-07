Rdeči britanski luči za Huawei je sledila zelena francoska

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski minister za gospodarstvo, finance in obnovo Bruno Le Maire je naznanil, da Francija ne bo administrativno prepovedala kitajski tehnološki družbi Huawei udeležbe na razpisih za postavljanje mobilnih omrežij pete generacije.

Francoska odločitev je diametralno nasprotne nedavni odločitvi Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki je prepovedalo kakršnokoli udeležbo Huaweia v britanskih mobilnih omrežjih od prvega dne leta 2021 in celo odstranitev vseh že vgrajenih Huaweievih komponent za 5G najpozneje do leta 2027.

Le Maire je ob tem povedal, da bo Francija zavarovala interese svoje državne varnosti, kar pomeni, da bodo vsi kandidati za postavitev francoskih mobilnih omrežij podvrženi strogim varnostnim preizkusom. Posebno pozornost bodo, kot je povedal, namenili občutljivim in strateško pomembnim delom omrežja.

5G je večji varnostni izziv

Minister je še prejšnji teden poudaril, da je peta generacija mobilne telefonije zaradi svoje zahtevnejše zasnove obenem tudi večji varnostni izziv, a je že takrat nakazal, da ne bodo že na začetku izključili nobenega dobavitelja.

V francoskih mobilnih omrežjih četrte generacije je vgrajeno okrog 30 odstotkov Huaweieve omrežne infrastrukture, poroča portal TeleTrader.

Združeno kraljestvo v taktu z Združenimi državami Amerike

Združeno kraljestvo je odločalo povsem skladno z razmišljanji ZDA, ki menijo, da kitajska podjetja, kot je Huawei, spodbujajo kršitve človekovih pravic.

Ameriški državni tajnik Mike Pompeo je skladno s tem napovedal, da bodo za ta podjetja uvedli dodatne vizumske omejitve za vstop v ZDA, je še poročal Reuters.

Huwei vse obtožbe zavrača in vztraja, da ZDA nimajo utemeljitev zanje.

Zapori ali izobraževalna središča?

Ob prižigu francoske zelene luči za Huawei pa je Le Maire vendarle kritiziral kitajske oblasti zaradi ravnanja z ujgursko manjšino.

Po poročanju aktivistov in strokovnjakov OZN kitajske oblasti zadržujejo najmanj milijon Ujgurov in drugih muslimanov v zaporih v provinci Xinjiang na severozahodu države.

Peking sicer te ustanove opisuje kot izobraževalna središča, kjer se borijo proti terorizmu in ekstremizmu in kjer ljudje pridobijo nova znanja.