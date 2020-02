Zdaj (končno) tudi slovenska podjetja na evropskem Amazonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so sporočili, da je od danes slovenskim podjetjem omogočeno poslovanje prek platforme Amazon Europe.

Nekaj več kot dve leti intenzivnega sodelovanja med slovenskim gospodarskim ministrstvom in Amazonom je vendarle obrodile sadove: od danes lahko tudi slovenska podjetja poslujejo prek platforme Amazon Europe.

Tri mesece več za boljšo uporabniško izkušnjo

Sprva so napovedali, da bi se to zgodilo že novembra lani, ko bi moral Amazon vzpostaviti vse potrebne tehnične rešitve, a so ta rok zamaknili za tri mesece zaradi, kot pojasnjujejo na slovenskem gospodarskem ministrstvu, vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje podjetij.

Amazon je največji spletni prodajni kanal na svetu in izjemna priložnost za slovenska podjetja, so še zapisali pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.