Zahrbtna poteza očrnila ugled velikana športne opreme: "Zelo nam je žal"

Znamka The North Face slovi po oblačilih in športni opremi, ki je na kožo pisana pohodnikom in pustolovcem. Foto: Reuters

Ameriški proizvajalec priljubljenih športnih oblačil in opreme The North Face je za oglaševanje svojih izdelkov tako, da so se njihove fotografije uvrstile na vrh prve strani rezultatov iskanja na Googlu, zlorabil spletno enciklopedijo Wikipedijo. O svoji "iznajdljivosti" so se pri The North Face celo pohvalili z dvominutnim videoposnetkom in se za nameček še zlagali, da je pri njihovem početju sodelovalo tudi vodstvo Wikipedije.

Pri družbi The North Face so izvedli zvito oglaševalsko kampanjo, za katero so na lokacijah izbranih naravnih znamenitosti, ki so magneti za turiste, željne pohodništva, športnih aktivnosti in kampiranja, najprej posneli promocijske fotografije svojih izdelkov, nato pa so s temi fotografijami posodobili članke v spletni enciklopediji Wikipediji, ki opisujejo izbrane lokacije.

The North Face si je s tem zagotovil vrhunsko spletno izpostavljenost, saj so se njegove fotografije z Wikipedije na vrhu rezultatov iskanja na Googlu pojavile vsakič, ko je nekdo iskal enega od krajev, ki je imel z novo fotografijo opremljen pripadajoč članek na Wikipediji.

Takole je bila na Wikipediji videti fotografija brazilskega narodnega parka Guarita pred posegom podjetja The North Face:

Foto: Wikimedia Commons

Takole pa je bila videti po urejanju oglaševalske agencije Leo Burnett Tailor Made, ki ji he The North Face zaupal izvedbo oglaševalske kampanje:

Foto: Wikimedia Commons

Zapravili nismo absolutno nič, pomagala nam je Wikipedija, se je hvalil The North Face

Izkazalo se je, da v organizaciji Wikimedia Foundation, ki skrbi za nemoteno delovanje največje spletne enciklopedije, o skrivnem projektu podjetja The North Face, ki je trdilo, da so oglaševalsko kampanjo izvedli v sodelovanju z Wikipedio, niso vedeli nič.

The North Face se je pohvalil, da za inovativno oglaševanje niso plačali čisto nič, temveč so zgolj sodelovali z Wikipedijo. Izkazalo se je, da je bil drugi del te trditve laž. Foto: The North Face / Posnetek zaslona

Pri Wikimedia Foundation so v sporočilu za javnost ostro obsodili početje podjetja The North Face in ga označili za neetično manipulacijo s podatki in celo vandalizem. Enciklopedija Wikipedija je namreč na nek način v javni lasti, saj lahko članke ureja vsak, a ne v pridobitniške namene, kar so storili pri The North Face.

"Wikipediini prostovoljci že 18 let urejajo in dopolnjujejo največjo enciklopedijo na svetu, ki jo lahko vsak uporablja popolnoma brezplačno. Borijo se proti pristranskosti in napačnim informacijam ter gradijo mrežo zaupanja. Zaupanja, ki ga je The North Face zlorabil, da bi prodal več oblačil, zaradi česar smo nanje lahko upravičeno jezni," so zapisali pri Wikimedia Foundation.

Yesterday, we were disappointed to learn that @thenorthface and @LeoBurnett unethically manipulated Wikipedia. They have risked your trust in our mission for a short-lived consumer stunt. 1/ https://t.co/aIl5XEkS3z — Wikipedia (@Wikipedia) 29 May 2019

Proizvajalec športne opreme je po mnenju Wikimedia Foundation tudi prekršil lastna načela, saj "vseskozi poudarja svoje zavzemanje za ohranitev narave in predvsem boj za javno dobro, nato pa stori nekaj, kar je povsem v nasprotju s tem bojem".

The North Face se je v spodnji objavi na družbenem omrežju Twitter po tem, ko je na dan prišla laž o domnevnem sodelovanju z Wikipedijo, za potezo že opravičil, nemudoma prekinil oglaševalsko kampanjo in se tudi zavezal k doslednejšemu upoštevanju načel, na katere je opozorila organizacija Wikimedia Foundation:

We believe deeply in @Wikipedia’s mission and apologize for engaging in activity inconsistent with those principles. Effective immediately, we have ended the campaign and moving forward, we’ll commit to ensuring that our teams and vendors are better trained on the site policies. — The North Face (@thenorthface) 30 May 2019

