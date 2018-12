Zabava prihodnosti v dnevni sobi sedanjosti

NEO spreminja način, kako gledamo televizijske vsebine in kako preživljamo svoj prosti čas. Z novo platformo za pametno življenje bomo veliko lažje spremljali vse svoje najljubše filme in serije.

Odkar so TV-serije postale skoraj bolj priljubljene od filmov, ki jih gledamo na velikih platnih, je postalo še bolj pomembno, kako spremljamo televizijo in kaj nam omogoča storitev ogledov na zahtevo. S sistemom NEO bomo svoj prosti čas lahko napolnili z najbolj vročimi nadaljevankami ta hip. In kar je najbolje – ne bo jih treba čakati, ampak si jih bomo ogledali, ko si bomo to sami zaželeli.

NEO prinaša popolnoma novo izkušnjo pametnega življenja, saj na enem mestu povezuje najboljše rešitve za dom in zabavo: enostavno spremljanje in napredno iskanje vsebin, enostavno upravljanje pametnih naprav, opravljanje nakupov prek TV-zaslona, kmalu pa sledi še igranje priljubljenih igric.

Vemo, kaj bi gledali, a tega ne najdemo

NEO Smartbox Telekoma Slovenije upošteva, kakšne vsebine radi gledamo, in nam na ogled ponudi vse, kar je tisti hip na voljo.

Kje NEO išče vsebine, ki nam jih ponudi na ogled?

- V naboru TV-programov, ki jih ima uporabnik v svojem naročniškem razmerju.

- V vsebinah ob ogledu nazaj.

- Po posnetih vsebinah, ki so na voljo še 30 dni.

- Po storitvah videa na zahtevo.

- V osmih bogatih videotekah Telekoma Slovenije: DKino, HBO on Demand, HBO GO, Pickbox, Minimax+, Dajmedol, Dajmedol+, Voyo.

- Na vključenih internetnih storitvah videa na zahtevo.

Natanko pozna naše želje

Ker nismo vsi tako veliki poznavalci najboljših filmov, je tu NEO, ki nas pozna zelo dobro. Še bolje nas bo spoznal, če mu bomo redno podajali informacije o tem, kaj nam je všeč. To naredimo tako, da v sistemu NEO označimo, ali nam je vsebina všeč ali ne. Naše ocene bo NEO upošteval pri nadaljnjih priporočilih in jih še bolj prilagajal vsakemu uporabniku.

Kadar nismo prepričani, ali si neki film res želimo ogledati, so tu dodatni podatki, ki nam olajšajo odločitev. Poleg podrobnejše vsebine in igralske zasedbe so na voljo še ocene IMDb, Rotten Tomatoes in ocene uporabnikov.

Še vedno ne veste, kako preživeti deževen konec tedna?

NEO nam ne omogoča le iskanja po programih, temveč tudi po imenu oddaj, igralcih, temah, kakršnikoli ključni besedi … Za resničen užitek ob ogledu serij pa nam NEO poišče vse epizode in jih združi na enem mestu.

Na voljo so tudi najbolj priljubljene aplikacije, ki jih zahteven gledalec ne more več pogrešati: HBO GO, YouTube, Voyo, Twitch, Red Bull, TED Talks ...

Oblikujmo si svojo osebno knjižnico

V knjižnici, ki jo NEO oblikuje na podlagi naše uporabe, nas čakajo vse naše vsebine. Tam najdemo izposojene vsebine in svoje posnetke ali nadaljujemo ogled vsebine tam, kjer smo nazadnje ostali.

V sklopu Moj izbor najdemo TV-vsebine, ki smo si jih shranili za ogled pozneje. V shrambo pa shranimo dokumente, ki jih ne želimo izgubiti.

Najboljši filmi na enem mestu: Dkino Dkino je tisto pravo filmsko stičišče, kjer boste lahko izbirali med različnimi vsebinami, primernimi tudi za najmlajše gledalce. V videoteki DKino si lahko vsa družina za pol cene ene kinovstopnice ogleda najnovejši film ali risanko. Aktualni filmski hiti so v videoteki na voljo kmalu zatem, ko zapustijo kinematografe. Vse vsebine so podnaslovljene, risanke pa sinhronizirane, vedno več pa si jih lahko ogledate tudi v HD-kakovosti. Za lažji izbor izkoristite možnost 10-minutnega brezplačnega predogleda.

Neskončne možnosti zabave: Otroški park

NEO veliko pozornosti namenja tudi najmlajšim gledalcem, ki jim ponuja neomejeno izbiro najbolj priljubljenih risank za vse starosti in okuse.

Za lažje iskanje so vsebine razdeljene po starosti otrok.

Starši lahko sklop za otroke zaklenejo s kodo, kar pomeni, da vidijo otroci le risanke, primerne zanje.

Kmalu: igre brez konzole

Telekom Slovenije napoveduje, da bodo kmalu na voljo igre, ki nam bodo ponudile enako igralno izkušnjo, kot smo je vajeni na najbolj znanih igralnih konzolah.