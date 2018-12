Vaša želja v slovenščini je njegov ukaz

NEO platforma za pametno življenje, ki jo ponuja Telekom Slovenije na celovit način združuje zabavo, spletne nakupe, varnost in vaše pametne naprave v pametni dom. Zdaj sta v ospredju vi in vaš čas, tudi kar zadeva televizije: televizija se prilagaja gledalcu, ne več gledalec sporedu.

Klasični daljinski upravljavec nam s pritiskanjem gumbov omogoča, da nekako komuniciramo s televizijskim sprejemnikom. Star je približno 75 let in vse kaže, da ga lahko že pospravimo na podstrešje. Tehnološki napredek je tudi na področju spremljanja televizijskih vsebin poskrbel za novo prelomnico. Izkoristil je moč našega glasu za popolnoma nove načine upravljanja hišnih naprav, tudi s televizije.

Moč komunikacije

Ljudje radi komuniciramo. Naš najbolj sofisticiran pripomoček za komuniciranje je glas. Z njim se izražamo, tolažimo, pripovedujemo, pojemo, ukazujemo … Naš glas je odraz našega notranjega sveta. Od razpoloženja, občutkov, strahov, starosti in spola govorca je odvisna barva glasu, ki izraža tudi stopnjo stresa ali naše samozavesti.

Že nekaj časa svoj glas lahko uporabljamo tudi za komuniciranje s pametnim telefonom, ki že zna uporabljati naše glasovne ukaze za iskanje informacij in upravljanje zemljevidov. Tehnologija nam tako pomaga, da svoj glas uporabimo za še udobnejše življenje.

Kaj je lepšega, kot se po dolgem in napornem dnevu udobno namestiti v naslanjač in se samo z izgovorjeno besedo premikati po svojih najljubših TV-vsebinah, brez vstajanja ugasniti luči po stanovanju in se zazibati v spanec. Vse to nam omogoča naš najnaprednejši pripomoček – lastni glas, ki tudi spremljanje televizije dviguje na povsem novo raven. In to v slovenščini!

Daljinec – vrata v novi svet

NEO Smartbox deluje v omrežju Telekoma Slovenije. Z njim je iskanje vsebin preprosto, saj bo naredil vse, da vam izpolni prav vsako željo. NEO s svojim daljincem, ki deluje tudi z glasovnimi ukazi v slovenščini, zagotavlja vrhunsko televizijsko izkušnjo.

NEO v povezavi s storitvijo IP-televizije Telekoma Slovenije ponuja neskončno zabavo za vso družino. Z glasovnim ukazom hitro in enostavno poiščemo svojo najljubšo serijo, film ali igralca. Ali pa damo ukaz pametnim napravam v svojem domu.

Kako deluje daljinec NEO?

Povemo mu, kaj iščemo, in NEO poišče vsebino namesto nas.

Novi daljinec z le nekaj tipkami je enostaven za uporabo. Deluje ne glede na to, v katero smer ga obrnemo, ker je radijski. Poleg tega razume tudi slovensko. Iskanje je seveda mogoče tako v angleškem kot slovenskem jeziku.

Zna se tudi povezati z nekaterimi novejšimi modeli televizorjev, zato drugega daljinca ne potrebujemo. V nastavitvah je treba vključiti funkcijo CEC (Consumer Electronics Control; nadzor nad več napravami z enim daljinskim upravljavcem).

Z daljincem v iskalno polje zapišemo iskano vsebino ali preprosto izrečemo svoje želje. NEO Smartbox Telekoma Slovenije upošteva, kakšne vsebine radi gledamo, in nam na ogled ponudi vse, kar je tisti hip na voljo. Pri tem izbira iz nabora TV-programov, vsebin na storitvi Ogled nazaj, posnetih vsebin, ki so na voljo še 30 dni, storitev videa na zahtevo in vključenih internetnih storitev videa na zahtevo. V sistemu NEO lahko označimo, ali nam je vsebina všeč ali ne, kar bo NEO upošteval pri nadaljnjih priporočilih in jih še bolj prilagajal vsakemu uporabniku.

Tudi če ne vemo, kaj bi radi gledali, bo NEO našel odgovor. To mu povemo z ukazom Dolgčas mi je.

Glasovni ukazi v treh korakih:

1. Na daljincu pritisnemo in DRŽIMO gumb za glasovno upravljanje z ikono mikrofona.

2. Razločno povemo, kaj iščemo, na primer "Planet TV".

3. Spustimo gumb.

Najbolj uporabni ukazi:

TV vsebine: npr. »Filmi«, »Dokumentarni«, »Šport«, »Nogomet«

Videoteke: npr. »Videoteke«, »DKino«, »HBO OD«

Vsebine za otroke: npr. »Otroški park«, »Risanke«

Ime TV programa: npr. »Planet TV«, »HBO«

Ime igralca: npr. »Robert De Niro«, »Julia Roberts«

Glasnost: npr. »Glasneje«, »Izklopi zvok«

Pametni dom: npr. »NEO, prižgi luči«, »NEO, ugasni luči«

Izbrane vsebine: npr. »Dolgčas mi je«, »Priporočila«

Splošni ukazi: »Nastavitve«