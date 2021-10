"Vsi, ne glede na starost in državo, želimo in potrebujemo zabavo"

Član uprave in finančni direktor družbe Outfit7 Yanhao Wu v novih in večjih prostorih sedeža družbe v gospodarsko najmočnejšem ciprskem mestu Lemesos/Limassol.

Za družbo Outfit7 smo prvič slišali že leta 2009 in jo takrat spoznali kot slovensko, a je od takrat presegla okvirje naše države. Decembra 2016 so jo tedanji lastniki, predvsem sedmerica slovenskih ustanoviteljev (od tod sedmica v imenu Outfit7), med njimi zdaj že nekdanja zakonca Login, prodala azijskim investitorjem za milijardo ameriških dolarjev.

Med takratnimi prodajalci je bilo tudi nekaj več kot sto manjšinskih lastnikov – Outfit7, katerega sedež je na Cipru od leta 2013, je že takrat svoje dobičke delil s svojimi zaposlenimi, tudi v obliki opcij lastniškega deleža.

Tudi z novimi lastniki nadaljevanje bliskovite rasti

Glavni izdelki družbe Outfit7 so igre za mobilne naprave, med njimi je verjetno najbolj znana uspešnica Talking Tom. Njihov portfelj zdaj šteje okrog 20 naslovov, najnovejšega med njimi, My Talking Angela 2, pa so v zgolj prvih dveh mesecih uporabniki z vsega sveta prenesli 120-milijonkrat.

Ves čas svojega poslovanja družba raste in se širi – tudi dobesedno. Tako so, po večkratni širitvi prostorov v Barceloni, nazadnje letos, svoj ciprski sedež preselili v nove in bistveno večje prostore v središču mesta Lemesos oziroma Limassol, gospodarsko najmočnejšega na Cipru. Med slovesnim odprtjem novih prostorov sedeža družbe Outfit7 smo se pogovorili z enim od članov uprave.

Yanhao Wu se je družbi Outfit7 pridružil leta 2017, zdaj pa je član uprave in njen prvi finančnik. Wu na Cipru živi že dve desetletji, izkušnje pa je pred prihodom v Outfit7 nabiral v velikih svetovnih računovodskih in revizorskih družbah.

Yanhao Wu se je po dveh desetletjih v ciprskih pisarnah velikih svetovnih računovodskih in revizorskih podjetij leta 2017 pridružil družbi Outfit7. Koliko je vredna panoga iger (gaming)?

Toliko, kolikor je mobilnih telefonov. Danes z mobilnim telefonom počnemo veliko stvari, mobilni telefon je platforma za številna opravila. Ljudje potrebujejo sprostitev in naša panoga jim to omogoča.

Al lahko ocenite delež svojega podjetja v celotni panogi?

Do zdaj smo prešteli več kot 17 milijard prenosov naših iger, vsak mesec imamo skoraj 500 milijonov aktivnih igralcev. Šest let zapored se uvrščamo med pet največjih založnikov mobilnih iger, na področju iger z virtualnimi ljubljenčki (virtual pet games) pa smo na prvem mestu.

Kdo so vaši ciljni uporabniki? Odrasli? Mladina? Otroci?

Naši ciljni uporabniki so vsi. Ni pomembna njihova starost, vsem želimo omogočiti zabavo. Ponujamo različne igre, ker želimo vsakomur zagotoviti njemu najprimernejšo zabavo.

"V naših igrah lahko različni liki prevzamejo različne osebnosti, kar uporabnikom odpira različne perspektive tako v resničnem kot virtualnem svetu."

Kakšne vrste iger uporabniki najraje igrajo?

Vsakdo ima svoje preference. Zase lahko rečem, da rad igram prav naše igre, ker v njih čutim kakovost in energijo. V naših igrah lahko različni liki prevzamejo različne osebnosti, kar uporabnikom odpira različne perspektive tako v resničnem kot virtualnem svetu. To je pomembno – ko igram igro Talking Tom, čutim, da sem lahko on. Ljudje se radi identificiramo s svojimi junaki. Nadalje, ljudje potrebujemo prijatelje tako v realnem kot v virtualnem svetu. V naših igrah imate svoje prijatelje, s katerimi si delite zabavo in dosežke, nikoli niste sami.

Vedno več je pomislekov, da otroci in odrasli preveč časa preživljajo pred zasloni in jim zato zmanjka časa za številne koristne dejavnosti in druženja. Privlačne igre pa gotovo ne pomagajo omiliti teh težav, ker jih še bolj pritegnejo k zaslonom. Kako komentirate takšne očitke?

Lahko povem zase, da jaz naše igre igram skupaj s svojim otrokom, kar pomeni, da tako kakovostno preživljava čas skupaj. Ne moreva imeti skupnih tem in časa, ko prekladam svoje službene razpredelnice, a pri igrah sva skupaj. Tako se še bolj zbližujeva in skozi skupno izkušnjo ga lahko še bolje razumem.

"Ljudje potrebujemo prijatelje tako v realnem kot v virtualnem svetu. V naših igrah imate svoje prijatelje, s katerimi si delite zabavo in dosežke, nikoli niste sami." Foto: Outfit7

Ali namigujete, da je torej odgovornost staršev, kako čim bolj omejiti ali oplemenititi čas, ki ga otrok preživi pred zaslonom?

To je moja osebna izkušnja, za druge ne morem govoriti. Meni naše igre zelo pomagajo, ne le pri poglabljanju naveze z mojim otrokom, temveč tudi pri mojem sproščanju. Včasih celo igrava skupaj z ženo. Naše igre so preproste in pozitivne.

V razmeroma kratkem času ste dosegli velike uspehe – kaj menite, da je bil glavni razlog za to?

Naši sodelavci. Naši talentirani ljudje, ki delajo skupaj, so ključni dejavnik našega uspeha. Naši sodelavci so mladi, polni energije, zelo ustvarjalni in pozitivni, pozitivni ljudje pa ustvarjajo pozitivne igre.

"Naši talentirani ljudje, ki delajo skupaj, so ključni dejavnik našega uspeha."

Outfit7 je začel kot slovensko podjetje – kdaj je prenehalo biti slovensko?

Naše podjetje je svetovno podjetje. Igre ne poznajo državnih meja. Ljudje po vsem svetu želijo zabavo, želijo pozitivne reči ne glede na to, iz katere države so. Zato tudi v našem podjetju razmišljamo brez državnih meja. Če se ne motim, je med našimi približno 400 sodelavci na več naših lokacijah po svetu 31 različnih narodnosti, sedež imamo na Cipru, svoje prostore in ljudi pa tudi v Sloveniji, Barceloni, Združenem kraljestvu, na Kitajskem, prisotni pa smo tudi v Ameriki. Vedno smo na lovu za talenti, tudi tu na Cipru, kjer sodelujemo s tehnično univerzo. Smo svetovno podjetje in iščemo svetovljanske ljudi z globalno vizijo.

Ali je ob tej globalni viziji Outfit7 ohranil kaj slovenskega duha?

Naša kultura in vrednote so globalni, mi presegamo državne in nacionalne okvirje. Ne sprašujemo se, od kod je kdo, to nam ni pomembno. Vsem ponujamo enake možnosti in priložnosti. Širimo se in zaposlujemo v vseh pisarnah, kjer smo prisotni.

"Šest let zapored se uvrščamo med pet največjih založnikov mobilnih iger, na področju iger z virtualnimi ljubljenčki (virtual pet games) pa smo na prvem mestu." Foto: Outfit7

Koliko sta uspehu družbe prispevala njena soustanovitelja in nekdanja znana slovenska lastnika, zdaj že nekdanja zakonca Login, in kako je njuna življenjska pot vplivala na razvoj ali celo prodajo družbe?

Jaz sem v Outfit7 prišel po nakupu. Spoznal sem sodelavce, ne pa prejšnjih lastnikov. Razvijamo se in širimo na krilih svojih uspehov. Gotovo so se uspehi družbe začeli vrstiti že pred našim nakupom, kar pomeni, da so tudi pred našim prihodom v družbi Outfit7 delali dobro.

Če zdaj namesto v preteklost pogledamo v prihodnost: kakšna bo po vaših ocenah in napovedih prihodnost iger?

Ljudje bodo vedno želeli zabavo, želeli bodo spodbudno in toplo okolje, ki jim ga ponujamo že danes …

… toda ali boste ta namen lahko še naprej dosegali sami ali boste morali sodelovati z drugimi deležniki zabavne industrije, morda tudi s filmsko industrijo?

Mi že zdaj sodelujemo s številnimi partnerji – producenti, proizvajalci strojne opreme, platforme … Vsega ne moremo sami. Naši partnerji so večinoma globalne družbe, tako kot mi; to je naše jedro.

Zanesljivo najbolj znan in prepoznaven virtualni ljubljenček, ki so ga ustvarili v družbi Outfit7, je maček Talking Tom. Foto: Outfit7

Kako vidite svojo prihodnost?

Imamo zelo ambiciozne načrte. Želimo še naprej ostati v vrhu najuspešnejših podjetij zabave naslednje generacije. Širili bomo portfelj iger tudi v nove žanre in razvijali bomo nove blagovne znamke. Želimo si nadaljnjih uspehov za vse naše igre in sodelavce po vsem svetu, s katerimi si skupaj prizadevamo za uresničitev vizije.