Vse prodajo takoj: bo v Sloveniji mogoče kupiti zelo vroči darili?

Izredno zaželeni igralni konzoli PlayStation 5 in Xbox Series X sta na trgu že eno leto, a imajo trgovci še vedno ogromne težave z dobavo novih zalog, za kar je ob norem povpraševanju kriva tudi svetovna logistična kriza . Bo konzoli, ki sta na vrhu marsikaterega prazničnega nakupovalnega seznama, v Sloveniji letos sploh še mogoče kupiti? Glede na odzive, ki smo jih prejeli od nekaterih velikih slovenskih trgovcev z elektroniko, se vam takšen nakup pred božičem morda še lahko posreči, toda precej bolj verjetno je, da boste morali počakati do leta 2022.

PlayStation 5 in Xbox Series X sta ob izidih novembra lani postala najhitreje prodajani igralni konzoli Sonyja, ki proizvaja PlayStation, in Microsofta, ki je razvil Xbox.

Velika večina ljubiteljev videoiger ju še danes sicer bolj kot po kakovosti ali dobri prodaji pozna po tem, da ju je še vedno zelo težko kupiti, saj sta na police trgovin začeli kapljati v času velike svetovne dobavne krize. Ta je udarila tudi po trgu elektronike, saj močno primanjkuje mikročipov.

PlayStation 5 je trenutno verjetno najbolj zaželena igralna konzola in tudi eden od najbolj zaželenih kosov elektronike na planetu. Foto: Guliver Image

"Izdelek je na zalogi": v zadnjem letu bolj izjema kot pravilo

Težave z dobavljivostjo trenutno najbolj vročih igralnih konzol so še posebej očitne v državah, ki za Sony in Microsoft niso prioritetni trgi, torej tudi v podalpski deželi.

Slovenski kupec, ki ob obisku ene od domačih spletnih trgovin z elektroniko ugotovi, da lahko PlayStation 5 ali Xbox Series X naroči takoj, je bolj izjema kot pravilo. Zadnjih dvanajst mesecev je namreč veliko bolj običajen pripis, da izdelek trenutno ni na zalogi.

Veliko težavo za iskrene kupce novih igralnih konzolo že leto dni predstavljajo prekupčevalci, ki pozorno spremljajo nove dobave konzol in hitro pokupijo sveže zaloge, nato pa jih z navitimi cenami prodajajo na spletu. To se dogaja tudi v Sloveniji, kjer so prodajalci za konzolo želeli iztržiti tudi do dvakrat višje cene od nakupnih. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To se ne bo spremenilo kmalu, opozarjajo slovenski trgovci z elektroniko. Nadaljnje dobave obeh konzol bodo vsaj do konca leta 2021 namreč še vedno redke in močno okrnjene. To še posebej velja za Microsoftovo konzolo, saj Slovenija za blagovno znamko Xbox uradno ne obstaja že dvajset let oziroma od izida čisto prvega Xboxa.

Kaj pravijo trgovci, bo do božiča kje vendarle mogoče najti kakšen PlayStation 5 ali Xbox Series X? Bo, ampak treba bo biti hiter oziroma imeti srečo.

"Povpraševanje po konzolah PlayStation 5, Xbox Series X in tudi Nintendo Switch OLED, ki veljajo za najbolj zaželene tehnološke izdelke tega leta, presega vsa pričakovanja," so za Siol.net sporočili pri trgovcu z elektroniko Big Bang.



"Proizvajalci imajo na žalost še vedno velike težave pri proizvodnji oziroma dobavi. Posledica tega niso toliko zamude, temveč omejena količina konzol, ki jih prejmemo prodajalci. V Big Bang vsak mesec dobimo le nekaj sto kosov, kar je nekajkrat manj od povpraševanja," so pojasnili. Dodali so, da med vsemi trgovci z elektroniko konzole sicer dobijo prvi in v največjem številu, a to še zdaleč ni dovolj za zadostitev apetitov kupcev.



"V ponedeljek smo dobili novo pošiljko konzol PlayStation 5, ki so bile razgrabljene v vsega dveh urah. Do konca letošnjega leta imamo napovedane še štiri dobave konzol PlayStation 5, Xbox Series X in Nintendo Switch OLED, od česar bo ena tudi večja. Zaradi velikega zanimanja kupcem vsekakor priporočamo, da sledijo našim profilom na družbenih omrežjih, prek katerih jih redno obveščamo o novih zalogah," so še svetovali.

Pri spletnem trgovcu Mimovrste so opozorili, da bo nakup Microsoftove konzole Xbox Series X do konca leta 2021 zelo otežen, če ne celo nemogoč.



"Ker v Sloveniji nimamo uradnega distributerja za igralne konzole Xbox, vse blago v omejenih količinah prejmemo od češkega distributerja. Na ta način imamo redno v ponudbi Xbox Series S (nekoliko okrnjeno in cenejšo različico, op. p.), medtem ko Xbox Series X prejmemo v skromnih količinah le občasno, saj so zaloge izjemno omejene," so pojasnili.



Dodali so, da bodo imeli igralno konzolo PlayStation 5 v ponudbi znova decembra, a tudi v zelo omejenih količinah, obenem pa jo bo mogoče kupiti le v dražjem formatu - v tako imenovanem "bundlu", paketu z določenimi dodatnimi igrami in igralnimi dodatki.

Pri celjskem trgovcu Goblin.si so za Siol.net pojasnili, da nakup Sonyjeve ali Microsoftove konzole v prazničnem času ne bo mogoč.



"Dobava konzol PlayStation 5 in Xbox Series X je precej okrnjena, saj prejmemo po nekaj konzol vsak mesec. V prosti prodaji konzol letos še ne bomo imeli, saj še zmeraj izpolnjujemo prednaročila izpred nekaj mesecev, tako da bodo konzole prejele stranke, ki so naročila oddale pred nekaj meseci."

"Ni skrivnost, da je povpraševanje po konzolah PlayStation 5 ogromno že od lanskega leta, s prihodom letošnjih božičnih praznikov pa se zanimanje zanje samo še stopnjuje," so sporočili iz spletne trgovine Igabiba.



Pojasnili so, da pred prazniki pričakujejo še kakšno dodatno dobavo Sonyjevih konzol, Microsoftova konzola Xbox Series X pa bo letos ostala nedobavljiva.

Trgovec Mercator Tehnika je za Siol.net sporočil, da je dobava obeh izdelkov, torej tako konzole PlayStation 5 kot Xbox Series X, še vedno zelo otežena in nepredvidljiva. "Velika večina kupcev bo morala na konzoli počakati do leta 2022," so dodali.

