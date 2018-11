Dva milijona evrov za izstrelitev prvega slovenskega satelita v vesolje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada se je seznanila z informacijo o izstrelitvi prvega slovenskega satelita v vesolje in sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je po seji vlade dejal, da gre za pomemben projekt, s katerim se Slovenija pridružuje državam s sateliti v vesolju.

Z izstrelitvijo, do katere naj bi prišlo prihodnje leto, se pridružujemo državam, ki satelite že imajo, na drugi strani pa omogočamo pomembnemu številu visokotehnoloških slovenskih podjetij s področja vesoljskih tehnologij, da v našem satelitu pokažejo, kaj zmorejo, s tem pa se jim po ministrovih besedah omogoča bolj aktivna vloga skozi naše pridruženo članstvo Evropski vesoljski agenciji (Esa).

Satelit so razvili v Centru odličnosti Vesolje-SI.

Izstrelitev bo stala slaba dva milijona evrov

Cena izstrelitve je, kot je dejal Počivalšek, ocenjena na 1,9 milijona evrov, sredstva pa je v največji meri prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, sodelovala pa bodo tudi okoljsko ministrstvo ter ministrstvi za izobraževanje in kmetijstvo. "S temi rezultati, ki jih bo pošiljal satelit, bomo lahko uporabno te podatke analizirali za potrebe kmetijstva, gozdarstva, pametnih mest, opazovanja naravnih nesreč, spremljanje podnebnih sprememb," je dejal minister.

Gre namreč za prototip mikrosatelita za interaktivno daljinsko zaznavanje z visoko natančnostjo, ki bo omogočal zajem podob zemeljske površine. Mikrosatelit z maso 65 kilogramov z višine 600 kilometrov bo dosegel prostorsko ločljivost 2,8 metra pankromatsko in 5,8 metra multispektralno. Razvijajo ga v sodelovanju s kanadskim Space Flight laboratorijem Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu.

Slovenski satelit bo dopolnjeval evropski sistem Copernicus

Satelitske slike, ki bi jih zagotavljal satelit, bodo dovolj velike ločljivosti, da bi kot dopolnjevalni element omogočale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU v skladu s sedanjo strategijo EU.

Slovenski satelit NEMO-HD bo dopolnjeval evropski sistem Copernicus s sateliti Sentinel v mikro-makro smislu in s tem zagotavljal lastni vir podatkov za potrebe kmetijstva, gozdarstva, urbanizma, transporta in ekologije v Sloveniji in drugih državah s podobnimi potrebami.

Za Češko zaostajamo za 40 let

Na vladi so navedli, da je izstrelitev satelita, ki naj bi se zgodila prihodnje leto, pomembna tudi za Slovenijo kot državo, saj bi se s tem država vključila v krog držav, ki imajo delujoče satelite v vesolju. Za primerjavo, Slovenija v tem pogledu zaostaja za Češko za 40 let.