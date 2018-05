Videoposnetek, ki navdušuje splet: izrjemna predstava na stranišču

Na moškem stranišču v eni od srednjih šol v ZDA se je zbralo približno 80 dijakov, nato pa so v en glas zapeli eno od najbolj prepoznavnih melodij zadnjih dveh desetletij, osrednjo pesem znane serije videoiger Halo . Številni fantje so dogodek snemali s svojimi pametnimi telefoni, vsaj enega od videoposnetkov pa je v zadnjih dneh na YouTubu in družbenem omrežju Instagram videlo že več milijonov ljudi.

Nekateri komentatorji videoposnetka na YouTubu in na družbenih omrežjih so sicer omenili, da jih moti, ker so imeli skoraj vsi fantje v rokah pametne telefona, namesto da bi se prepustili trenutku, a jih obenem tudi pohvalili, ker so se sploh lotili organizacije takšnega podviga.

Straniščni zborček iz drugih zornih kotov:

Takole pa je bilo petje fantov slišati pred vrati moškega stranišča:

Poslušajte še izvirno glavno melodijo igre Halo, ki je sicer izšla že davnega leta 2001, a se je njen znani uvodni del, ki so ga zapeli dijaki, v skoraj nespremenjeni obliki pojavil v vseh njenih nadaljevanjih:

Preberite tudi: