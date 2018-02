Se Microsoft pripravlja na senzacionalen nakup?

Računalniški gigant Microsoft ima trenutno veliko težavo: njegova igralna konzola Xbox One se prodaja precej slabše od konkurenčnega Playstationa 4, ki ga izdeluje japonski Sony. Glavni vzrok za to je po mnenju analitikov primanjkljaj res kakovostnih videoiger, ki bi bile na voljo ekskluzivno za Xbox One. Rešitev? Megalomanski nakup enega od največjih razvijalcev iger na svetu.

Kako slabša je prodaja Microsoftove konzole Xbox One (na fotografiji) v primerjavi s Playstationom 4, ki je njen največji tekmec, je težko reči, saj Microsoft uradnih prodajnih številk ni razkril že dve leti. Analitiki ugibajo, da je Microsoft do zdaj verjetno prodal okrog 35 milijonov konzol Xbox One. Sony prodajnih rezultatov medtem ne skriva - do konca leta 2017 je prodal skoraj 74 milijonov Playstationov 4. Foto: Reuters

Ekskluzivne igre so zelo pomemben element trga igralnih konzol, saj se lahko kupec za eno ali drugo odloči samo zaradi točno določene igre, ki na konkurenčni konzoli morda ne bo na voljo nikoli.

Konzola Sony Playstation 4 bo letos dobila ekskluzivne naslove, zaradi katerih se ljubitelji videoiger slinijo že nekaj časa: The Last of Us 2, God of War, Detroit: Become Human, če naštejemo samo nekaj vsekakor najtežje pričakovanih. Vsaka od teh iger bo za številne igralce, ki Playstationa 4 še nimajo, več kot dovolj dober razlog, da ga kupijo.

Bera ekskluziv za Microsoftovo konzolo Xbox One bo medtem bolj pičla - še največ obeta piratska igra Sea of Thieves.

Samo na Playstation 4 letos prihaja tudi zelo zaželena videoigra z enim najbolj priljubljenih stripovskih in filmskih superjunakov vseh časov, Spider-Manom. Studio Marvel, ki je lastnik podobe Spider-Mana, je Sonyju namreč obljubil ekskluzivne pravice za izdelavo igre. Kliknite na fotografijo za video. Foto: Reuters

Pri Microsoftu se zavedajo, da imajo veliko težavo z razvojem izvirnih vsebin, je lani dejal prvi mož znamke Xbox Phil Spencer. V primerjavi s Sonyjem pod lastno streho namreč še zdaleč nimajo toliko razvijalcev videoiger oziroma nimajo sklenjenih ravno veliko dogovorov z razvijalci, ki bi se strinjali, da bodo videoigre delali ekskluzivno za Xbox One.

Microsoft ima veliko denarja in težavo, ki se jo da rešiti z denarjem. Ali to pomeni velik nakup?

Spencer je novembra lani napovedal, da bo Microsoft ali odprl nove studie za razvoj videoiger ali pa kupil obstoječe. Ker Microsoft trenutno sedi na kupu denarja - finančna rezerva, ki jo podjetje lahko zapravi, je ocenjena na več kot 105 milijard evrov -, so se že začela ugibanja, komu ga bo pomolil pod nos.

Vodstvo Microsofta je načeloma naklonjeno dragim prevzemom razvijalcev videoiger. Ne nazadnje je trenutni direktor Microsofta Satya Nadella (na fotografiji) leta 2014 v svoji praktično prvi nalogi po tem, ko je zasedel najvišji položaj v podjetju, podpisal dve milijardi evrov in še nekaj drobiža vredno nakupno pogodbo za Mojang, podjetje, ki je razvilo super priljubljeni Minecraft, drugo najbolje prodajano videoigro vseh časov (prvi je legendarni Tetris). Foto: Reuters

Analitiki namreč dopuščajo možnost, da Microsoft v prihodnjih mesecih na široko odpre denarnico in oznani prevzem katerega od največjih založnikov oziroma razvijalcev videoiger na svetu, to pa bi zagotovo streslo temelje celotne industrije, piše tehnološki medij Polygon.

Kot mogoči kandidati se omenjajo ameriški Valve, lastnik Steama, vodilne platforme za nakupovanje računalniških iger in nekaterih najbolj prepoznavnih franšiz iger (Counter-Strike, Half-Life, Dota), francoski Ubisoft, ki je sam lastnik nekaterih najboljših razvijalskih studiev na svetu, Bethesda, ki razvija super priljubljeni seriji iger The Elder Scrolls in Fallout, morda celo Take Two, lastnik nekaterih že desetletja največjih imen v svetu videoiger (Grand Theft Auto, Civilization).

Po mnenju analitikov je veliko manj verjetno, da se Microsoft poda v nakup gigantov industrije videoiger, kot sta Electronic Arts in Activision Blizzard. Prvi je namreč že zdaj zelo zavezan rednemu izdajanju iger za obe osrednji konzoli (Xbox One in Playstation 4), obenem pa veliko njegove vrednosti izvira iz razvoja licenčnih vsebin (FIFA, Vojna zvezd). Drugi je preprosto prevelik - Microsoft zanj verjetno ne bi plačal 60, morda celo 70 ali še več milijard dolarjev. Microsoft najbrž tudi ne bo kupoval na Japonskem, kjer se je v preteklosti že opekel z igrami za konzolo Xbox 360. Foto: Reuters

Zelo dober kandidat, da postane nov Microsoftov as, je tudi PUBG Corporation, razvijalec trenutno daleč najbolj priljubljene videoigre na svetu PlayerUnknown's Battlegrounds.

Letele bodo milijarde

Če se uresniči kateri od zgornjih scenarijev, bi Microsoft opravil enega najdražjih nakupov v zgodovini podjetja. Take Two, na primer, ima trenutno tržno kapitalizacijo nekaj več kot 12 milijard evrov. Vrednost Valva, ki je v zasebni lasti, analitiki glede na premoženje njegovega ustanovitelja in polovičnega lastnika Gaba Newella ocenjujejo na okrog devet milijard evrov.

Trenutno je daleč največji Microsoftov nakup družbeno omrežje LinkedIn, za katerega je konec leta 2016 odštel blizu 21 milijard evrov. Na drugem mestu je Skype, ponudnik internetnih klicev. Microsoft je leta 2011 zanj plačal okrog sedem milijonov evrov. Foto: Reuters

Nakup, ki velja za eno najboljših potez v zgodovini Microsofta

Pri Microsoftu zagotovo ne bi imeli nič proti, če bi pod svoje okrilje pridobili še en tak studio, kot je bil Bungie. Tega je Microsoft kupil leta 2000 in z njim dobil svojo daleč najbolj uspešno in prepoznavno serijo videoiger - Halo.

Serija Halo, ki se je leta 2001 začela z naslovom Halo: Combat Evolved, je podirala prodajne rekorde in ustvarila za okrog 3,5 milijarde ameriških dolarjev prihodkov. Microsoft je zaradi serije Halo prodal več konzol Xbox kot zaradi katerekoli druge videoigre.

Bungie se je leta 2007 sicer odcepil od Microsofta in znova postal samostojno podjetje, lastništvo znamke Halo, ki je še danes največja ekskluziva za konzole Xbox, pa je ostalo Microsoftu. Na fotografiji je Master Chief, glavni junak serije iger Halo, ki je v zadnjem desetletju in pol v svetu videoiger postal podobno prepoznaven kot Super Mario. Foto: Reuters

