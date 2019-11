Drzna napoved ljubljanskega podjetja: čez pet let nas bo poznal ves svet

Slovensko kriptopodjetje Viberate, ki je razvilo spletno platformo za povezovanje glasbenikov z organizatorji koncertov in drugih dogodkov, napoveduje, da bo njihovo storitev do leta 2025 uporabljalo 99 odstotkov vseh svetovnih glasbenikov. Če se napoved uresniči, bi Viberate lahko postal mednarodni standard na področju glasbe. Soustanovitelj Viberate nam je razložil, zakaj v podjetju menijo, da bo tako.

V dveh letih so zrasli za več kot šestnajstkrat

Baza spletne platforme Viberate se je v zadnjih dveh letih s 30.000 povečala na skoraj pol milijona glasbenikov, organizatorjev koncertov in festivalov ter ponudnikov prireditvenih prostorov, je za Siol.net pojasnil soustanovitelj podjetja Viberate Vasja Veber.

V podjetju pričakujejo, da bo v roku petih let na platformi Viberate prisotnih 99 odstotkov vseh svetovnih glasbenikov. Kot pravi Veber, si lahko takšno drzno napoved privoščijo postaviti zaradi več razlogov, med katerimi je morda še najmanj pomemben ta, da glas o Viberate po svetu že danes širijo svetovno znani predstavniki glasbene industrije, kot so Robbie Williams, Chainsmokers in Linkin Park.

Baza glasbenikov, organizatorjev koncertov in ponudnikov prizorišč nastaja s pomočjo uporabnikov Viberate, ki jih je danes že več kot 20.000 in ki vsak dan dodajo okrog dva tisoč novih profilov, ekipa Viberate pa nato preveri njihovo istovetnost. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Viberate je sredstva za razvoj svoje platforme zbiral prek tako imenovanega ICO oziroma javne ponudbe kriptožetonov. Izvedli so jo 5. septembra 2017 in takoj dobili potrditev, da ima njihova storitev velik potencial, saj so kriptožetone razprodali v manj kot petih minutah in v podjetje prinesli za okrog devet milijonov evrov svežega kapitala v kriptovaluti ether.

Podjetje Viberate so ustanovili Vasja Veber (desno) Matej Gregorčič (na sredini) in Uroš Umek oziroma DJ Umek (levo). Foto: Viberate

Tolikšne baze različnih glasbenikov nima nihče na svetu

Viberate ima že danes za 30 odstotkov večjo bazo glasbenikov kot ISNI, ki je za zdaj edini mednarodni ISO standard za označevanje glasbenikov, razkriva Veber.

Prav velikost baze glasbenikov je trenutno ena največjih prednosti Viberate, poudarja Veber. Nekatere konkurenčne storitve sicer imajo večjo, toda pri njih se profili pogosto prekrivajo ali pa gre za podvojene profile (sodelovanja dveh ali več glasbenikov, ki jih konkurenca upošteva kot novega glasbenika, na primer).

Da imajo resnično obsežno bazo podatkov, Viberate ugotavlja tudi zaradi sodelovanja z velikimi svetovnimi ponudniki predvajanja glasbe na zahtevo (streaming) in prodajalci vstopnic. Pogosto se namreč zgodi, da se njihova baza podatkov povsem ujema z Viberatovo oziroma je Viberatova celo večja. Na fotografiji Vasja Veber, soustanovitelj podjetja Viberate. Foto: STA

Po besedah soustanovitelja podjetja Viberate trenutno nudi tudi daleč najboljši in najbolj kompleten pregled nad svetovno glasbeno-koncertno sceno, kar je ena od glavnih privlačnosti Viberate tako za poslušalce glasbe kot glasbenike in organizatorje koncertov.

"Vsak lahko brska po strani in išče zanimive glasbenike (tudi z uporabo filtrov), jih primerja med sabo in preverja, kje so in kje bodo nastopili, kaj je njihova trenutna najbolj vroča vsebina, s kom so povezani in komu so podobni. Tako celostne storitve zaenkrat ne nudi še nobeno od nam konkurenčnih podjetij," dodaja Veber.

Za glasbo želijo postati to, kar je danes IMDB za filme

Vizija podjetja je, da v prihodnosti sami postanejo mednarodni standard glasbene industrije oziroma nekaj podobnega kot to, kar danes za filme predstavlja spletna stran IMDB, na kateri najdemo podatke o tako rekoč vseh filmih in televizijskih oddajah ter o njihovih ustvarjalcih.

Ko in če jim bo to enkrat uspelo, bodo lahko izpolnili še ultimativno poslanstvo: uvesti funkcionalnost najemanja glasbenikov neposredno prek Viberata, kar je že od začetka eden od glavnih ciljev podjetja, je še razkril Veber.

Viberate marsikatere Slovenec pozna tudi zaradi načrtov za gradnjo nove stolpnice v prestolnici



Viberatova stolpnica naj bi stala ob krožišču med Savsko in Flajšmanovo ulico v Ljubljani. Foto: Matic Tomšič / Google Zemljevidi

V podjetju Viberate so lani napovedali, da bodo del sredstev od uspešne prodaje kriptožetonov preusmerili v nepremičninsko naložbo.



Ta nepremičninska naložba je bila nova stolpnica v Ljubljani, kamor bi Viberate, katerega delovna sila se je od prodaje kriptožetonov povečala za več kot desetkrat, še vedno pa tudi zaposlujejo nove kadre, razširil svoje prostore. Del teh bi bil namenjen tudi oddajanju drugim tehnološkim startupom v upanju, da bi nova stolpnica postala eno od ljubljanskih tehnoloških središč.



Stolpnica bi imela 11 nadstropij, vprašanje parkiranja pa bi reševala bližnja kletna garažna hiša pod poslovno stavbo, v kateri imata sedež Finančna uprava RS in DUTB.



Gradnja stolpnice, ki je v celoti sicer ne bo financiral Viberate, temveč bo udeležen zgolj kot soinvestitor, še ni stekla. Vasja Veber je septembra za Siol.net pojasnil, da se v podjetju za zdaj popolnoma osredotočajo na razvoj storitev, (nepremičninska) investicija pa jim prinaša pasivni dohodek. Več novih informacij o gradnji stolpnice bodo sporočili, ko jih bodo imeli tudi sami, je dodal.

