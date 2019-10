S slovenskim startupom sodelujejo tudi glasbeniki The Chainsmokers in Robbie Williams

V slovenskem startupu Viberate razvijajo orodje, ki bo prepoznalo hitrorastoče glasbenike. Njihovo platformo so v zadnjem času medtem začeli uporabljati tudi glasbeniki The Chainsmokers, Robbie Williams, Showtek, Noisia in RedFoo.

Viberate je slovenski startup in deluje kot platforma, ki povezuje glasbenike z organizatorji dogodkov, agenti in drugimi glasbenimi profesionalci. Profile na platformi ima že več kot milijon glasbenikov, prizorišč, koncertov in festivalov z vsega sveta. V zadnjem času so platformo začeli uporabljati tudi nekateri znani glasbeniki, kot na primer Robbie Williams in The Chainsmokers.

Orodje, ki bo pokazalo, kateri glasbenik postaja popularen

Kot pravijo v podjetju, platforma vsem v glasbeni industriji odpira popolnoma nove možnosti sodelovanja in promocijo na globalnem področju. Vsi podatki o glasbenikih, prizoriščih in dogodkih so dosegljivi brezplačno na Viberate.com, v prihodnjem letu pa bo podjetje predstavilo tudi strokovno orodje za glasbene profesionalce, ki bo omogočilo zaznavanje hitrorastočih glasbenikov in vpogled v trende.

Letos so v podjetju razvili tudi festivalske aplikacije za največje glasbene dogodke v regiji, kot so MetalDays, PunkRock Holiday ter Sea Dance in No Sleep Festival, ki ju vsako leto pripravljajo organizatorji Exit festivala.

Kot pravi Matej Gregorčič, direktor in soustanovitelj podjetja, želijo postati ključna globalna mreža glasbenikov in glasbenih profesionalcev. "Hkrati pa se želimo uveljaviti kot standard v glasbeni industriji," še pravi Gregorčič.

Podjetje sta leta 2015 poleg Gregorčiča ustanovila še Vasja Veber in DJ Umek (Uroš Umek), danes pa zaposluje več kot 60 ljudi. Pri ustvarjanju platforme sodeluje tudi več kot tisoč zunanjih urejevalcev baze podatkov z vsega sveta, ki skrbijo, da so informacije na profilih točne.

V manj kot petih minutah zbrali 10 milijonov evrov

Širši javnosti je podjetje postalo znano pred dvema letoma, ko so v le štirih minutah in 42 sekundah s prvo ponudbo kripto kovancev (ICO) zbrali več kot 10 milijonov dolarjev sredstev. Šlo je za eno najuspešnejših globalnih kampanj množičnega financiranja do tedaj.

