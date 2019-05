Veliko bolj kot dizajn cenimo vzdržljivost akumulatorja svojih mobilcev

Večina slovenskih uporabnikov (vsaj tistih, ki so odgovorili na vprašanja v anketi) je za svoj mobilni telefon pripravljena odšteti med 300 in 500 evrov.

Večina slovenskih uporabnikov (vsaj tistih, ki so odgovorili na vprašanja v anketi) je za svoj mobilni telefon pripravljena odšteti med 300 in 500 evrov. Foto: Reuters

Najmanj en dan brez vtičnice in polnjenja – to je za uporabnike v Sloveniji najpomembnejše merilo pri nakupu mobilnega telefona. Za tak nakup nas je največ pripravljenih porabiti med 300 in 500 evrov.

Slovenska podružnica tehnološkega podjetja Huawei je v prvi polovici tega meseca med slovenskimi uporabniki opravila anketo, v kateri so poskušali izvedeti več o prioritetah pri izbiri in nakupu mobilnega telefona.

"Zavedamo se, da to ni znanstvena raziskava, ki bi podala dokončne odgovore, a nam tudi takšna anketa pomaga razumeti trende, ki so za uporabnike pomembni," so povedali ob predstavitvi rezultatov ankete.

Mobilni telefoni so gotovo naši najzvestejši tehnološki spremljevalci. Kaj nam je pri njih najbolj pomembno?

Nekaj po pričakovanjih, nekaj pa …

V anketi je sodelovalo več kot tisoč ljudi, a vsi niso odgovorili na vsa vprašanja, zato so nepopolne morali izločiti, ker njihovih odgovorov niso mogli ustrezno demografsko opredeliti.

Tako je ostalo skoraj 700 veljavnih udeležencev, več kot polovica teh pa so mladi do 25. leta starosti, približno enak odstotek je tistih, ki so stari med 26 in 35 let. Odgovorilo je skoraj dvakrat več moških kot žensk, prebivalci mest in podeželja pa so se porazdelili približno enakomerno.

Tri petine slovenskih uporabnikov uporablja svoj mobilni telefon predvsem za vzdrževanje stikov prek pogovorov, sporočanja in družbenih omrežij. Foto: Thinkstock

Nekateri odgovori v anketi so potrdili dozdajšnje predpostavke in ugotovitve, nekateri pa so vendarle presenetili.

Ne sklepamo kompromisov

Največ, približno ena tretjina vprašanih, je odgovorila, da je za nakup mobilnega telefona pripravljena odšteti med 300 in 500 evrov. Le nekaj odstotnih točk manj je tistih, ki bi za pametni telefon zapravili med 150 in 300 evrov, še za odstotno točko ali dve manj je tistih, ki so pripravljeni odšteti med 500 in 700 evrov.

Le nekaj odstotkov je tistih, ki za mobilni telefon ne bi odšteli več kot 150 evrov, a je zato vsak šesti vprašani popravljen za svoj mobilni telefon odšteti več kot 700 evrov. To potrjuje znano dejstvo, da je na slovenskem trgu večje zanimanje za premijske mobilne telefone.

Za vsakega četrtega je mobilni telefon najprej in predvsem - fotoaparat

Za več kot polovico vprašanih je, razumljivo, mobilni telefon predvsem orodje za vzdrževanje stikov prek pogovorov, hipnega sporočanja in družbenega omrežja.

Čeprav je pomen dobrega akumulatorja za uporabnike pričakovan, preseneča, da sta oblika in dizajn telefona med manj pomembnimi lastnostmi, saj se za njiju opredelil približno vsak šesti vprašani. Morda pa nekoliko preseneča, da je že za vsakega četrtega vprašanega mobilni telefon predvsem – naprava za fotografiranje. Vsak šesti vprašani uporablja svoj mobilni telefon predvsem kot pomoč pri opravljanju svojih delovnih nalog ali v službi ali za učenje, za vsakega desetega pa je glavni namen mobilnega telefona – igranje iger.

Oblika med najpomembnejšimi lastnostmi le za približno šestino anketirancev

Ko so anketirance prosili, naj izberejo do tri lastnosti, ki jim pri nakupu mobilnega telefona pomenijo največ, je zmagala vzdržljivost akumulatorja – izbralo jo je kar 60 odstotkov vprašanih.

Čeprav je pomen dobrega akumulatorja za uporabnike pričakovan, preseneča, da sta oblika in dizajn telefona med manj pomembnimi lastnostmi, saj se je za to opredelil približno vsak šesti vprašani. V Sloveniji smo pri tem še vedno nekoliko zadržani, saj se najraje odločamo za črno barvo, a svoje mesto pod slovenskim soncem vedno lažje najdejo tudi drznejše in živahnejše barvne izvedbe.

Vsak četrti slovenski uporabnik, ki je sodeloval v anketi, uporablja svoj mobilni telefon predvsem za fotografiranje. Foto: Thinkstock

Morda selfiji le niso najpomembnejši

Kakovost in zmogljivost glavne kamere sledita kot najbolj zaželeni lastnosti – za vzdržljivim akumulatorjem zaostajata le za nekaj odstotnih točk.

Po drugi strani pa sprednja kamera spada med tri najpomembnejše lastnosti za manj kot petino uporabnikov. Čeprav se nam včasih zdi, da dandanes že vsak dela selfije, nam ta meritev morda le da misliti, da ni tako.

Še večje presenečenje je, da je pri neposrednem vprašanju, ali je bolj pomembna glavna (zadnja) ali sprednja kamera, sprednjo kamero izbralo le štiri odstotke vprašanih.

Tudi v Sloveniji Huawei pričakuje, da bo pametni telefon P30 Lite med najbolj prodajanimi njihovimi letošnjimi modeli, če ne kar najbolj prodajani. Foto: Peter Susič

Optimistična pričakovanja za Huawei P30 Lite

Slovenska podružnica Huaweia je omenjene rezultate predstavila ob uradni slovenski predstavitvi pametnega telefona Huawei P30 Lite. Njegova prodaja se je sicer začela že prejšnji teden, pri Huaweiu pa pričakujejo, da bo (tudi) pri nas ta telefon eden od najbolj prodajanih modelov tega leta.

Svoj optimizem utemeljujejo s tem, da P30 Lite združuje številne dobre lastnosti serije P, tudi takšne, ki jih ima njihov letošnji najbolj zmogljivi član P30 Pro, v cenovnem okvirju, ki je za najširši krog uporabnikov najbolj sprejemljiv.

