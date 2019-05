Nova odlična izbira v srednjem cenovnem razredu

Do zdaj že vsi vedo, da zmorejo Huaweievi paradni telefoni pri fotografiji delati čudeže. Sploh takrat, ko sonce že zaide. Takšna zmogljivost pa ima svojo ceno, ki ni za vsakogar. Tu pride na vrsto model P30 Lite, ki za bistveno nižjo ceno obljublja primerljive rezultate. Novi telefon smo dali v žep in ugotovili, česa vsega je zmožen.

V škatli najdemo povsem normalen nabor dodatkov. Kabel USB (iz USB-A v USB-C) za prenos podatkov, polnilni adapter, ki zmore hitro polnjenje (18 vatov), osnovne slušalke ter seveda telefon P30 Lite.

Sodobno oblikovanje

Oblikovanje močno spominja na dražje sorodnike. Prijatelj, ki si je ravnokar kupil P30, ju na prvi pogled ni razločil. Steklo spredaj in zadaj, trojica kamer, ki čisto malce štrlijo, monozvočnik in izhod za slušalke. Pa seveda velik zaslon z zarezo v obliki kapljice.

Foto: Peter Susič

Ko P30 Lite pogledamo od blizu, pa seveda opazimo kar nekaj razlik. P30 Lite je za nekaj milimetrov večji od P30, njegov aluminijasti okvir pa zamenja svetleč plastičen okvir. Razlike so tudi na zaslonu, ki je pri P30 Lite malce temnejši in ne ohranja lepih barv, ko nanj gledamo pod kotom. Gumbi so nameščeni enako kot pri P30, proizvajajo pa za odtenek manj prijeten in slišen klik. A zdaj že malce dlakocepimo.

Zaslon je dober, le malce temen

Zaslon je torej malce večji od tistega na P30, a opazno manj svetel. To se najbolj pozna takrat, ko nanj gledamo pod svetlečim soncem. Samodejna osvetlitev sicer uboga, smo se pa dostikrat zalotili, da smo svetlost višali kar sami. Pretežno takrat, ko smo si zvečer zaželeli gledanja kakšnega posnetka na YouTubu.

Barve so dobre, beline za odtenek hladne, se pa vse to da popraviti v nastavitvah zaslona. Zaradi visoke ločljivosti je zaslon oster in več kot prijeten za gledanje fotografij in videoposnetkov.

Manjša zareza v obliki kapljice ne zavzame veliko zaslona. Foto: Peter Susič

Bliskovit čitalnik prstnih odtisov

Namesto optičnega čitalnika prstnih odtisov pod zaslonom (tako kot pri P30 in P30 Pro) ima P30 Lite tistega navadnega na zadnji strani, poleg glavnih kamer. Je izjemno hiter in zanesljiv. Podzaslonski čitalniki so v redu, a "stara" tehnologija branja prstnih odtisov je še vedno superiorna.

Kamere (oziroma kameri) opazno štrlijo iz ohišja. Zato se telefon tudi malce ziba, ko je položen na mizo. Moti tudi dokaj oster rob teh štrlečih kamer. Foto: Peter Susič

P30 Lite ohranja pohvaljeno nočno kamero

Čeprav je na pogled videti, da so zadaj kar tri kamere, v resnici uporabljamo samo dve. Glavno kamero, ki je širokokotna, ter ultra široko kamero. Tretja je namenjena merjenju globine, saj se Huawei veliko posveča temu, da imajo fotografije zamegljeno ozadje. To ustvari zanimiv, DSLR-fotografski učinek. Kar se včasih dobro odnese, včasih pa tudi ne. Umetna pamet še vedno ne premaga dobrih starih zakonov fizike in optike.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Čeprav P30 Lite obdrži glavno kamero z 48 megapiksli, fotografije vseeno niso tako ostre, kot so tiste na P30 in P30 Pro. To bi bilo sicer nesmiselno pričakovati. Fotografije so po večini zelo dobre. Barvite in svetle, torej takšne, kot jih uporabniki pričakujejo. Ob dobri svetlobi bomo z njimi zagotovo zadovoljni. Ko nam začne primanjkovati dnevne svetlobe, pa enostavno omogočimo nočni način. Glede na cenovni razred ne vemo za drug telefon, ki bi znal v temi tako dobro fotografirati.

Večpredstavnost

Zaradi velikega zaslona in poudarjenih barv bo gledanje posnetkov prijetno. Čeprav ima tudi P30 Lite samo en zvočnik, ki je usmerjen navzdol, ta proizvaja spodobno čist zvok, predvsem pa lahko postane zelo glasen. Zvonjenja ob klicu ali budilki zato ne boste preslišali.

Izhod za slušalke je tudi zelo dober, le malce tih in zato ne najbolj primeren za tiste, katerih slušalke imajo večjo impedanco.

Končno ima tudi srednji razred hitro polnjenje in vhode USB-C. Ohranjajo tudi 3,5-milimetrski izhod za slušalke, a zelo verjetno se bo treba v prihodnosti posloviti tudi od tega. Foto: Peter Susič

Grafični uporabniški vmesnik je stvar okusa

Zanimivo, da pri telefonih znamke Huawei najbolj razdvaja videz grafičnega uporabniškega vmesnika EMUI. Ta nikakor ni slab, le njegov videz je na koncu pač stvar okusa. Želeli bi si mogoče še malce bolj poenostavljeno brskanje po nastavitvah. Vsaj kar se preglednosti tiče. Pa škoda, da je temna barva uporabniškega vmesnika (kar pomaga tako pri bateriji kot pri utrujenosti oči) rezervirana le za dražja modela.

Hitro in gladko delovanje

Čeprav ima P30 Lite malce starejši hišni procesor Kirin 710, odpiranje aplikacij, njihovo delovanje in nasploh delovanje sistema niso bili nikakršen problem. Po naših izkušnjah vse deluje tako, kot je treba. Animacije in prehodi so gladki. Ni se nam zgodilo, da bi nam kdaj naprava zamrznila. Srednji razred je včasih imel kar nekaj takšnih težav, P30 Lite pa dela kot ura. Pohvalno!

Primerjava novih Huaweievih telefonov, manjka le P30 Pro. Foto: Peter Susič

Sklepna misel

P30 Lite je po videzu zelo podoben dražjemu modelu P30. Privlačno in moderno oblikovanje bo zagotovo privabilo kakšen pogled. Ko ga primemo v roko, seveda začutimo, da nima enake teže kot P30, a to ne pomeni, da deluje ceneno. Nasprotno. Za svoj cenovni razred je izdelan zelo dobro in ima pridih, da je mogoče stal malce več kot sicer.

A Huawei je moral nekaj odvzeti, da lahko upraviči nižjo ceno. Vzel je malce svetlosti iz ekrana, malce ostrine iz fotografij, malce slabši procesor in je zagotovil (le) štiri gigabajte delovnega pomnilnika (kar je sicer še vedno dobra zmogljivost za lastnike naprav z Androidom). Je pa vse skupaj zapakiral v privlačno napravo, ki jo bomo z veseljem prijeli v roke. Da o čitalniku prstnih odtisov ne govorimo. Samo dotakneš se ga in puf, že lahko brskaš po telefonu. Za manj kot 400 evrov ima P30 Lite zelo malo tekmecev.

Nova barva pearl white je videti prav lepo. Foto: Peter Susič

Všeč nam je bilo:

- velik zaslon z minimalno zarezo

- moderno oblikovanje

- glasen zvočnik

- zanesljiv in hiter čitalnik prstnih odtisov

- možnost fotografiranja v nočnem načinu

Ni nam bilo všeč:

- prednaložena tipkovnica ni dobro prilagojena za šumnike ter povzroča nemalo tipkarskih napak

- zaslon ni med najbolj svetlimi