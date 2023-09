"Veliki vodja" iz Hale Tivoli živel kot kralj, zdaj gre v zapor za 20 let

Sebastian Greenwood je promocijske videoposnetke za OneCoin pogosto snemal v luksuznih hotelih ali pa med potovanji z najetim letalom. Vse to so seveda plačali vlagatelji v OneCoin, ki so verjeli obljubam promotorjev. Foto: YouTube/posnetek zaslona

Šved z britanskim potnim listom Sebastian Greenwood, ki je pred dvanajstimi leti večtisočglavo množico v ljubljanski Hali Tivoli prepričeval o enkratni priložnosti za obogatitev z družbenim omrežjem SiteTalk, kasneje pa je bil eden od glavnih ideologov zloglasne piramidne sheme OneCoin in posredno opeharil tudi več kot deset tisoč Slovencev, bo za zapahi v Združenih državah Amerike preživel kar 20 let. Gre za najvišjo kazen, ki jo je do zdaj prejel kateri od organizatorjev ene največjih prevar zadnjega desetletja.

Samooklicani genij posla in "veliki vodja" v več denarnih mrežah Karl Sebastian Greenwood je konec leta 2022 na sodišču v New Yorku priznal krivdo za finančno prevaro, pranje denarja in namero za pranje denarja. Očitana mu kazniva dejanja so bila povezana z njegovo soudeležbo v piramidni shemi OneCoin, ki jo je leta 2014 pod pretvezo izdaje nove kriptovalute ustanovil skupaj z Bolgarko z nemškim potnim listom Rujo Ignatovo, že nekaj časa edino žensko na FBI-jevem seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov na svetu.

Iz komunikacije med Greenwoodom in Ignatovo, ki je bila predstavljena na sodišču, je bilo razvidno, da sta se oba zavedala, da gre pri OneCoinu za zelo očitno prevaro, že leta 2014 pa sta razvijala tako imenovano "izhodno strategijo", torej način za taktični umik, še preden bi katera od opeharjenih oseb posumila, da je nekaj narobe. Greenwood je vlagatelje v OneCoin leta 2016 tudi označil za idiote.

OneCoin, ki je iz žepov (po bolj zadržanih ocenah) okrog dveh milijonov žrtev izvabil najmanj štiri milijarde evrov in velja za največjo piramidno shemo zadnjega desetletja, je Greenwood tako kot Ruja Ignatova zapustil leta 2017. Medtem ko je lokacija Ignatove še vedno neznana, so Greenwooda konec leta 2018 prijeli na Tajskem, natančneje na otoku Koh Samui, kjer je bival, in ga izročili ZDA.

V piramidni shemi OneCoin je po navedbah ene od slovenskih promotork iz leta 2018 sodelovalo tudi do 15 tisoč Slovencev. Gre sicer za neuradni podatek, ki ga ni mogoče neodvisno preveriti, saj je delovanje OneCoina tako v Sloveniji kot drugod po svetu zaznamovalo izrazito pomanjkanje transparentnosti. OneCoin je slovenske vlagatelje sicer zelo agresivno novačil v letih 2016 in 2017.

Newyorški sodnik Edgardo Ramos je Greenwooda v torek, 12. septembra, obsodil na prestajanje 20-letne zaporne kazni. Tožilstvo je zanj sicer zahtevalo 30 let zapora, Greenwoodova obramba pa je sodnika poskusila prepričati, naj kazen zmanjša na že prestani čas v priporu, kar bi pomenilo, da bi Greenwood s sodišča odkorakal kot svoboden človek.

Žrtvam piramidne sheme je ukradel ogromno denarja, živel je kot kralj

Sebastian Greenwood je v času svojega aktivnega delovanja v OneCoinu z računov žrtev piramidne sheme v svoj žep prelil okrog 300 milijonov ameriških dolarjev oziroma skoraj 280 milijonov evrov, je med sojenjem v New Yorku razkrilo tožilstvo (vir). Bil je namreč na samem vrhu piramide, kar je pomenilo, da je vsak mesec prejel približno pet odstotkov od vseh vplačil v OneCoin.

Sebastian Greenwood je na vrhuncu svojega delovanja v piramidni shemi OneCoin od konca leta 2014 do konca leta 2016 z vplačili naplahtanih žrtev mesečno zaslužil tudi do dvajset milijonov evrov.

Greenwood je po besedah tožilstva velik del na tak način prisluženega denarja zapravil za financiranje zelo razkošnega življenjskega sloga. Kupil si je luksuzne nepremičnine v več državah, med drugim v Španiji, Dubaju in na Tajskem, kjer je tudi živel v času prijetja, okrog dva milijona evrov je zapravil samo za dizajnerska oblačila, obutev in nakit, naročil si je jahto priznanega proizvajalca prestižnih plovil Sunseeker, obiskoval je najbolj petična letovišča na svetu, kjer je za prenočitev odštel več kot deset tisoč evrov, letel je z zasebnim letalom.

Greenwoodu je denar Slovencev zadišal že leta 2011, ponj je prišel osebno

Sebastian Greenwood se kot veliki vodja v piramidi OneCoina nikoli ni udeležil predstavitev v Sloveniji, za opeharjenje slovenskih državljanov je prek svojih vazalov pooblastil lokalne promotorje, se je pa v Sloveniji, natančneje v Ljubljani v Hali Tivoli, osebno oglasil leta 2011, takrat še kot eden od vrhovnih predstavnikov podjetja Unaico.

Šlo je za domnevno skandinavsko družbo s poštnimi nabiralniki v davčnih oazah, ki je takrat že nekaj let promovirala lastno denarno mrežo in fiktivne delnice, v Slovenijo pa je prišla predstavljat najnovejšo kokoš, ki nese zlata jajca: družbeno omrežje SiteTalk, ki bo pometlo s Facebookom, so napovedovali in SiteTalk oglaševali kot poslovno priložnost tisočletja.

Koliko Slovencev je SiteTalk oziroma Unaico v približno treh letih novačenja v Sloveniji dejansko omrežil in jim pobral od 149 do 2.000 evrov, kolikor so znašale pristojbine za "začetek bogatenja", ni bilo razkrito nikoli, so se pa neuradne ocene takrat gibale od nekaj tisoč do celo petmestne številke.



SiteTalk je bil pravzaprav prototip kasnejše zelo priljubljene strategije piramidnih prevarantov, ki obljubljajo izgradnjo platforme, ki bo na enem mestu združevala tako družbeno omrežje kot spletno trgovino, potovalno agencijo in številne druge storitve ter premagala uveljavljene velikane, kot sta Facebook in Amazon. Foto: YouTube / Posnetek zaslona



SiteTalk je bil z vidika uporabniške izkušnje seveda popolna polomija, a to ni bilo nenavadno, saj je šlo zgolj za dimno zaveso za odvračanje organov pregona. Organizatorje piramidnih shem, povezanih z Unaicom, so do zdaj pod drobnogled resneje vzele samo oblasti v Pakistanu.



Vsi računi vlagateljev v SiteTalk oziroma Unaico so bili kasneje vključeni v mrežo OneCoina, saj je ta kupil pogorišče, ki je ostalo za Unaicom.