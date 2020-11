Velik korak bližje cepivu proti zahrbtni bolezni

Rakasta obolenja so že dolgo in še vedno eden od najbolj pogostih vzrokov smrti, zato sta pravočasno diagnosticiranje in ustrezno zdravljenje življenjsko pomembna.

Rakasta obolenja so že dolgo in še vedno eden od najbolj pogostih vzrokov smrti, zato sta pravočasno diagnosticiranje in ustrezno zdravljenje življenjsko pomembna. Foto: Getty Images

Skoraj vsa pozornost svetovne javnosti je usmerjena na pandemijo bolezni covid-19 in obete normalizacije, ki jih prinašajo prihajajoča cepiva, a se ob tem preveč pogosto pozablja na druge bolezni, ki so že pred epidemijo novega koronavirusa jemale številna življenja in so še vedno smrtonosne.

V tej skupini so tudi rakasta obolenja, kjer imajo trenutno najučinkovitejše oblike zdravljenja neredko neprijetne in resne stranske učinke.

Za protitelesa, ki rakastim celicam preprečujejo obrambo pred imunskimi celicami

Iz ZDA prihajajo spodbudne novice o razvoju novega eksperimentalnega cepiva, ki po uspešnih preizkusih na živalih prehaja v prvo fazo preizkusa na ljudeh.

V kombinaciji s še enim imunskim zdravilom namreč sproža celovit odziv v 90 odstotkih primerov črevesnega raka na živalih, obenem pa je, kot še poročajo v znanstveni reviji Oncoimmunology, izkazalo zelo varen profil brez pojavov toksičnosti ali avtoimunosti.

Eksperimentalno cepivo PD1-Vaxx dosega najboljše rezultate v kombinaciji s še enim imunskim zdravilom. Foto: Ohio State University

Cepivo spodbuja proizvodnjo protiteles v telesu, ki imunskim celicam pomagajo pri prepoznavanju rakastih celic in njihovem uničevanju. Večdesetletne izkušnje pri zdravljenju raka so namreč pokazale, da so zelo uspešne terapije, ki so usmerjene na blokiranje mehanizmov, s katerimi se rakaste celice izogibajo obrambi imunskih celic.

Preizkusi na ljudeh v ZDA in Avstraliji

Eksperimentalno cepivo PD1-Vaxx deluje na protein PD-1 in v primerjavi s prejšnjimi podobnimi terapijami obljublja širši protitelesni odziv in s tem prinaša tudi upanje na večjo učinkovitost.

Ta mesec so razvijalci tega cepiva pridobili dovoljenje za začetek prve faze testiranja na ljudeh, že prej pa so za del teh preizkusov pridobili dovoljenje tudi v Avstraliji.

Pri tem se bodo sprva usmerili predvsem na obolele s pljučnim rakom, pozitivne učinke pa pričakujejo tudi pri drugih oblikah raka.