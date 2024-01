Vam računalnik deluje počasneje? Odkrili so presenetljiv razlog za to.

Več lastnikov osebnih računalnikov je v zadnjih tednih opazilo občutno zmanjšanje hitrosti delovanja in odzivnosti, pa čeprav niso spreminjali ničesar. Zdaj se je pojavila morebitna razlaga oziroma krivec: YouTube naj bi namenoma upočasnil delovanje in hkrati bolj obremenil računalniški procesor, če je zaznal, da ima spletni brskalnik nameščeno eno najbolj priljubljenih orodij za blokiranje oglasov, ki se prikazujejo pred in med predvajanjem videoposnetkov. Razvijalec konkurenčnega orodja za blokiranje oglasov medtem trdi, da gre zgolj za napako v programski kodi in da ni kriv YouTube.

O opažanju so na spletnem forumu Reddit (vir) poročali številni uporabniki, ki imajo v brskalniku nameščen vtičnik AdBlock Plus, najbolj priljubljeno orodje za blokiranje oglasov na svetovnem spletu. Ker sprva niso vedeli za domnevni resnični izvor težave, so razloge za upočasnjeno delovanje računalnika iskali drugje. "Brisal sem naključne stvari, ker sem mislil, da mi zmanjkuje prostora," je zapisal eden od uporabnikov.

YouTube si milijone uporabnikov že nekaj časa prizadeva prepričati, da se naročijo na plačljivo storitev YouTube Premium, ki ne vključuje prikazovanja oglasov. Foto: Shutterstock

Da YouTube resnično deluje drugače, če ima uporabnik nameščeno orodje AdBlock Plus, so potrdili pri več tehnoloških medijih, med drugim PC Gamer in Bleeping Computer. Neodvisni test PC Gamerja je zabeležil od 15 do 18-odstotno višjo obremenitev CPE (centralne procesne enote oziroma procesorja po domače), kadar je bil med predvajanjem videa na YouTubu aktiven vtičnik AdBlock Plus.

Naš preizkus ni potrdil takšnega odstopanja, smo pa podobno kot nekateri uporabniki Reddita naleteli na kratkotrajne zelo visoke obremenitve CPE, ki pa lahko začasno močno vplivajo na odzivnost predvsem manj zmogljivih osebnih računalnikov.

Upočasnjevanje delovanja spletne strani v primeru uporabe orodja za blokiranje oglasov ni prihranjeno niti naročnikom storitve YouTube Premium. Poglavitna prednost tega je sicer, da ne prikazuje oglasov, a če ima uporabnik nameščen AdBlock Plus, ker ga uporablja na drugih spletnih mestih, ga bo YouTube še vedno obravnaval kot vse druge, piše PC Gamer.

Alternativna razlaga: kriva je napaka v programski kodi orodja za blokiranje oglasov

Medij Arstechnica medtem poroča, da naj bi na upočasnjeno delovanje YouTuba v resnici vplivala napaka v programski kodi orodja AdBlock Plus, ki jo bo odpravila naslednja posodobitev. Takšno razlago dogajanja je potrdil tudi Raymond Hill, razvijalec konkurenčnega orodja za blokiranje oglasov uBlock Origin.

YouTube si zelo želi, da bi uporabniki plačali za ogled videoposnetkov

YouTube se na očitke, da vsem, ki poskušajo blokirati oglase, izkušnjo zdaj greni na opisani način, ni odzval uradno. Če držijo navedbe o tem, da je kriv zgolj hrošč v programski kodi orodja AdBlock Plus, se morda niti ne bo.

Znano je sicer, da se YouTube proti blokiranju oglasov bori vse bolj agresivno: lani je med drugim sprva za nekaj sekund zamaknil začetek predvajanja videoposnetkov na vseh računalnikih, kjer je zaznal orodja za blokiranje, uporabnikom začel prikazovati opozorilo, da to ni dovoljeno, in nato hkrati povsem preprečil, da bi se videoposnetki sploh predvajali.

Foto: Shutterstock



Boj proti orodjem za blokiranje oglasov je tudi pomemben del YouTubove strategije, kako čim več uporabnikov prepričati v sklenitev naročnine na YouTube Premium, ki ne vsebuje oglasov. Premium je za YouTube za zdaj še izredno neizkoriščen potencialni vir prihodkov, saj je naročnikov v primerjavi s celotno bazo uporabnikov YouTuba zgolj peščica. Slovenskega uporabnika bi YouTube Premium letno stal nekaj več kot 80 evrov.