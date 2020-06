VALÚ uporablja že četrt milijona uporabnikov

Pametna denarnica VALÚ kot mobilna aplikacija na enem mestu združuje storitve mobilnega plačevanja, prenosa sredstev med uporabniki, delitve računa, pa tudi storitve identifikacije in uporabe lokalnih infrastrukturnih storitev, kot so nakup vozovnic Slovenskih železnic, vstopnic za dogodke ali vozovnic za Krvavec ter povezovanje z aplikacijo in doplačilo za študentske bone. Uporabniki si lahko e-denar na svoj račun VALÚ hitro in preprosto naložijo z VALÚ Moneto, s plačilno kartico ali pa si znesek nakažejo s svojega bančnega računa.

Kako lahko plačujete z VALÚ?

Z VALÚ je mogoče plačevanje na več kot 3.000 prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Plačilo je mogoče na več načinov - prek tehnologij DOV (plačevanje s klicem), s številčno kodo VALÚ, s QR-kodo ter z NFC-tehnologijo (za mobitele z Androidom). Plačila so mogoča tudi na bencinskih servisih, pri trgovcih, v spletnih trgovinah, na avtomatih, parkomatih, z mobitelom npr. v taksijih, pri dostavi hrane in terenski prodaji. VALÚ se odlično obnese tudi pri telefonski prodaji, pri plačilu na mestnih avtobusih in Urbanomatu, za polnjenje predplačniškega računa in periodična plačila.

VALÚ predstavlja novo generacijo finančnih rešitev za hitro in udobno plačevanje z mobitelom, ob tem pa tudi uporabo med seboj prepletenih lokalnih storitev ter učinkovito upravljanje denarnih sredstev.