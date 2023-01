Vabilo, ki ga širijo tudi znane Slovenke: "Totalen nateg, kje je policija?"

Profil @kriptotrejd ima na Instagramu več kot 24 tisoč sledilcev, čeprav je na platformi aktiven zelo kratek čas. To je najverjetneje posledica tega, da je oseba v ozadju kupila in preimenovala obstoječi profil z veliko sledilci. @kriptotrejd je pred šestimi tedni enemu od slovenskih uporabnikov Instagrama, ki ima več kot 50 tisoč sledilcev, namreč poslal ponudbo za odkup njegovega profila.

Profil @kriptotrejd ima na Instagramu več kot 24 tisoč sledilcev, čeprav je na platformi aktiven zelo kratek čas. To je najverjetneje posledica tega, da je oseba v ozadju kupila in preimenovala obstoječi profil z veliko sledilci. @kriptotrejd je pred šestimi tedni enemu od slovenskih uporabnikov Instagrama, ki ima več kot 50 tisoč sledilcev, namreč poslal ponudbo za odkup njegovega profila. Foto: Matic Tomšič

Neznanec, ki se na družbenem omrežju Instagram predstavlja z vzdevkom Kriptotrejd, je Slovence vabil k naložbi 2.000 ali več evrov v neznani kriptožeton, katerega vrednost se bo v dveh tednih povečala za vsaj desetkrat, če ne kar dvajsetkrat, zagotavlja. To in druge njegove priložnosti za zaslužek med desettisoče svojih sledilcev in sledilk širijo nekatere spletne vplivnice, ki jih številni Slovenci dobro poznajo s televizijskih zaslonov, saj so sodelovale v resničnostnem šovu Sanjski moški, vsaj ena od njih pa priznava, da ne ve, kako vse skupaj deluje. Finančni svetovalec David Vegelj opozarja, da gre za "popoln nateg", meni pa tudi, da bi se morala za primer resno zanimati policija. Da gre za poskus prevare, verjamejo tudi v skupnostih slovenskih vlagateljev v kriptovalute na Facebooku.

Uporabnik @kriptotrejd na Instagramu svoje sledilce že več dni poziva k naložbi, ki se jim bo povrnila desetkratno ali pa celo dvajsetkratno, in zagotavlja, da je verjetnost za tako velik dobiček stoodstotna. Tudi sam bo vložil kar sto tisoč ameriških dolarjev, zagotavlja.

Obljuba profila @kriptotrejd, ki tako rekoč s stoodstotno zanesljivostjo zagotavlja, da se bo 2.000 evrov v desetih dneh spremenilo v najmanj 20 tisoč evrov. Sprva je sicer zapisal, da je 2.000 evrov minimalno vložek, kasneje pa, da je 2.000 evrov "primer vložka". Prav tako je tudi nekoliko spremenil retoriko, saj je v drugi različici vabila prihod novega žetona na borzo v pogojniku, medtem ko je bil v prvi različici naveden kot dejstvo. V drugi različici ponudbe tudi postavlja pogoj, da petina ustvarjenega dobička pripada njemu. V obeh primerih zagotavlja stoodstotno verjetnost, da bo vrednost naložbe do 20. januarja zrasla za do deset- do dvajsetkrat. Foto: Matic Tomšič

Kdo je v ozadju profila @kriptotrejd, predstavlja se zgolj kot Mateo, ni mogoče ugotoviti, saj nima objavljenih nobenih osebnih podatkov oziroma povezav na spletne strani ali profile na drugih platformah, ki bi razkrili več o človeku, ki z zagotovilom o zajamčeni izredni oplemenitvi kapitala vabi k naložbi v višini vsaj 2.000 evrov. Na profilu ima 30 objav. Ker jih ne všečka ali komentira skoraj nihče, obstaja možnost, da je kupil obstoječi profil z veliko sledilci in ga preimenoval v @kriptotrejd. Pred šestimi tedni je drugega slovenskega uporabnika Instagrama, ki ima profil z več kot 50.000 sledilci, namreč spraševal, če bi mu prodal svoj uporabniški račun.

Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Prav tako ni jasno, kateri kriptožeton bo @kriptotrejd kupil z denarjem, ki ga je oziroma bo prejel od vlagateljev. Kot je zapisal, gre za žeton, ki ga še ni na odprtem trgu, ko pa tja pride, bo njegova cena zrasla od desetkrat do dvajsetkrat. Spomnimo, zelo podobne napovedi so poslušali vlagatelji oziroma bolje rečeno žrtve piramidne sheme OneCoin, ki so zaradi obljub, da bo ob prihodu na odprti trg vreden tudi stokrat več, v (fiktivni) interni kriptokovanec vložile na tisoče evrov.

OneCoin je deloval na zelo podoben način: vlagateljem so obljubili, da bodo kriptokovanec po zelo znižani ceni kupili na internem trgu, ko bo prišel na odprtega oziroma borzo, pa bodo z njim zaslužili ogromno denarja. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Profilu @kriptotrejd smo poslali vprašanja: za kateri kriptožeton gre, kako lahko zagotavlja tako visok dobiček, ali je mogoče vložiti 50 tisoč evrov in dobiti izplačan milijon, kdo je oseba, ki vabi k naložbi 2.000 evrov ali več, kaj se bo zgodilo z denarjem vlagateljev, če obljubljenega dobička ne bo. Na naše sporočilo se še ni odzval.

Opozorilni znaki Ponzijeve sheme

Kriptotrejd sledilcem ponuja tudi izplačilo izredno visokih tedenskih obresti, če mu nakažejo 1.000 evrov, s katerimi naj bi nato trgoval in ustvarjal dobiček. Stranke so zadovoljne, se hvali in objavlja posnetke zaslona sporočil, v katerih se mu zahvaljujejo za nakazila.

S takšnim receptom je sicer deloval tudi razvpiti BitConnect, Ponzijeva shema, ki je vlagateljem obljubljala dolgoročno nevzdržno visoke tedenske in celo dnevne obresti. BitConnect je starejše vlagatelje seveda izplačeval z vplačili novejših, ko pa je teh zmanjkalo, se je sistem porušil, BitConnect pa propadel.

Tovrsten poskus goljufije je v finančnem svetu sicer znana kot tako imenovani visoko donosni naložbeni program (High-Yield Investment Program ali HYIP). Glavne značilnosti so ob nevzdržno visokih obrestih tudi velika skrivnostnost vodstva oziroma vodstvene hierarhije (ni znano, kdo je @kriptotrejd), pretirane obljube o dobičkih (10-krat do 20-krat v primeru @kriptotrejd), jamčenje, da je dobiček zagotovljen (100 odstotkov verjetnosti, pravi @kriptotrejd), ustvarjanje vtisa ekskluzivnosti ("Na voljo je samo še nekaj mest!"), konkreten primer spodaj.



Foto: Instagram / Posnetek zaslona

@kriptotrejd obljublja tudi "zaslužek brez naložb", vendar te možnosti v svojih objavah ne omenja oziroma ne utemeljuje, kar natanko to pomeni.

Od Sanjskega moškega do sanjskih dobičkov

Različne priložnosti za zaslužek, ki jih obljublja Kriptotrejd, na Instagramu promovirajo najmanj tri relativno prepoznavne Slovenke: Carmen Osovnikar, Laura Beranič in Nina Radi. Na družbenem omrežju imajo skupno skoraj 160 tisoč sledilcev, med katerimi je velika večina Slovenk in Slovencev. Med seboj se verjetno tudi poznajo, saj so skupaj nastopile v predlanski sezoni resničnostnega šova Sanjski moški.

Foto: Instagram / Posnetek zaslona

Promocijske objave slovenskih vplivnic o naložbenih priložnostih profila @kriptotrejd na spletni stran Imgur zbira eden od uporabnikov tehničnega foruma Slo-Tech.

Dve od naštetih spletnih vplivnic z javnima profiloma smo prosili za naslednja pojasnila: ali poslovno sodelujejo z osebo, ki upravlja profil @kriptotrejd, ali lahko razkrijejo identiteto osebe oziroma oseb, ki upravljajo profil @kriptotrejd (Radijeva v eni od objav namreč pove, da gre za "profesionalno ekipo"), kakšen bo njihov odziv, če @kriptotrejd ne izpolni danih obljub o visokih dobičkih ali celo zapre profil na Instagramu in izgine z denarjem vlagateljev.



Za Siol.net se je odzvala Nina Radi in pojasnila, da je pri @kriptotrejd vložila svoj denar in da redna prejema izplačila, ne ve pa, kako vse skupaj deluje. Na vprašanji, ali s @kriptotrejd poslovno sodeluje, torej prejema kompenzacijo za promocijo profila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, kjer ima skoraj 80.000 sledilcev, in ali pozna osebo oziroma osebe, ki upravljajo @kriptotrejd, kljub večkratnemu poizvedovanju ni odgovorila. Opozorila pa je, da sama ni omenjala obljub @kriptotrejd o deset- do dvajsetkratnem dobičku z naložbo v neznani kriptožeton. V objavi na Instagramu je naložbo z visokimi tedenskimi obrestmi, ki jo ponuja @kriptotrejd, sicer označila za "varno".

"Saj ne vem, kaj naj rečem. Totalni nateg. Kdor v to vloži, si pravzaprav zasluži, da mu poberejo vse."

David Vegelj Foto: Planet TV

Finančni in naložbeni svetovalec v skupini Vzajemci dr. David Vegelj je za Siol.net izrazil mnenje, da je vse, kar obljublja oziroma zagotavlja profil @kriptotrejd, jasna prevara. "Saj ne vem, kaj naj rečem. Totalni nateg. Kdor v to vloži, si pravzaprav zasluži, da mu poberejo vse," je komentiral Vegelj.

"Svojim sledilcem dobesedno sporočijo: dajte nam denar, nič ne sprašujte, mi pa vam bomo vrnili desetkrat ali dvajsetkrat toliko. Super, kje se lahko vpišem? Goljufi se niti trudijo ne več, da bi bilo vse skupaj videti kolikor toliko legitimno. Žalostno je to, da se je zagotovo našel kdo, ki je oziroma še bo vložil."

Vegelj je dejal tudi, da bi obljube uporabnika @kriptotrejd morale zanimati policijo, ki "bi se morala zganiti". Prav tako je izrazil mnenje, da bi promoviranje takšne poslovne goljufije na Instagramu lahko vodilo do kazenske ovadbe.

Tole spodaj kroži po ig in ostalih kanalih. Kdor nasede na tale scam, naj zahteva, da mu vzamejo opravilno sposovnost. Resno. Kaj ste nori? @policija_si a vi tukaj lahko kaj naredite? @FinancnaUPR a vi lahko kaj naredite? ATVP pa nima twitterja... pic.twitter.com/mWdQWZgeCk — David Vegelj (@vegl) January 11, 2023

Da gre v primeru @kriptotrejd skoraj zagotovo za prevaro, so v zadnjih dneh opozorili tudi člani nekaterih slovenskih skupnosti vlagateljev v kriptovalute in razvijalcev projektov na blockchainu na družbenem omrežju Facebook, na primer v skupinah Kriptovalute - Slovenska Blockchain Skupnost - Bitcoin.si in Kripto Slovenija.

Vprašanje, ali imajo zagotovila profila @kriptotrejd in promoviranje teh znake morebitnega kaznivega dejanja, smo poslali slovenski policiji, zanimalo nas je tudi, ali so v zvezi s profilom @kriptotrejd že prejeli kakšno prijavo. Vprašanje, ali gre v tem primeru za poskus goljufije, smo poslali tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.