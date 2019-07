V mrežo laži so potegnili tudi najbogatejšega Slovenca

To vrsto spletne prevare smo na Siol.net v zadnjih mesecih opisali že nekajkrat.



Začne se na Facebooku kot sponzorirana vsebina s privlačnim naslovom in fotografijo znanega Slovenca, ki naj bi v kratkem časovnem obdobju zaslužil zelo veliko denarja.



Primer trditve, ki jo najdemo v enem od lažnih člankov. V tem je nastopal zmagovalec slovenskega resničnostnega šova, ki je vse navedbe goljufov tudi javno zanikal. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdor klikne na povezavo, je preusmerjen na članek, ki z videzom spominja na prispevek katerega od znanih slovenskih medijev ali slovenske tiskovne agencije STA, a v resnici gostuje na tuji spletni strani.



Članek bralca z zlorabo imena znanega Slovenca poskusi prepričati o legitimnosti promoviranega načina za hiter zaslužek – platforme za trgovanje z valutami ali internetne igralnice.



Primer sponzorirane vsebine, ki po Facebooku kroži v zadnjih dneh. Vlogo 23-letnega slovenskega milijonarja so goljufi brez njegove vednosti pri prejšnji podobni "novici" zaupali kar hollywoodskemu zvezdniku Shii LaBeoufu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo nasede in vpiše svoje osebne podatke ali morda celo nakaže denar, ga v najslabšem primeru izgubi, v najboljšem pa se mora ukvarjati s telefonskimi klici neznancev iz tujine.

Prevaranti med Slovence mečejo zelo široko mrežo. Sponzorirane vsebine slovenskim uporabnikom namreč vsiljuje cela vrsta različnih profilov, kriteriji za prikaz oglasov točno določenim tipom uporabnikov pa so zelo ohlapni.

Sponzorirane vsebine tako na primer ciljajo "uporabnike, ki so starejši od 18/25/30 let in živijo v Sloveniji".

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Da sponzorirane vsebine prevarantov dosežejo precej različne demografske skupine slovenskih uporabnikov, je mogoče videti v komentarjih objav, ki jih pišejo Slovenci vseh starosti.

Večina se jih sicer dobro zaveda, da gre za poskuse prevar, a med njimi najdemo tudi tarnanje posameznikov, ki so jih obljube goljufov premamile v nakazilo denarja:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kdo je v ozadju in kaj je mogoče ukreniti?

Sponzoriranih vsebin na Facebooku slovenskim uporabnikom ne posredujejo prevaranti, ki se nahajajo v Sloveniji. Upravljavci profilov, ki objavljajo lažne članke, se večinoma nahajajo na drugi strani sveta. Primer lokacije upravljavcev enega od profilov:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri Nacionalnem odzivnem centru za obravnavo omrežnih incidentov SI-CERT so za Siol.net pojasnili, da najverjetneje ne gre za posamične goljufije, ampak za organizirano delovanje, goljufi pa izvirajo iz držav, v katerih je sprožitev uradnega kazenskega pregona zoper njih tako rekoč nemogoča.

Spletne prevare zelo pogosto izda nenavadno tvorjenje povedi in občasno nesmiselna izbira besed, ker je besedilo z orodjem, kot je Google Translate, praviloma dobesedno prevedeno iz drugega jezika. Pri tej vrsti prevare se slovnične napake sicer pojavljajo, a je besedilo bolj koherentno, zaradi česar je prav mogoče, da ga je napisal Slovenec, ki sodeluje s prevaranti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Slovenci lažne objave goljufov vidimo zato, ker uporabljajo oglaševalska orodja, ki so dostopna vsem, v prvi vrsti Facebookovo oglaševalsko platformo, so še pojasnili na SI-CERT.

Kot smo ugotovili že pred časom, slovenski uporabniki Facebooka nismo edine tarče tovrstnih poskusov prevar. Z zelo podobnimi se srečujejo tudi v Nemčiji, na primer:

Tako rekoč ista zgodba kot v Sloveniji, v kateri pa v glavni vlogi ne nastopa Samo Login, temveč kar ameriški zvezdnik družbenih omrežij Dan Bilzerian. V Nemčiji prek lažne kopije spletnega medija Bild. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če sponzoriranih objav s povezavami na goljufive članke ne želite več videvati na Facebooku oziroma če želite zmanjšati pogostost njihovega pojavljanja ter hkrati prispevati k onemogočanju prevarantov, lahko objave prijavite.

To storite tako, da v zgornjem desnem kotu objave kliknete na tri pike (1), ki odprejo meni, in izberete možnost Prijavi oglas (2) ter nato še Vsebina je zavajajoča ali pa gre za prevaro (3) in prijavo nato s klikom na gumb Pošlji (4) posredujete Facebooku:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

