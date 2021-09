V Ikeo tudi v Sloveniji prihaja težko pričakovana novost

Pohištveni gigant Ikea se v začetku oktobra "priklaplja na pipico" ene najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu, industrije videoiger. Švedi bodo predvsem mlajše kupce, ki praviloma veljajo za demografsko skupino, ki so ji videoigre najbližje, poskusili pritegniti s petimi novimi linijami pohištvenih izdelkov, ki bodo prirejeni potrebam in zahtevam igralcev videoiger. Na voljo bodo tudi v ljubljanski Ikei.

Celotna kolekcija Ikeinega pohištva za ljubitelje videoiger vsebuje pet družin izdelkov: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, UTESPELARE in HUVUDSPELARE. Foto: Ikea

Ikea je eno od linij pohištva za ljubitelje videoiger razvila v sodelovanju z Asus ROG. Ena najbolj uveljavljenih znamk v industriji videoiger ta hip je nastala pod okriljem tajvanskega računalniškega podjetja Asus, petega največjega proizvajalca osebnih računalnikov na svetu. ROG je okrajšava za "Republic Of Gamer" oziroma Republika igralcev.

Marsikateri ljubitelj računalniških iger že danes sedi na Ikeinem stolu in ima zaslon, tipkovnico in miško na Ikeini mizi. Od oktobra bo lahko obstoječe pohištvo zamenjal s takšnim, ki bo bolj prilagojeno njegovim potrebam oziroma zahtevam. Foto: Ikea

Vseh pet novih družin pohištva za navdušence nad (predvsem računalniškimi) videoigrami bo zajemalo igralne stole, mize (tudi za stoječe delo in igranje), predalnike, regale in številne dodatke, kot so vratna blazina in držala za kable, skodelice, pametne telefone. Cenovni razpon bo razmeroma velik, pohištvo in dodatki bodo na voljo tako kupcem s tanjšimi kot kupcem z debelejšimi denarnicami.

Ikea pohištvo za igralce na Kitajskem prodaja že od začetka leta 2021. Zamudo pri prihodu novih linij izdelkov na zahodne trge so upravičili s pojasnilom, da je bil kitajski trg odlična platforma za preizkus zanimanja za novo pohištvo. Kitajska namreč velja za državo, katere prebivalci so nori na videoigre. Foto: Ikea

Pohištvo za igralce je sicer del Ikeine ambiciozne strategije, da do leta 2025 doseže tri milijarde kupcev. Z več kot 400 trgovinami v prek 50 državah njihov bazen potencialnih strank sicer že zdaj presega dve milijardi, trdijo v podjetju.

Partnerstvo Ikee in znamke Asus ROG sicer ni prvi odmik od Ikeinega "klasičnega" poslovnega modela, to je prodaje relativno poceni "generičnega" pohištva. Švedi so v zadnjih letih že sklepali partnerstva s svetovno znanimi znamkami, na primer z Adidasom ali danskim gigantom industrije igrač Lego.

Oglejte si še nekaj fotografij Ikeinega pohištva za igralce:

Foto: Ikea

Foto: Ikea

Foto: Ikea

