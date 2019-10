Uporabnikom Applovih naprav skrivajo emoji s tajvansko zastavo

Apple (in ne samo on) nima enakih vsebin po vsem svetu

Applov operacijski sistem za mobilne naprave iOS v svoji najnovejši različici 13.1.1 uporabnikom, ki so svojo regijo nastavili na Hongkong ali Macao, s prikaza razpoložljivih emojijev odstranili tajvansko zastavo, so poročali pri hongkonškem združenju za svobodni tisk, ko jih je na to opozoril eden od tamkajšnih blogerjev.

Tajvan za uradni Peking ne obstaja

Čeprav so se pri Applu odločili za skrivanje tajvanske zastave tamkajšnjim uporabnikom, se ta emoji tudi njim vendarle lahko prikaže, če ga poiščejo z besedilnim iskalnikom ali ga prelepijo od drugod.

V Hongkongu se nadaljujejo protesti proti kitajskim oblastem, ki večajo svoj vpliv v tej nekdanji britanski koloniji. Foto: Reuters

Aktivisti in zagovorniki neodvisnosti Hongkonga to učinkovito skrivanje tajvanske zastave znotraj najnovejše različice Applovega operacijskega sistema iOS obravnavajo kot še en poskus kitajskih oblasti za krepitev svojega vpliva in nadzora nad oblastmi, ki jih šteje za svoje.

Oblast v Pekingu namreč vsako omembo Tajvana, ki je zanj uporniška in neobstoječa država, ter tajvanske neodvisnosti šteje za napad na svojo državo.

Pragmatična popustljivost

Apple (in ne samo on) ima gotovo veliko predvsem finančnih razlogov za to, da noče razjeziti kitajskih oblasti s političnimi temami, ki so za Peking občutljive – trg države z največ prebivalci na svetu je preprosto preveč mikaven za vsakogar.

Pekinške oblasti namreč ne skrivajo, da od vseh, ki bi želeli poslovati v njihovi državi, pričakujejo soglašanje z njihovim pogledom na svet, še med drugim poroča tehnološki portal The Verge.

Tibet je še ena tema, ki se je je pred kitajskimi oblastmi bolje izogibati. Foto: Pixabay

Tako se je celo severnoameriška poklicna košarkarska liga NBA uradno opravičila Kitajski za tvit, ki ga je prvi mož moštva Houston Rockets Daryl Morey spisal v podporo Hongkongu. Med tistimi, ki so se Kitajski opravičevali, da ne bi prišli navzkriž s striktnimi kitajskimi pravili o govoru, sta tudi Gap in Daimler Benz, ki sta se opredeljevala do tajvanskega in tibetanskega vprašanja, še navaja The Verge.

Prirejena vsebinska ponudba

Poleg skrivanja tajvanske zastave je Apple kitajskim uporabnikom glasbene trgovine Apple že pred časom onemogočil dostop do glasbe izvajalcev iz Hongkonga.

Prav tako je iz trgovine App Store odstranil aplikacije za navidezna zasebna omrežja (VPN), s katerimi bi se uporabniki lahko izognili kitajskim filtrom.