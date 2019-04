Tibet predstavlja nov gradbeni presežek #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Tibetu so odprli najvišje ležeči dvopasovni predor na svetu, ki leži na nadmorski višini 4.750 metrov.

Predor z dvocevno ureditvijo prometa je dolg 5,7 kilometra, pomemben pa bo predvsem za prometno dostopnost vzhodnega Tibeta. Pomagal bo skrajšati 18 kilometrov dolgo dozdajšnjo pot čez goro Mila. Pri hitrosti 80 kilometrov na uro vozila predor prevozijo v štirih minutah.

Skrajne delovne razmere pri gradnji predora

Z gradnjo so začeli leta 2015, in sicer na več kot pet tisoč metrov visoki omenjeni gori, ki ima vrh na 5.200 metrih. Zaradi visoke nadmorske višine so bili pogoji za gradnjo zares skrajni.

Predor je gradilo več kot dva tisoč delavcev, po besedah projektnega vodje Gong Bina pa so morali izkoristiti deset novih pristopov za gradnjo predorov. Po besedah Bina bo predor močno pospešil turizem v regiji, prav tako pa bo pozitivno vplival tudi na gospodarski razvoj in olajšal poti za domačine.

Stara cesta čez goro je veljala za enega najvišjih odsekov na kitajski nacionalni avtocesti 318, ki je popotnike tu peljala na nadmorski višini več kot pet tisoč metrov.

Pogled na staro cesto, ki je vodila prek prelaza na nadmorski višini več kot pet tisoč metrov. Foto: Wikimedia Commons