Triglav LAB: Korak v prihodnost

Tehnološko dovršen digitalni center Skupine Triglav na Dunajski cesti 20 v Ljubljani

Obiskovalcem omogoča izkušnjo z naprednimi idejami iz zavarovalništva, ki so pisane na kožo strankam in ki jim bodo olajšale poslovanje z vodilno zavarovalno-finančno skupino v Sloveniji in regiji Adria.

Tehnološko napredni center Triglav LAB bo obiskovalcem ponudil vpogled in možnost uporabe inovativnih digitalnih rešitev. Poleg testiranja novih produktov, razvoja sodobnih pametnih storitev in uresničevanja idej za boljšo uporabniško izkušnjo je njegov namen tudi ljudem približati digitalni svet zavarovalništva in jim ponuditi točko, na kateri bodo lahko izkoristili Triglavove digitalne storitve.To pomeni, da bodo lahko obiskovalci v Triglav LAB sklepali tudi zavarovanja in prijavljali škode.

Z mislijo na stranke

Z novo strategijo je Skupina Triglav v središče svojih aktivnosti še bolj postavila stranke. "Zavedamo se, da je digitalizacija naša resničnost in da za zagotavljanje kakovostnih storitev in produktov potrebujemo prilagojene tehnološke rešitve. Ker so v središču naših aktivnosti stranke, njim in njihovim spremenjenim potrebam prilagajamo svoje procese ter zanje razvijamo inovativne storitve in produkte. Prav tako poslovanje vseskozi nadgrajujemo s sodobnimi rešitvami. V luči naše nove vrednote, sodobnosti in na temelju strateških usmeritev smo ustanovili Triglav LAB – tehnološki center in poligon digitalnega poslovanja Skupine Triglav," je dejal član uprave Zavarovalnice Triglav Tadej Čoroli.

Zavarovancem želijo ponuditi predvsem enostavne in med seboj povezane storitve zavarovalnih skupin, in sicer premoženjskih, življenjskih, zdravstvenih in pokojninskih zavarovanj.

"S tem naprednim digitalnim centrom želimo med drugim strankam ponuditi enovito oziroma celovito izkušnjo – preseči delitev na različne odvisne družbe Skupine Triglav in na eni točki odgovoriti na njihove potrebe." Triglav LAB je tako prodajno mesto, ki pod eno streho združuje štiri ločene družbe: Zavarovalnico Triglav, Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, Triglav Sklade in Skupno pokojninsko družbo.

Sodobne tehnološke inovacije

Vsi, ki bodo vstopili v digitalni center, bodo imeli možnost preizkusiti simulator DRAJV. Ta uporabnikom omogoča izkušnjo različnih situacij, ki se lahko pripetijo v prometu in na katerem bodo lahko mladi vozniki po novem opravili tudi tečaj varne vožnje. Obiskovalci bodo lahko doživeli simulacijo smučarskih poletov in potresov v virtualni resničnosti.

Prek videokonference bodo lahko v pogovoru z zdravnikom dobili preventivni nasvet glede različnih zdravstvenih tematik, s tehnologijo EEG pa se bodo seznanili s problematiko demence. A to še ni vse. Obiskovalci bodo na nevropitniku s pomočjo lastnih misli natočili tudi pitno vodo, na solarni klopi pa (brez)žično napolnili mobilne naprave.

Poslanstvo Skupine Triglav je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Inovativna doživetja v centru Triglav LAB (ki je kratica za laboratorij) bodo odslej pripomogla tudi pri ozaveščanju strank o posledicah demografskih sprememb, naravnih katastrof, varnosti v prometu in še marsičem.

