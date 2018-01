Tridesetletni upokojenec, ki zna z denarjem: "Bitcoin je butast"

"Bitcoin je butast" je naslov kolumne nekdanjega programerja Petra Adeneyja, ki je na spletu bolj znan kot Mr. Money Mustache . Adeney je zaslovel po tem, ko je, ob za svoj poklic povprečni plači, z nekaj pametnimi potezami do 30. leta privarčeval dovolj denarja, da se je lahko upokojil. Zakaj Adeney meni, da bitcoin ni prihodnost denarja, in ljudem tudi odsvetuje, da bi vanj vlagali?

Kdo je Peter Adeney?

Peter Adeney Foto: Facebook / Mr. Money Mustache

Peter Adeney je nekdanji kanadsko-ameriški programer, ki je leta 2005 pri samo 30 letih pustil službo in se upokojil. Menil je, da je z varčevanjem in pametnimi naložbami zbral dovolj dobro popotnico, da mu nikoli več ne bo treba delati, temveč se bo samo ukvarjal z družino in hobiji ter živel prav solidno kakovostno življenje.

Adeney in njegova žena, ki je bila prav tako računalničarka, sta do zelo zgodnje upokojitve živela razmeroma skromno in privarčevala del svojih plač, ki sta bili za njun poklic precej povprečni, to je okrog 65 tisoč ameriških dolarjev bruto na leto (danes že programerji začetniki in celo pripravniki v ZDA letno zaslužijo tudi konkretne šestmestne bruto zneske).

Ob upokojitvi sta imela naložb za okrog 600 tisoč ameriških dolarjev in odplačano hišo, vredno 200 tisoč ameriških dolarjev. Po mnenju Petra Adeneyja je bila vrednost naložb, ki še vedno počasi, a zanesljivo raste, takrat dovolj velika, da njegovi družini nikoli v življenju ne bo zmanjkalo denarja.

Pogoj za to je bil, da bodo še naprej živeli v okviru svojih zmožnosti in za vse življenjske stroške namenili okrog 25 tisoč dolarjev na leto, kar pomeni malce več kot dva tisoč dolarjev oziroma okrog 1.650 evrov na mesec.

"Varčuj z denarjem" (Stash Cash) je življenjsko vodilo Petra Adeneyja. Foto: Facebook / Mr. Money Mustache

Kdo je Mr. Money Mustache?

Čeprav je službo pustil že pred 13 leti, ima Peter Adeney danes tudi drug vir prihodkov kot le prvotni portfelj naložb, vreden 600 dolarskih tisočakov.

Leta 2011 je ustvaril spletno stran Mr. Money Mustache (poskusimo prevesti ime, ki ga je navdihnil Adeneyjev obrazni ponos, kot "Denarni brkonja"), na kateri pod istoimenskim psevdonimom piše blog z nasveti, kako zgodaj doseči finančno neodvisnost in hkrati ne biti skopuh.

Prvi prizor, ki ga zagledamo ob obisku spletne strani Mr. Money Mustache. Foto: zajem zaslona

Ker Adeney o finančni neodvisnosti ve zelo veliko, njegov slog pisanja pa je tak, da je vsebina zapisov takoj razumljiva vsakomur, je Adeney na tem področju postal avtoriteta, na katero se za nasvete in uporabne informacije obrača na desettisoče ljudi.

Objave na blogu Mr. Money Mustache pogosto citirajo tudi veliki svetovni mediji, kot so Forbes, The Washington Post, Der Spiegel, The Guardian, The Economist, CNN, če naštejemo samo nekaj najbolj znanih.

Spletna stran Mr. Money Mustache je za Adeneyja reden vir prihodkov, a kot pravi, bi lahko njegova družina prav dobro shajala tudi brez tega dodatnega denarja, ki pa se ga seveda ne brani.

Zakaj brkati upokojenec meni, da je bitcoin "butast"?

V zadnjih tednih je veliko pozornosti pritegnil zapis, ki ga je Peter Adeney na spletni strani Mr. Money Mustache objavil 2. januarja. Naslovil ga je namreč z "Zakaj je bitcoin butast" in že v tretjem odstavku, skupno jih prispevek vsebuje nekaj deset, opozoril na osrednje sporočilo prispevka: Ne, v bitcoin ne bi smeli vložiti ničesar.

Bitcoin je bil včeraj v prostem padu. Cena je dosegla najnižjo točko v zadnjih šestih tednih, okrog 11.500 dolarjev, v evrih je po dolgem času upadla celo nazaj na štirimestni znesek. Znižanje cene bitcoina je vplivalo tudi na druge kriptovalute, kjer so vlagatelji zaradi upadanja cen prav tako zaskrbljeno opazovali grafe. Foto: Reuters

Bitcoin po mnenju Petra Adeneyja ni naložba, temveč špekulativna psihološka igra. Posamezniki, ki danes kupujejo bitcoin, tega ne počnejo zato, ker bi bitcoin počel kar koli uporabnega ali v svetu ustvarjal določeno vrednost, temveč zato, ker upajo, da ga bodo čez nekaj časa po višji ceni lahko prodali nekomu drugemu, je zapisal.

Adeney je prepričan tudi, da bitcoin v trenutni obliki ne more postati nova globalna valuta, saj mu manjkajo pomembni elementi:



- preproste in hitre transakcije. Čakanje na potrditev transakcije je trenutno zelo dolgo, transakcija pa zelo draga;

- stabilna vrednost. Dokler bo cena bitcoina vsak teden skakala gor in dol tudi za nekaj tisoč evrov, bo nemogoče določati cene izdelkov in storitev, ki jih bo mogoče kupiti z bitcoini;

- sprejemanje bitcoina kot veljavnega plačilnega sredstva vsepovsod;

- varnost, preveč je bilo že hekerskih kraj bitcoinov, je opozoril Adeney.



Adeney tudi meni, da lahko omejena zaloga bitcoinov, izdanih bo le 21 milijonov, nekaj milijonov pa je tudi že izgubljenih, povzroči težave, predvsem deflacijo in kopičenje bitcoinov zaradi kopičenja samega. "Zaloga določene valute se mora prilagajati količini izdelkov in storitev, ki so dostopni na trgu, sicer nihče ne bo mogel kupiti ničesar," je zapisal.

Peter Adeney je ob objavi o pomanjkljivostih bitcoina zapisal, da je prejel veliko negativnih komentarjev, češ da napada blockchain, tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, ki zagotavlja transparentnost transakcij in na kateri temelji bitcoin. Adeney pravi, da to ni res in da je potrebno razlikovati med blockchainom, ki je zelo uporabna nova tehnologija, in bitcoinom, ki je le en primer uporabe te nove tehnologije, a je po njegovem mnenju tako zelo priljubljen postal predvsem zato, ker je blockchain tako uporaben, in ne zato, ker bi z njim kdo resnično posloval, ne le špekuliral. Foto: Reuters

Brkati upokojenec je napovedal še, da bo, če bomo v prihodnosti res vsevprek plačevali s kriptovalutami, te najverjetneje izdajalo regulatorno telo, na primer vlada ali finančna institucija.

"Izogibanje davkom in anonimnost ne bosta lastnosti kriptovalute prihodnosti," je zapisal Adeney in goreče zagovornike decentralizacije, na kateri temelji bitcoin, še malo zbodel: "Ali bo res to tako slabo in drugače kot zdaj? Koliko vas danes svoje premoženje skriva v davčnih oazah in posluje na črnih trgih? Verjetno nihče, saj je življenje bolj kakovostno, če nisi kriminalec."

