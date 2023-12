Telemach v projektu Job Lab izobražuje mlade

Oglasno sporočilo

United Cloud je mladim predstavil delo v tehnološkem podjetju. Foto: Telemach

Telemach se kot pomemben akter na telekomunikacijskem trgu zaveda pomena sledenja trendom in razvoja, obenem pa opaža, da na tem področju primanjkuje kadra. Zato so v podjetju novembra začeli drugo izvedbo družbeno odgovornega projekta Job Lab, v katerem dijake dveh tehnično usmerjenih slovenskih šol opremljajo z veščinami za samozavesten prvi stik z delodajalci, hkrati pa jih seznanjajo z virtualno resničnostjo in umetno inteligenco, na katerih bo slonela prihodnost tehnologije.

Svet virtualne resničnosti so dijaki spoznali v Tehnološkem parku Ljubljana. Foto: Telemach

Na delavnicah projekta se osredotočajo na grajenje veščin, ki jih delodajalci najpogosteje iščejo med kandidati za delovna mesta v telekomunikacijah. Poleg predavateljev iz Telemacha so k sodelovanju povabili tudi razvojni center United Cloud, ki dijakom predstavlja dinamiko dela pri razvoju izdelkov in storitev. Za vpogled v tehnologijo prihodnosti pa na delavnicah poskrbi Tehnološki park Ljubljana, ki dijake spoznava z virtualno resničnostjo in umetno inteligenco.

Dijaki so na delavnicah Job Lab utrjevali mehke veščine. Foto: Telemach

Delavnice Job Lab so predavatelji že izvedli v Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, trenutno pa z njimi bogatijo znanje dijakov Srednje elektro-računalniške šole in tehnične gimnazije Novo mesto, ki deluje v okviru Šolskega centra Novo mesto. V Šolskem centru Novo mesto so delavnice izvedli že lani.

Telemachov zaposlitveni laboratorij Job Lab mlade pripravlja na iskanje prve zaposlitve. Foto: Telemach

"S prvo izvedbo Job Laba smo bili izjemno zadovoljni, odzivi dijakov so bili zelo pozitivni, zato ni bilo nikakršnega dvoma, da bomo projekt nadaljevali. Smo pa seveda program za letos še razširili ter nadgradili in prepričani smo, da bomo dijakom predstavili nove dimenzije tehnologije sedanjosti in prihodnosti ter jih pripravili za še kako pomemben vstop na trg dela, ki je za vsakega mladega človeka velika prelomnica," pravi Greta Šter, vodja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi pri Telemachu.

