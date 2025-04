Danes zaznamujemo svetovni dan Romov. Ob tem se bo tudi v Sloveniji zvrstilo več dogodkov. V Mariboru bo danes prireditev romskega društva Romano Pralipe. V četrtek bodo na Pušči zasadili dve novi lipi in predstavili knjigo o Vaneku Šiftarju, slovenskem romologu. Osrednja slovesnost pa je bila prejšnji petek v Murski Soboti.

Svetovni dan Romov je posvečen spominu na prvi svetovni kongres Romov, ki je bil 8. aprila 1971 v Londonu. Na tem kongresu so Romi uradno sprejeli ime Romi za vse pripadnike tega naroda, potrdili svojo zastavo in himno, Indija pa jih je priznala za svoje nekdanje prebivalce.

Osrednjo slovensko prireditev ob svetovnem dnevu Romov je v petek v murskosoboškem gledališču Park pripravila Zveza Romov Slovenije. Slavnostni govornik je bil minister za delo in podpredsednik vlade Luka Mesec, ki je v nagovoru izpostavil pomemben prispevek Romov k slovenski kulturi.

Relativno dober položaj

Predsednik Zveze Romov Jožek Horvat Muc je v govoru opozoril na sodobne izzive, s katerimi se srečuje skupnost, kot so naraščajoči sovražni govor, antiromizem in posegi v avtonomijo romske skupnosti. Ocenil je, da je položaj Romov v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU relativno dober, vendar obstajajo področja, ki zahtevajo večjo pozornost.

Kot pozitivni premik je Muc izpostavil spremembo zakona o financiranju občin, ki določa namenskost sredstev za romsko populacijo, in poudaril pomen sodelovanja romske skupnosti pri pripravi zakonodajnih rešitev. Kljub temu pa razmere na terenu ostajajo zahtevne, zlasti na področjih izobraževanja, dostopa do osnovnih komunalnih storitev in participacije Romov v lokalnem okolju.

Romsko naselje Trata pri Kočevju Foto: Ana Kovač

Danes bo ob svetovnem dnevu Romov v Mariboru tudi prireditev Romskega društva Romano Pralipe, ki se je bodo med drugim udeležili generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, mariborski župan Saša Arsenović ter predsednik združenja Diaspora Roma Evropa in Balkan Arif Avdulahi.

V četrtek pa v drevoredu sožitja na Pušči pri Murski Soboti ob svetovnem dnevu Romov pripravljajo še zasaditev dveh lip in predstavitev prenovljene izdaje knjige o Vaneku Šiftarju. Prvo lipo bo zasadil prvi predsednik Slovenije Milan Kučan, drugo predsednik uprave Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija Marjan Šiftar. Nato bo še predstavitev dopolnjene izdaje knjige z naslovom dr. Vanek Šiftar – slovenski romolog.