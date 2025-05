Stavi na veliko z XYZ: športni meme kovanec, ki meri na 99.900-odstotno rast ter želi prehiteti DOGE in SHIB

Na sceno meme kovancev je vstopil nov tekmovalec: XYZ . Ta športno usmerjena kriptovaluta meri na osupljivih 99.900 odstotkov rasti , saj želi prehiteti znane tokene, kot sta DOGE in SHIB . V nadaljevanju članek raziskuje drzne ambicije kovanca XYZ, načrte za dosego eksplozivne rasti in njegove posebnosti v prenasičenem kripto trgu.

Podcenjen $XYZ meme kovanec se pripravlja na uvrstitev na glavno borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je meme kovanec, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 dolarja na 0,1 dolarja v fazi predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico tega cilja, saj je zbral več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena tokena $XYZ pa znaša 0,003333 dolarja.

V naslednji, 13. fazi predprodaje bo cena narasla na 0,005 dolarja, kar pomeni dodatne popuste za zgodnje vlagatelje.

Po zaključku predprodaje bo $XYZ kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah, pri čemer ekipa za zdaj ni razkrila vseh podrobnosti, a napovedujejo velik začetek.

Rojen za borce, zgrajen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki hrepenijo po velikih dobičkih – nepopustljive, ambiciozne posameznike, ki si želijo prevlade. To je kovanec za prave borce – miselnost, ki je blizu športnikom in navijačem. $XYZ je token za iskalce adrenalina in naslednjega velikega meme kovanca.

Osrednja maskota XYZVerse je XYZepe – borec na trgu meme kovancev, ki se bori za vrh na CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse vodi skupnost. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je za airdrope namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe tokenov – približno deset milijard $XYZ – kar predstavlja enega največjih airdropov doslej.

Z močnimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na borze (CEX in DEX) ter rednim uničevanjem tokenov (token burn) je $XYZ ustvarjen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je zasnovana za ustvarjanje zagona, rast cene in mobilizacijo lojalne skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek legende.

Airdropi, nagrade in več – pridruži se XYZVerse in odkleni vse ugodnosti!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin je nedavno pokazal precejšnje premike. V zadnjem tednu je cena narasla za 37,7 odstotka, v zadnjem mesecu za 45,42 odstotka, vendar je v zadnjih šestih mesecih padla za 34,81 odstotka. Trenutno se trguje med 0,18 in 0,27 dolarja.

Je blizu desetdnevnega drsečega povprečja (0,24 dolarja) in stodnevnega (0,23 dolarja). RSI znaša 49,84, kar pomeni nevtralen trg. MACD nivo 0,0023 kaže rahlo bikovski zagon, stohastični indikator pa z vrednostjo 31,45 kaže potencial za nadaljnjo rast.

Najbližja odporna točka je 0,31 dolarja, naslednja 0,41 dolarja. Najbližja podpora je pri 0,12 dolarja, druga pa pri 0,0266 dolarja.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB je v zadnjem tednu zrasel za 26,37 odstotka, v mesecu dni za 33,50 odstotka, a je v zadnjih šestih mesecih padel za 31,2 odstotka.

Trenutno se giblje med 0,00001305 in 0,00001803 dolarja. Najbližja odporna točka je 0,00002015 dolarja, naslednja 0,00002513 dolarja. Najbližji podpori sta pri 0,00001019 in 0,00000521 dolarja.

Desetdnevno in stodnevno drseče povprečje sta skoraj enaka, kar kaže na kratkoročno stabilnost. RSI je 50,32 (nevtralen), stohastični indikator 34,20 omogoča še nekaj rasti, MACD pa kaže rahlo bikovski trend (0,0000001131).

Čeprav sta DOGE in SHIB še vedno zelo priljubljena, ima XYZ s svojo športno-motivirano meme ekosistemsko zasnovo velik potencial za rast – morda celo za prehitevanje obeh v trenutnem bikovskem trgu. Več informacij: xyzverse.io

