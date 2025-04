Predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti predvidoma v četrtek na vladi

Predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti, na katerega je ministrstvo za zdravje prejelo številne pripombe, bo predvidoma v četrtek na vladi. Predlog psihoterapijo umešča med zdravstveno dejavnost, določa pogoje za opravljanje tega poklica in uvaja zbornico, ki bi psihoterapevtom podeljevala licence, so poudarili na ministrstvu.

Predlog zakona po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža širi dostopnost do kakovostne psihoterapije, ki zdaj ni del obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Skladno s predlogom zakona bo lahko osebni zdravnik uporabnika napotil na obravnavo k psihoterapevtu. Uporabnik se bo lahko pri psihoterapevtu zglasil v enem od centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov oziroma odraslih in v centrih za krepitev zdravja brez napotnice. Če bi izkazoval resnejše duševne motnje ali bolezenska stanja, bi ga napotili k psihiatru ali kliničnemu psihologu.

Regulacija psihoterapevtskega področja

Po besedah Kordeža so se za uvrstitev psihoterapije, ki je vrsto let neregulirana, med zdravstveno dejavnost odločili, da bi jo lahko lažje nadzorovali. Psihoterapevti bodo s tem namreč morali izpolnjevati temeljno zdravstveno zakonodajo in zakonodajo o pacientovih pravicah.

Vsak, ki bo želel postati psihoterapevt, bo to lahko storil na dva načina. Tako bodo kandidati morali končati akreditirani specializirani študijski program na osmi stopnji, torej na drugi bolonjski stopnji, z nazivom psihoterapevt. Opraviti bodo morali tudi strokovni izpit, na podlagi katerega bodo vpisani v register psihoterapevtov, kar bo podlaga za podelitev licence za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti.

Poklic bodo lahko opravljali tudi posamezniki po končani katerikoli osmi ravni izobrazbe, vendar po vsaj štiriletnem usposabljanju, ki mu bosta sledila zaključno preverjanje znanja in strokovni izpit. Predlog tako med drugim predvideva 650 ur izvajanja psihoterapevtske obravnave pod supervizijo, 200 ur srečanj supervizorjev ter 300 ur usposabljanja na področju duševnega zdravja in drugih sorodnih področij.

Med javno obravnavo večmesečno zbiranje pripomb

Kot je na današnjem srečanju z novinarji dejal Kordež, bodo lahko psihoterapevti izvajali psihoterapevtske pristope, ki jih je potrdila evropska zveza za psihoterapijo. Dokončno pa jih bo potrdila nova zbornica psihoterapevtske dejavnosti v soglasju z ministrstvom za zdravje.

Zbornica bo tudi sicer strokovno nadzorovala področje psihoterapije. Psihoterapevtom bo podeljevala licence in jih podaljševala, skrbela pa bo tudi za strokovni razvoj področja.

Priprava predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti ima sicer dolgo brado. Vlada ga bo predvidoma v četrtek obravnavala po tem, ko je ministrstvo za zdravje na zadnji predlog, ki je bil lani poleti poslan v javno razpravo, prejelo več sto pripomb.