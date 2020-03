Mobilni operaterji v en glas: Delamo vse za nemoteno delovanje omrežja

"Telekom Slovenije, Telemach in A1 delajo vse, kar je v njihovih močeh, da uporabnikom zagotavljajo nemoteno delovanje storitev tudi ob izjemno povečanih obremenitvah omrežij," so sporočili ponudniki komunikacijskih storitev. Kot pojasnjujejo, za optimizacijo delovanja omrežij lahko veliko storijo že njihovi uporabniki.

"Ponudniki mobilnih in fiksnih telekomunikacijskih storitev v zadnjem obdobju zaradi povečanega obsega dela in šolanja na daljavo zaznavamo izjemno povečanje uporabe komunikacijskih storitev," so zapisali ponudniki telekomunikacijskih storitev v sporočilu za javnost.

24 ur na dan skrbijo za nadzor delovanja omrežja

Kot poudarjajo v Telekomu Slovenije, Telemachu in A1, ki so člani Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij, delajo vse, kar je v njihovih močeh, da uporabnikom zagotovijo nemoteno delovanje omrežij kljub izjemno povečani uporabi govornih, podatkovnih in video storitev.

"Naši strokovnjaki 24 ur na dan skrbijo za nadzor delovanja omrežja in tehnično podporo uporabnikom, skladno s potrebami prilagajamo in povečujemo svoje zmogljivosti. Operaterji pri tem v dobro svojih uporabnikov med seboj intenzivno sodelujemo," so zagotovili.

Pozivajo k #ostanidoma

K nemotenemu delovanju omrežij lahko pomembno prispevajo tudi uporabniki komunikacijskih storitev, menijo ponudniki. To lahko storite tako, da čim bolj optimizirate uporabo komunikacijskih storitev na tiste, ki so nujno potrebne predvsem za delo na daljavo, šolanje od doma in dostop do informacij.

"Racionalna in odgovorna raba komunikacijskih storitev nam bo vsem, tako operaterjem kot podjetjem, državnim organom in drugim institucijam ter uporabnikom, omogočila kakovostno komunikacijo v času, ko je naše življenje preseljeno v digitalni svet in se povezujemo na daljavo. Ob tem je najpomembneje, da je nemotena komunikacija zagotovljena predvsem tistim državnim organom in javnim službam, ki jo najbolj potrebujejo zaradi skrbi za varnost in zdravje vseh nas," so še zapisali.

"Vsi skupaj smo v situaciji, v kakršni še nismo bili, in lahko se zanesete, da bomo v Telekomu Slovenije, Telemachu in A1 naredili vse, kar je v naših močeh, da pomagamo družbi kot celoti premagati tudi ta izziv. Predvsem pa #ostanidoma," so še za konec sporočili slovenski ponudniki telekomunikacijskih storitev.