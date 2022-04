Telekom Slovenije: 3G je odlično opravil svojo vlogo in se poslavlja

Kar 99 odstotkov mobilnega podatkovnega prometa v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije poteka prek tehnologij 4G in 5G, zato zastarela tehnologija 3G, ki ne zadošča več potrebam in pričakovanjem uporabnikov, ni več smiselna.

V času, ko mobilna omrežja četrte generacije dosegajo najmanj enako pokritost kot mobilna omrežja tretje generacije (mobilna omrežja pete generacije pa dohajajo) in je prodaja pametnih telefonov s podporo 5G presegla prodajo tistih, ki imajo samo 4G, so "polnoletna" omrežja tretje generacije pravzaprav ostala brez svojega smiselnega namena.

V korak z najrazvitejšimi državami

V državah zahodne Evrope in drugod v razvitejšem delu sveta zato opuščaju omrežja 3G, ki smo jih poznali tudi z okrajšavo UMTS, in tako dragocene frekvence namenjajo naprednejšim generacijam mobilnih komunikacij.

Tem trendom sledi tudi Telekom Slovenije, ki bo v pol leta, torej do 30. septembra 2022, prenehal z uporabo tehnologije 3G/UMTS v svojem mobilnem omrežju.

Redkokdo bo zaznal spremembo

Uporabniki spremembe v veliki večini primerov ne bodo zaznali, saj vse svoje storitve mobilnih komunikacij lahko uporabljajo v sodobnejših ter energetsko in tehnološko učinkovitejših omrežjih četrte (4G) in pete generacije (5G), so med drugim sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja. Z omrežjem 5G Telekom Slovenije pokriva že več kot 670 slovenskih krajev in več kot 39 odstotkov prebivalstva, z omrežjem LTE/4G pa več kot 96 odstotkov prebivalstva.

Ravno tako ostaja tudi omrežje druge generacije (GSM), ki za današnje mobilne podatkovne prenose ne zadošča več, a je še vedno pomembna rezervna hrbtenica za glasovne komunikacije in temelj celotne omrežne infrastrukture, saj pokriva 99 odstotkov prebivalstva.

Revolucija svojega časa je danes nezadostna

Pred skoraj dobrima dvema desetletjema je 3G/UMTS prinesel novo razsežnost mobilne podatkovne komunikacije, ki je bila pred tem praktično neobstoječa, in z njo tudi videotelefonijo. Toda danes so te zmogljivosti, ki so bile takrat revolucionarne, nezadostne za želje in potrebe uporabnikov. O tem govori dejstvo, da prek omrežja 3G Telekoma Slovenije danes poteka manj kot en odstotek celotnega mobilnega prometa.

Za primerjavo: tehnologija 3G omogoča hitrosti do 21,6 megabita v sekundi v smeri proti uporabniku, tehnologija 4G do 300 megabitov v sekundi v smeri proti uporabniku, tehnologija 5G pa kar gigabitne hitrosti.

Mitja Štular, član uprave Telekoma Slovenije, zadolžen za tehnologijo, je bil vodja razvoja in uvedbe tehnologije 3G v mobilno omrežje takratne družbe Mobitel. Foto: Bojan Puhek

Frekvence bodo dobile nov, sodobnejši in učinkovitejši namen

V redkih primerih, kot so nekateri starejši senzorji, rešitve za telematiko in zelo stare pametne ure, ki delujejo le v omrežjih 3G, Telekom Slovenije priporoča menjavo naprav, sicer pa se tako zasebni kot poslovni uporabniki lahko obrnejo nanje za dodatna pojasnila in nasvete.

"Frekvenčni pas, ki ga danes še uporabljamo za 3G, bomo v prihodnje namenili za nadaljnjo krepitev našega mobilnega omrežja ter razvoj trajnostno in tehnološko bolj učinkovitih tehnologij," je pojasnil dr. Mitja Štular, član uprave Telekoma Slovenije, ki se je ekipi takratnega Mobitela pridružil prav kot vodja razvoja in implementacije tehnologije 3G.