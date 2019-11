"Štiridnevni delovni teden spodbuja produktivnost"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ali lahko delamo manj časa in ne zaslužimo manj?

Japonski (in tudi slovenski) vsakdan je še zelo daleč od štiridnevnega delovnega tedna. Foto: Reuters

Japonska podružnica Microsofta je avgusta poskusno delala s štiridnevnim delovnim tednom in omejenim trajanjem sestankov – zdaj, ko so proučili rezultate, so z njimi zelo zadovoljni.