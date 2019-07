Sredin mrk Facebooka je razkril, kaj se ves čas dogaja v ozadju

Uporabniki družbenega omrežja Facebook ter povezanih aplikacij Messenger, Instagram in WhatsApp so v sredo izkusili enega najbolj dolgotrajnih, obsežnih in zoprnih izpadov delovanja v zadnjem obdobju . Največ težav se je pojavilo predvsem pri nalaganju in pošiljanju fotografij ter videoposnetkov. Mrk, ki je trajal skoraj deset ur, je številnim uporabnikom sicer ponudil edinstven vpogled v notranji ustroj Facebooka - izvedeli so lahko namreč, kako družbeno omrežje vidi njih.

V sredo popoldne in zvečer je bil Facebook za večino uporabnikov sicer dosegljiv, a niso mogli odpirati fotografij in videoposnetkov, kar dokazujejo tudi prijave težav na spletni strani DownDetector - kar 86 odstotkov uporabnikov je namreč tožilo o nedelovanju nalaganja fotografij.



V istem obdobju je bilo močno moteno tudi delovanje Facebookove pogovorne aplikacije Messenger, saj si uporabniki niso mogli pošiljati fotografij in videoposnetkov. Foto: Reuters

Družbeno omrežje Instagram, ki je prav tako del Facebookove platforme, je bilo zaradi fotografskega in video mrka medtem skoraj ohromljeno, saj se nove vsebine preprosto niso osveževale. Številni uporabniki pogovorne aplikacije WhatsApp niso prejemali sporočil sogovornikov.

Facebook razlogov za izpad storitev še ni pojasnil. Ob 2. zjutraj po našem času so na družbenem omrežju Twitter zgolj zagotovili, da so težave odpravljene in da bi vse njihove aplikacije zdaj morale delovati brez težav:

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps and platforms. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.

Težave so razkrile delček tehničnih skrivnosti, ki jih Facebook drži v ozadju

Številni uporabniki Facebooka so v sredo namesto fotografij, ki se niso hotele naložiti, lahko videli samo njihove grobe opise, ki jih samodejno ustvarja Facebookova umetna inteligenca za prepoznavanje vsebine fotografij.

Namesto prijateljev na zabavi je Facebook tako pokazal napis Fotografija lahko vsebuje: štiri osebe, osebe, ki se smejejo, osebe, ki plešejo, notranji prostor, pijača.

One nice thing about Facebook being utterly borked right now is it gives you a chance to see what its (very nice!) accessibility feature auto-alting images does.

Kako Facebook uporablja informacije, ki jih pridobi na ta način, ni znano, je pa prepoznavanje vsebine fotografij v večini primerov precej natančno in dober pokazatelj, kako je napredovala umetna inteligenca, ki jo Facebook za lastne potrebe razvija že nekaj let.

Takšno prepoznavanje fotografij je na Facebooku sicer na delu že vsaj od leta 2017. Takrat so se med drugim tudi pojavila poročila, da Facebook uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje obrazov uporabnikov na fotografijah, na katerih niso označeni.

