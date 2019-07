Sporni "čudežni" program, ki lahko sleče vsako žensko: raje ga ne iščite

Brezplačna različica programa DeepNude je obdelane fotografije ovila z vodnim žigom, na katerem je jasno zapisano, da gre za fotomontažo. Plačljiva različica je vodni žig medtem v veliki meri umaknila, zaradi česar bi lahko fotografije marsikoga prepričale, da so resnične in ne obdelane z umetno inteligenco.

Brezplačna različica programa DeepNude je obdelane fotografije ovila z vodnim žigom, na katerem je jasno zapisano, da gre za fotomontažo. Plačljiva različica je vodni žig medtem v veliki meri umaknila, zaradi česar bi lahko fotografije marsikoga prepričale, da so resnične in ne obdelane z umetno inteligenco. Foto: deepnudeapp

Konec junija je ogromno prahu dvignil računalniški program DeepNude, ki je lahko s pomočjo umetne inteligence obdelal sliko katere koli ženske tako, da je njeno oblečeno telo spremenil v golo. DeepNude je njegov razvijalec zaradi vsesplošnega zgražanja nad morebitnimi zlorabami hitro umaknil s spleta, a ljudje ga niso pozabili. Številni si ga še vedno krčevito prizadevajo najti, s tem pa so na svoj račun prišli internetni goljufi, ki iskalcem orodja za slačenje žensk servirajo viruse. Varnega načina, kako priti do programa DeepNude, ni več, zato raje niti ne poskušajte.

Kaj je (bil) DeepNude?

DeepNude je zdaj že umaknjeni program estonskega programerja, ta je na spletu znan samo po vzdevku Alberto, ki s pomočjo umetne inteligence analizira fotografijo ženske in njena oblačila na ustreznih mestih nadomesti z dojkama in spolovilom.

Čeprav še zdaleč ne deluje popolno, saj so bile anomalije zelo pogoste, lahko program v primeru, da so izpolnjeni določeni pogoji - predvsem mora biti fotografija kakovostna, dobro je tudi, da je ženska na fotografiji v kopalkah -, naredi dovolj kakovosten slečen ponaredek, da bi lahko marsikoga prepričal, da gre za resnično fotografijo.

Fotografije so bile lahko v nekaterih primerih strašljivo realistične, kar je bil tudi glavni razlog za to, da je estonski programer DeepNude po nekaj dneh izbrisal s spleta. Potencial za najrazličnejše zlorabe je bil preprosto prevelik. | Foto: Patreon

Razvijalec je DeepNude na splet kot program, ki ga je mogoče namestiti na računalnik, poslal 23. junija. Na voljo sta bili brezplačna in plačljiva različica.

Prva je končani izdelek prekrila z velikim vodnim žigom, ki opozarja, da gre za lažno fotografijo, druga, ki jo je Estonec prodajal za 50 ameriških dolarjev (45 evrov), pa je vodni žig preselila v enega od kotov fotografije, od koder ga je bilo preprosto odstraniti.

Naval na DeepNude je bil gromozanski. Program je v manj kot enem tednu preneslo več kot pol milijona ljudi, spletna stran se je zaradi števila obiskovalcev večkrat zrušila. Na spletnih forumih, kot je 4chan, so začele množično nastajati razprave, v katere so uporabniki lepili svoje fotografije žensk, ustvarjene z DeepNude.

Moto programa DeepNude je bil The superpower you always wanted oziroma "Supermoč, ki ste si jo vedno želeli." Supermoč je v tem kontekstu najverjetneje neopazno kukanje pod ženska krila. Foto: Matic Tomšič

26. junija je o programu kot prvi nato poročal tehnološki medij Motherboard ter sprožil mednarodni vihar kritik in neodobravanja, ki je razvijalca DeepNude že naslednji dan pripravil do tega, da je program umaknil s spleta in vsem, ki so kupili licenco za plačljivo različico, a je še niso aktivirali, vrnil denar.

DeepNude oziroma natančneje njegova izvorna koda, ki bi drugim računalničarjem omogočila, da naredijo svoje različice programa, se je pred nato pojavila na spletni strani za programerje GitHub. Tam se sicer ni obdržala dolgo, GitHub jo je pred enim tednom umaknil in onemogočil nadaljnje nalaganje njenih kopij, saj DeepNude krši pogoje uporabe spletne strani.

Ogromno ljudi še vedno poskuša najti DeepNude, kar s pridom izkoriščajo goljufi

Če v spletno stran YouTube vpišemo how to download DeepNude (kako prenesti DeepNude), lahko opazimo, da se novi videoposnetki z navodili pojavljajo tako rekoč vsako uro, večina starejših pa ima na tisoče ogledov.

Samo poglejte, koliko tovrstnih videoposnetkov je bilo na YouTube naloženih v zadnjem tednu:

Čeprav programa po legitimni poti na spletu ni več mogoče najti, je zanimanje zanj še vedno veliko, zaradi česar so na svoj račun prišli internetni goljufi.

Tako rekoč vsi videoposnetki na YouTubu, ki opisujejo domnevne načine, kako namestiti DeepNude, golote željne uporabnike v resnici poskusijo prepričati v namestitev mobilnih aplikacij, ki jih ne potrebujejo, ali pa kar virusov, opozarjajo strokovnjaki za informacijsko varnost.

Primer lažnih navodil, kako DeepNude namestiti na pametni telefon, pa čeprav je bil program na voljo izključno za osebne računalnike. Avtor videoposnetka, ki je samo v enem dnevu pridobil 15.000 ogledov, dejansko nikoli ne pokaže, kako deluje aplikacija DeepNude, temveč gledalce opozori le, da morajo pred začetkom uporabe namestiti še dve drugi aplikaciji. Če gledalec to stori, bo v resnici zgolj napolnil mošnjiček prevaranta, ki je lažno aplikacijo DeepNude ustvaril z namenom pobiranja denarja od namestitev tretjih aplikacij. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Eden takšnih virusov je Qulab, ki po namestitvi na napravo ukrade podatke iz spletnega brskalnika in drugih programov oziroma aplikacij, ki shranjujejo uporabnikove občutljive osebne podatke.

Lažna navodila za namestitev DeepNude, ki uporabnika pretentajo, da nevede namesti Qulab, je na YouTubu mogoče prepoznati po naslovni fotografiji videoposnetka, saj imajo vsi enako:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

