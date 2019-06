Spletni nakupi, mobilno plačevanje in brezstične kartice so "in"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plačilni in nakupovalni trendi in navade Slovenk in Slovencev, starih med 18 in 55 let

Če je leta 2010 prek spleta nakupoval komaj vsak dvanajsti v Sloveniji (natančneje: 8,6 odstotka), je ta delež zdaj prek ene četrtine (natančneje: 27,4 odstotka). Od takrat so se krepko spremenile tudi naše plačilne navade, še razkriva najnovejša raziskava Masterindex.

Z večjo priljubljenostjo spletnih nakupov se je spremenila tudi najpogostejša vsebina slovenskih spletnih nakupovalnih košaric – leta 2010 smo prek spleta najpogosteje kupovali tehnične pripomočke (50,2 odstotka) ter knjige, glasbo in podatkovne medije, kot so plošče CD in DVD (34,7 odstotka).

Le vsak peti v Sloveniji (še) ne zaupa spletni prodaji

Zdaj pa prek spleta domači in tuji spletni prodajalci v Slovenijo največ prodajo oblačila, obutev in modne dodatke (42,1 odstotka), tehnične pripomočke (41,1 odstotka) in gospodinjske aparate (32,3 odstotka).

Večja priljubljenost spletnega nakupovanja je povezana tudi z naraščajočim zaupanjem v to obliko prodaje. Pred devetimi leti je spletnemu nakupovanju zaupala komaj dobra polovica Slovenk in Slovencev, zdaj pa že več kot štiri petine.

Mobilne denarnice z največjo rastjo

Gotovina in celo klasične, torej plastične plačilne kartice slovenskim uporabnikom niso več enako pogosta prva izbira za plačevanje, medtem ko mobilne denarnice pridobivajo vedno večji delež.

Pred šestimi leti je svoj mobilni telefon za plačevanje uporabljala le ena devetina Slovenk in Slovencev, zdaj pa se je ta delež že zelo približal eni tretjini.

Še nekatere ključne ugotovitve najnovejše raziskave MasterIndex med slovenskimi uporabniki in primerjava z rezultati iz prejšnjih let si lahko ogledate v videoprispevku.

Ogledalo odnosa do osebnih financ

Raziskavo Masterindex družba Mastercard Europe vsakoletno izvaja po vsej celini, v Sloveniji od leta 2009. Najnovejšo raziskavo so v Sloveniji opravili na reprezentativnem vzorcu več kot tisoč posameznikov, starih med 18 in 55 let, katerih odgovore so zbrali s spletnim anketiranjem.

S to raziskavo družba Mastercard Europe želi spoznati nakupovalne navade potrošnikov in uporabe raznih plačilnih sredstev, hkrati pa javnost seznaniti z njihovimi stališči in navadami glede osebnih financ.