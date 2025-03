Naj vaš otrok raste kot športnik in kot oseba – Mastercard športna akademija

Mastercard Športna akademija je nastala z namenom, da mladi športniki (ne glede na šport in športno panogo) na enem mestu dobijo odgovore na vsa svoja vprašanja v segmentih, ki so pomembni za njihov razvoj (fitnes, prehrana, športna psihologija, preventiva pred poškodbami, mediji, pogodbe, družbena omrežja, sponzorstva, finančna pismenost za mlade športnike …).

Gre za dodatna znanja in celostno podporo, ki se ji sicer posveča premalo pozornosti. Akademija je namenjena vsem, ki se želijo tudi v prihodnosti ukvarjati s športom. Najboljši so na koncu dodatno nagrajeni – z nagradami in sponzorstvi. Podjetje Mastercard je tudi letos poskrbelo, da bo strošek celotne akademije pokrilo kar 25 športnikom. Letos bo na sporedu že šesta sezona. Starši preteklih udeležencev pa pravijo, da je akademija njihovim otrokom dala veliko več kot le športno znanje – pomagala jim je dozoreti, prevzeti odgovornost in samozavestno stopati po svoji poti.

Več o akademiji lahko preberete tukaj.

Foto: Mastercard Športna akademija

Čakalna vrsta za novo sezono: "Sprejeli bomo tiste, ki si bodo najbolj želeli"

"V letu 2024 je akademijo uspešno zaključilo 35 izbranih športnikov iz različnih športnih panog. Mladi že pridno pošiljajo svoja motivacijska pisma in prijave. Pričakuje se več kot sto prijav. Sprejeli bomo tiste, ki si to res želijo," razlaga vodja Mastercard Športne akademije Robert Stojković in dodaja: "Pri mladih si želimo predvsem želje. Za tiste z željo bo pri nas zmeraj prostor. Vsi bi namreč radi uspeli v športu, malokdo pa je pripravljen za to vložiti dodaten trud in energijo. Veseli nas, da se lahko skupaj s športniki in starši odločimo, ali je akademija pravi prostor za njih. Nekateri so premladi in je bolje, da počakajo še kakšno leto, drugi si morda premalo želijo. V drugi polovici marca bomo začeli tudi sestanke." Najnižja pristopna starost za akademijo je 13 oz. 14 let.

Foto: Mastercard Športna akademija

Več kot le program za mlade športnike – to je šola za življenje

Športniki, ki so zaključili program, se v akademiji niso naučili le, kaj vse je potrebno v vrhunskem športu, temveč so se preoblikovali v zrele, odgovorne in samozavestne osebnosti, pripravljene na izzive športa in življenja, so prepričani njihovi starši.

Mati Julije Markovič Halik: "Tukaj je hčerka prvič dobila uvid v razsežnosti športa, da nista pomembni samo na primer plesna tehnika in koreografija, ampak še mnogo stvari, zato se mi zdi, da je postala zrelejša. Mogoče je res dojela, čemu vsemu mora posvečati pozornost, in razširila ne samo znanje, ampak tudi poznanstva."

Oče Aneli Kutin Prešeren: "Akademija ponuja veliko novih stvari, ki jih moja hči kot mlada športnica oz. nogometašica znotraj kluba ni dobila.Vse je bilo zasnovano tako, kot mora biti. Menim, da slovenski prostor potrebuje nekaj, kar mlade športnike spodbudi oz. jim daje ta znanja na njihovih začetkih."

Podjetje Mastercard bo strošek akademije pokrilo kar 25 športnikom

Akademijo je tudi letos dodatno podprlo podjetje Mastercard, ki je poskrbelo, da bodo športniki dobili enako podporo kot v lanski sezoni. V podjetju Mastercard bodo letno članarino pokrili kar 25 športnikom. Skupaj s komisijo bodo v novo sezono, ki se začne 1. maja, sprejeli okrog 35 športnikov, ki si želijo napredka na vseh področjih. Aleš Petejan, direktor marketinga Mastercard Slovenija: "Veseli nas, da lahko podpiramo projekt, ki mladim perspektivnim športnikom zagotavlja vso potrebno podporo za razvoj in gradnjo uspešne kariere. Talent in vztrajnost sta ključni sestavini uspeha, v Mastercard Športni akademiji pa dobijo še bogato znanje iz šestih temeljnih stebrov z različnih področij – od fitnesa in športne psihologije do upravljanja družbenih omrežij in poslovnega izobraževanja. Ob tem lahko doživijo tudi vzdušje nekaterih velikih športnih tekmovanj, Mastercard pa športnike ob plačilu celoletne članarine podpira tudi z različnimi presenečenji in nagradami. Prepričani smo, da jih čaka svetla prihodnost in da bomo kmalu tudi marsikoga izmed njih spremljali na televizijskih zaslonih."

Foto: Mastercard Športna akademija

Akademija, ki jo podpirajo številni vrhunski športniki

Atlet Kristjan Čeh, odbojkar Rok Možič, deskarka na snegu Gloria Kotnik, nekdanji nogometaš Marcos Tavares, rokometni vratar Rok Zaponšek, nogometni vratar Ažbe Jug, taekwondoist Ivan Trajkovič so le nekatera imena vrhunskih športnikov, ki so še dodatno podprli akademijo in bodo tudi letos poskrbeli za predajo svojega znanja mladim športnikom. Eden izmed najboljših odbojkarjev na svetu Rok Možič je bil prvi, na katerem se je preveril celoten proces akademije. "Zavedam se, da sem imel srečo, da sem eden izmed prvih, ki je lahko šel čez celoten sistem, ki ga ponuja športna akademija. Zmeraj sem delal več kot drugi in zmeraj sem bil pripravljen narediti en korak več kot vsi drugi. Nisem se oziral na to, kaj bodo rekli drugi. Dandanes je res izjemno pomembno, da ob treningu delaš vse dodatne stvari in aktivnosti, ki se jih naučiš v Mastercard Športni akademiji."

Svoje mnenje je delila tudi najboljša deskarka na snegu v Sloveniji, ambasadorka Mastercard Športne akademije Glora Kotnik: "Meni se zdi Mastercard Športna akademija res vrhunski projekt. V Sloveniji za kaj takega še nisem slišala. Če pogledam nazaj in pomislim, kaj bi meni to pomenilo v ključnih trenutkih kariere ... Imeti tako podporo na vseh področjih je res neprecenljivo za mladega športnika. Vsi ti strokovnjake, ki jih imajo mladi športniki na voljo – to je res zlata vredno."

USTVARJENI STE, DA DOSEŽETE VELIKE STVARI. TOLIKO ŠPORTNIH ZGODB, ENA MASTERCARD ŠPORTNA AKADEMIJA!

Foto: Mastercard Športna akademija

Prijavni obrazec najdete tukaj. Več informacij o akademiji pa najdete tudi na profilu Akademije na Instagramu.

Naročnik oglasnega sporočila je MASTERCARD.