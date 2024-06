Kdo še potrebuje denarnico, če ima pametni telefon?

Na krilih velike rasti v zadnjih treh letih je število uporabnikov pametne denarnice VALÚ že preseglo 147 tisoč, so sporočili iz Telekoma Slovenije. Število transakcij v zadnjem letu je preseglo 2,7 milijona, vrednost povprečne transakcije pa se je od začetka pametne denarnice VALÚ do danes povečala za 35 odstotkov.

Začelo se je z Moneto

Telekom Slovenije je bil prek takrat še samostojne družbe Mobitel med prvimi, ki je s storitvijo Moneta uvajal mobilno plačevanje v Sloveniji.

Prvi ostaja tudi z današnjimi novostmi slovenskega mobilnega plačevanja, kot je identifikacija v okviru VALÚ z novo biometrično osebno izkaznico znotraj mobilne aplikacije s pomočjo napredne rešitve BetrSign.

Kaj zna in zmore VALÚ

Pametno denarnico VALÚ lahko uporabljajo vsi imetniki pametnega telefona. Združuje storitve mobilnega plačevanja na več kot 3.500 fizičnih in digitalnih prodajnih mestih, upravljanje predplačniškega računa (e-denar), pošiljanje in prejemanje denarja, nakazila s transakcijskega računa ter uporabo debetne kartice VALÚ Mastercard za plačila in dvige gotovine tudi v tujini.

Omogoča tudi delitev računa med več plačniki in dostop do tržnice VALÚ Market, kjer so na voljo različni izdelki in storitve, kot so kartice Paysafe, smučarske vozovnice in vstopnice za različne dogodke.

Darilo za peti rojstni dan

Ob svoji peti obletnici bo VALÚ prvim tisoč uporabnikom, ki v obdobju od 13. junija do konca tega meseca napolnil svoj VALÚ račun z najmanj 50 evri, pripisal še dodatnih pet evrov.

Polnitev je mogoča z VALÚ Moneto, karticami, prek osebnega (transakcijskega) računa ali s postavitvijo samodejnega polnjenja, so še pojasnili pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju.