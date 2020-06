Specialci pred hišo bogataša, ki je tudi Slovencem prodajal meglo

Na Nizozemskem so oboroženi neznanci v kraju Naarden vlomili v luksuzno vilo in nameravali ugrabiti njenega lastnika Igorja Albertsa, enega od najbogatejših evropskih promotorjev mrežnega trženja, in njegovo ženo Andreeo Cimbalo. Gre za imeni, ki ju lahko v spomin prikličejo tudi nekateri Slovenci. Alberts je bil do konca leta 2017 namreč eden od najglasnejših promotorjev razvpite piramidne sheme OneCoin, ki ji je nasedlo in v njej denar izgubilo več kot 10 tisoč Slovencev.

Nizozemec Igor Alberts, ki se s promoviranjem različnih poslovnih priložnosti, ki vključujejo mrežno trženje oziroma "piramidno" obliko rekrutiranja vlagateljev, ukvarja že 32 let, je med sodelovanjem v piramidni shemi OneCoin, ki smo jo dobro spoznali tudi v Sloveniji, zaslužil ogromno denarja.

Promocijski dogodek za OneCoin v enem od ljubljanskih hotelov Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

OneCoin je bil močno navzoč tudi v Sloveniji. Med koncem leta 2015 in koncem leta 2017 je promotorjem na dogodkih, ki so bili vsak teden v Ljubljani in nekaterih drugih slovenskih mestih, v mrežo z obljubami o bogastvu uspelo zvabiti med 10 tisoč in 15 tisoč Slovencev. Visoke zaslužke naj bi prinesla zagotovljena rast cene kriptovalute onecoin, ki so jo dobili novi člani piramidne sheme.

Igor Alberts z ženo Andreeo Cimbalo Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Igor Alberts je bil zaradi svojega veteranskega statusa v industriji mrežnega trženja v samem vrhu hierarhije OneCoina. Bil je tudi eden od največjih zaslužkarjev. Na vrhuncu je od vplačil novih članov, ki so verjeli, da se jim bo vložek v OneCoin povrnil desetkratno, zaslužil več kot dva milijona evrov na mesec.

Alberts je OneCoin zapustil ob koncu leta 2017 s pojasnilom, da je bila to ena od njegovih največjih napak v karieri (denar, ki ga je zaslužil s to napako, je seveda obdržal).

Skupaj še z enim "generalom" OneCoina, Fincem Karijem Wahlroosom, se je podal v novo poslovno priložnost, DagCoin, ki je bil pravzaprav OneCoin v drugi preobleki.

Igor Alberts januarja 2018 na predstavitvi DagCoina, na kateri je udrihal po svojem nekdanjem "delodajalcu" OneCoinu. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

"Zamaskirani moški so naju hoteli ugrabiti"

Tako je Igor Alberts za nizozemski medij Quote opisal incident, ki se je zgodil v nedeljo zvečer. Zamaskirani in oboroženi neznanci naj bi namreč vlomili v njuno hišo in nameravali ugrabiti njega in njegovo ženo Andreeo.

Albertsa in Cimbale v času vloma ni bilo v hiši. Policijo so poklicali njuni sosedje, ki so po poročanju nizozemskih medijev v soseski opazili oborožene ljudi. Tja je bila napotena elitna enota nizozemske policije DSI, območje pa je ves čas iskanja osumljencev preletaval tudi helikopter.

Nizozemski specialci niso našli oziroma aretirali nikogar (fotografija je simbolična). Foto: Reuters

Uradni viri za zdaj še ne izdajajo, ali je bil motiv neznanih storilcev res ugrabitev zakonskega para, morda je šlo celo za maščevanje opeharjenih vlagateljev v katero od denarnih mrež, ki jih je promoviral Alberts, ali pa so bili zgolj na lovu za njunimi dragocenostmi.

Igor Alberts in njegova žena Andreea Cimbala namreč živita v izjemno razkošni zgodovinski hiši, ki sta jo predstavila v tem videoposnetku, na njunem dovozu pa so ves čas parkirana draga vozila prestižnih znamk.

Preberite tudi: