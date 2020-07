Slovensko znanje o matičnih celicah za ameriške klinike

Ena od največjih težav bolezni covid-19 je, da pri nekaterih bolnikih poteka v hujši obliki in z zapleti, ki se v poznejšem obdobju največkrat kažejo s hudim vnetjem v pljučih. Posledica takšnega zaletenega poteka je akutni respiratorni distresni sindrom (ARDS), za katerega ni zdravila. Takšni bolniki ne morejo ohraniti dihalne funkcije brez respiratorja, od tam pa pot pogosto vodi do najbolj neželenega izida.

Pot do zdravil in cepiv je z razlogom dolga

Čeprav vsa svetovna javnost hrepeni po čimprejšnji iznajdbi zdravila ali cepiva za covid-19, pot do tega ni preprosta in ne more biti hitra.

Številne raziskovalne skupine iščejo zdravilo in želijo biti med prvimi, ki jim bo to uspelo, a nedavni sicer zelo spodbudni rezultati nekaterih kliničnih preizkusov še ne pomenijo, da je komercialno zdravilo ali cepivo pred vrati.

Treba je namreč še dobro proučiti, ali bi predlagano zdravilo ali cepivo imelo kakšne stranske učinke in ali bi bilo nezdružljivo s kakšnimi drugimi terapijami. Zato je tovrstni razvoj močno reguliran in nadzorovan, saj mora biti zdravstvena varnost obolelih glavno merilo.

Slovenska metoda za pridobivanje matičnih celic

Nekaj možnosti za blažitev posledic ARDS in večanje možnosti ozdravitve obolelih ponujajo mezenhimske matične celice (MSC), ki zmorejo uravnavati imunski odziv na napadalca in spodbuditi regenerativne procese poškodovanega tkiva – v primeru ARDS je to sluznica v pljučih.

Celične terapije so načini zdravljenja, pri katerih pacientu lastne in skrbno izbrane celice pripomorejo k izboljšanju bolezenskega stanja, v nekaterih primerih pa za zdravljenje uporabijo celice darovalca. Slovenski prispevek na tem področju je tudi metoda pridobivanja, ki so jo v laboratorijih trzinskega biotehnološkega podjetja Educell razvili pred šestimi leti in poimenovali ImmunoArt.

S takšnimi pripravki zdravijo že raka in druga bolezenska stanja, bodo pa, kot kaže, primerni tudi za prej omenjene najhujše primere bolezni covid-19.

Individualna terapija zahteva skrbno spremljanje

Prvi trije kritično oboleli z ARDS v Italiji in Srbiji so že prejeli terapijo s celičnimi terapevtskimi pripravki, pripravljenimi z metodo ImmunoArt na podlagi vzorcev, ki jih hranijo v biobanki. Klinična študija bo obsegala 30 obolelih, pri njej bo, podobno kot pri razvoju vseh terapij, na prvem mestu zagotavljanje varnosti obolelih.

Ne gre za množični pristop, saj je vsaka tovrstna terapija individualna, zaradi česar jo spremlja interdisciplinarni klinični tim zdravnikov in biotehnologov. V vsakem primeru pa je treba matične celice zdravih darovalcev najprej pridobiti, potem pa jih s posebnimi postopki razmnožiti v biotehnološkem laboratoriju.

Po vnosu ustrezne količine teh celic v telo obolelega je okrevanje odvisno tudi od napredovanja bolezni in imunskega stanja obolelega.

Slovensko-izraelsko-ameriško biotehnološko partnerstvo

Te dni pa je slovenska družba Educell, ki je v slovenskem zdravstvu prisotna 23 let, objavila partnerstvo z izraelsko-ameriškim biotehnološkim podjetjem Orgenisis.

Partnerja bosta vzpostavljala sistem bioreaktorjev v klinikah v ZDA, kjer bodo že na voljo ustrezno obdelane in pripravljene celice (MSC in Cart – T) za izvajanje nekaterih celičnih in genskih terapij, so sporočili iz obeh družb.