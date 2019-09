Koliko je ljudi, ki lahko rečejo, da so bitcoin milijonarji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cena bitcoina se že od začetka poletja bolj ali manj giblje okrog deset tisoč ameriških dolarjev oziroma nekaj več kot 9.000 evrov. Nekateri analitiki sicer napovedujejo, da tako ne bo več dolgo in da bitcoin kmalu čaka strm vzpon prek nekdanjih cenovnih rekordov.

Cena bitcoina se že od začetka poletja bolj ali manj giblje okrog deset tisoč ameriških dolarjev oziroma nekaj več kot 9.000 evrov. Nekateri analitiki sicer napovedujejo, da tako ne bo več dolgo in da bitcoin kmalu čaka strm vzpon prek nekdanjih cenovnih rekordov. Foto: Reuters

Glede na trenutno ceno bitcoina jih moraš danes imeti okrog sto, da lahko rečeš, da si bitcoin milijonar v ameriških dolarjih, in približno 110, da postaneš bitcoin milijonar v evrih.

Za vsaj en milijon ameriških dolarjev (904 tisoč evrov) bitcoinov je danes glede na informacije na analitični spletni strani BitInfoCharts mogoče najti na 17.275 različnih bitcoin naslovih.

Kaj je bitcoin naslov?



Tole je, na primer, bitcoin naslov "slovenske" borze s kriptovalutami Bitstamp. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Bitcoin naslov, zaporedje od 25 do 36 številk in črk, v resnici ne skladišči bitcoinov, temu je namenjena bitcoin denarnica, temveč je samo končni cilj, kamor je mogoče poslati bitcoin.



Če nam je nekdo dolžan bitcoine, mu posredujemo naslov, na katerega nam jih lahko pošlje, in po opravljeni transakciji se bodo znašli v naši digitalni bitcoin denarnici, s katero je naslov povezan.

Pravih bitcoin milijonarjev je sicer manj, ker so številni naslovi oziroma digitalne denarnice, predvsem tiste najvrednejše, povezane z oziroma pripadajo borzam s kriptovalutami in podjetjem, mogoče pa je seveda tudi, da je kdo lastnik dveh ali celo večih takšnih naslovov.

V kriptosvetu ni nič drugače kot v "resničnem" svetu: en odstotek ima v lasti večino premoženja

Vsaj en bitcoin je povezan z nekaj več kot 800 tisoč naslovi, za vsaj tisoč ameriških dolarjev (900 evrov) bitcoinov pa slabi trije milijoni naslovov. S 24,3 milijona najbolj številčne tri skupine naslovov, s katerimi je povezanih od 0 pa do 0,1 bitcoina, medtem predstavljajo zgolj en odstotek vrednosti celotnega trga bitcoinov. Foto: Thinkstock

Število naslovov z vsaj desetimi bitcoini, kar pomeni, da je takšno kriptopremoženje danes vredno okrog sto tisoč dolarjev oziroma nekaj več kot 90 tisoč evrov, sicer še nikoli ni bilo tako visoko.

Trenutno jih je 156.957 in čeprav skupaj tvorijo manj kot en odstotek vseh naslovov z bitcoini, je z njimi povezanih kar 86 odstotkov vseh bitcoinov, skupaj pa so vredni okrog 142 milijard evrov.

Borza s kriptovalutami, ki sta jo ustanovila Slovenca, hrani za milijardo evrov bitcoinov

Med vsemi denarnicami z bitcoini so le štiri takšne, v katerih jih je več kot sto tisoč. Vse pripadajo velikim borzam s kriptovalutami, med katerimi je tudi Bitstamp, ki sta ga leta 2011 ustanovila Slovenca Nejc Kodrič in Damijan Merlak.

Nejc Kodrič (levo) in Damijan Merlak (desno) Foto: YouTube (Bitstamp), Twitter

Nejc Kodrič je danes še vedno direktor Bitstampa, ki ga je lani kupila belgijska investicijska družba NXHM, Damijan Merlak pa se je posvetil drugim projektom.

Bitstampova hladna denarnica, to pomeni, da hekerji vanjo ne morejo vdreti, ker ni povezana s spletom, trenutno hrani 107.848 bitcoinov, ki so skupaj vredni 1,107 milijarde ameriških dolarjev oziroma okroglo milijardo evrov.

Nad več bitcoini ob Bitstampa bdijo le še borze Huobi (151 tisoč BTC), Binance (144.397 BTC) in Bittrex (199.805 BTC). Peterico najvrednejših kupov bitcoinov zaokrožuje skrivnostni neznanec, ki je v začetku meseca na en naslov premaknil 94.506 bitcoinov.

Preberite tudi: