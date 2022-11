Slovencem hišo ponujajo brezplačno: v resnici gre za past

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnja v seriji nagradnih iger za brezplačno hišo, ki je usmerjena izključno v slovenske uporabnike, se je na Facebooku, na profilu Majhna hiša, pojavila pred petimi dnevi, do zdaj pa je zanimanje za hišo s komentarji in delitvami objave izrazilo nekaj sto Slovencev. Gre sicer za ponavljajočo se ponudbo, ki to v resnici ni.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Hišo na fotografijah bomo zaman iskali v Sloveniji. Gre za mobilni dom Canada Goose, ki ga proizvaja podjetje Mint Tiny Homes s sedežem v mestu Vancouver v Kanadi.

V ozadju so v resnici goljufi, ki želijo uporabnike Facebooka preusmeriti na spletni portal, kjer se bodo nevede pridružili plačljivemu SMS-klubu. Vsak, ki komentira, všečka, deli objavo ali pa celo naveže neposreden stik z organizatorji ponudbe za brezplačno hišo, ki se skrivajo za krinko internetne anonimnosti, bo takoj prejel sporočilo, da je zmagovalec in da naj sledi spletni povezavi, ki zahteva telefonsko številko, in nato še potrditveno SMS-sporočilo.

Foto: Matic Tomšič

Pridružitev plačljivemu SMS-klub lahko žrtev takšne prevare stane tudi do 25 evrov mesečno. Navodila, kako se takšne naročnine znebiti v veliki večini primerov, smo objavili tukaj.

Februarja se je za neobstoječo hišo "zagreblo" devet tisoč Slovencev

O eni tovrstni prevari smo poročali že februarja letos. Takrat se je za brezplačno domovanje, ki ni obstajalo, v zelo kratkem času "zagreblo" skoraj devet tisoč slovenskih uporabnikov Facebooka. Tudi takrat so si goljufi izposodili fotografije kanadske hiše, za večjo prepričljivost pa so zlorabili ime slovenskega gradbenega podjetja.

Foto: Planet TV

Takrat sicer ni bilo indicev, da bi bil cilj organizatorja lažne nagradne igre ta, da uporabnike Facebooka zvabi v plačljiv SMS-klub. Zelo verjetno je šlo za hitro pridobivanje všečkov in sledilcev z namenom prodaje strani na Facebooku najboljšemu ponudniku. Podobno mnenje so za Planet TV takrat izrazili tudi pri SI-CERT, slovenskem nacionalnem odzivnem centru za obravnavo kibernetskih incidentov.

